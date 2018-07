創新加速器如何應用於NGO：微型金融、讓垃圾變黃金、鄉村婦女創業家

NPOst編按:

文:Valerie Hung

名列全球百大NGO的人道救援組織CARE二戰時期於美國成立,CARE關注的領域包含婦女賦權與性別平權、經濟發展與扶貧,以及緊急救援、糧食安全、環境氣候、教育與健康等。

2016年,當范・德貝克(Dar Vanderbeck)加入CARE的全球管理團隊,擔任首席創新長(Chief Innovation Officer, CIO)時,她發現世界各地的CARE都在提出各種各樣「拯救生命、打敗貧窮並實現公平正義」的創新方案,但不是無法持續解決問題,就是要花上漫長的時間才能成功規模化。以CARE的鄉村存款貸款協會(Villiage Savings & Loans Associations, VSLAs)計畫為例,大約在啟動25年後的現在,影響人數才擴大到1900萬用戶。究竟該如何加速這個過程,以最短的時間把解決方案送到需要它們的人的面前?

有鑑於全球雖有數百個針對創新團隊的加速器與孵化器計畫,卻幾乎沒有人與國際發展計畫團隊合作,德貝克因此開啟「規模 X 設計加速器」(Scale X Design Accelerator,SXD)計畫設計挑戰賽,旨在顛覆並重新定義「創新發展計畫」的意義。SXD挑戰賽鼓勵來自全球的創新團隊提出「可拓展」與「可持續」的計畫,並提供輔導、技術與相關資源,以加速縮短創新與改變之間的距離。

SXD如何帶領創新團隊邁進?

每一屆SXD加速器從4月開始,各界專業評審們會評估前來報名的創新點子與團隊組合,從中挑選出15組有可能讓數億人受惠的計畫。

這15組團隊將在5月至10月之間,接受「創新思維」(Mindsets for innovation)、「規模化設計」(Designing for scale)、「發展商業模式」(Business Model Generation)以及「提案技巧」(Pitching)等4大核心研究室的培訓,再於隔年的1至2月參加個人開發營(In-Person boot Camp),並站上名為SXD挑戰的舞臺進行提案。評審團評估過他們的創新計畫及預期的影響規模後,將選出3組團隊頒發15萬美元(約新臺幣450萬元)的獎金。

但SXD計畫可不是就此結束,團隊在接下來的5個月將繼續參與「透過私部門規模化」(scaling through the private sector)、「財務評估」(Financial Forecasting)、「社會運動的發起」(movement building)、「公關行銷」(Marketing & Communications)、「法律與智慧財產權」(Legal & IP)、「政策與倡議」(policy & advocacy)等選修研究室的課程,並獲得導師指導、CARE及其夥伴提供的資源,協助團隊繼續將創新計畫發展到最後階段。

CARE 2017年第二屆SXD加速器計畫

2016年第一屆SXD加速器有來自35個國家,共73組CARE的夥伴申請報名;在2017年的第二屆SXD,CARE邀請人仁家園(Habit for Humanity)與世界自然基金會(World Wide Fund for Nature)等其他NGO加入。德貝克指出,這讓SXD加速器的使命從原本CARE各國辦公室的支援體系,擴大為一整個產業加速器(sector’s accelerator)。

讓我們來看看這兩屆SXD加速器曾培訓過哪些精采的創新計畫呢?

以行動應用保護財產:科技簡化土地保護程序

在坦尚尼亞,你可能會看到許多土地插著「不出售」的標示牌而非「出售中」,這是缺乏官方文件證明土地所有權的坦尚尼亞人想出來保護財產,盡可能避免地權被錯誤轉讓或被惡意盜賣的方法。

為此,「以行動應用保護財產」(Mobile Application to secure tenure,MAST)團隊嘗試透過智慧型手機與開源的應用程式,提出創新的地界鑑定方法。比起傳統繪圖或運用GPS技術,以手機繪製地界的方法讓當地人能花更短的時間、更少的費用以及更簡單的手續,為自己的土地申請到土地居住權證書(Certificate of Customary Right of Occupancy, CCROs)。

團隊跟坦尚尼亞政府及美國國際開發總署(USAID)合作,選定三個村落教導居民居住法與土地權利的觀念,同時訓練年輕的村民透過MAST App繪製地界。經過短短三週,團隊就完成910件地界繪製,也順利申請到土地證明書,其中31%的土地證書歸屬於女性、3%的證書由多位女性共有、13%頒發給夫妻,剩餘的53%為男性所有。本次試行的結果發現,女性實際擁有的土地其實比國家登記在冊的比例更多,透過這個解決方案將能加速幫助女性確立她們原有的土地權。

以行動應用保護財產計畫

社區評分卡:落實創新解決方案的工具

當政府機關或計畫發起者擬定「創新解決方案」,卻沒有納入第一線工作者和相關利益團體的意見時,往往會變成漏洞百出或沒有解決真正問題的「解決方案」。因此,「社區評分卡」(Community Score Card,CSC)希望協助社區成員、服務提供者與政府機關順利找出在推廣衛生、保健或教育服務中面臨的難題,並共同提出有效的解決方案。

以孕產保健議題為例,社區評分卡可分成五個程序:

計畫與準備,向當地與議題相關的人士介紹這套工具,並擬定計畫後續的聯絡人與時程。 與社區進行評分卡,讓社區成員提出所遭遇的問題,如醫療人員的態度不佳、沒有錢看診、丈夫不願參與生育計畫等,再將問題整合成明確的指標,最終對各指標提出分數,理由及建議。 與服務單位進行評分卡,讓當地醫療單位進行同樣的指標評分流程。 召開大會,邀請社區成員、醫療單位與政府官員共同對評分卡列出的各指標與建議進行討論,並提出具體的行動計畫。 計畫啟動後,每6個月檢視一次各項目的執行成效,透過評分卡機制了解問題改善的程度。

社區評分卡計畫

社區健康創業家:讓醫療志工晉升醫療創業家

在孟加拉偏遠地區,醫療工作者與保健資源非常稀少,婦女們在攸關性命的生產時刻,也只能付錢請沒經過專業訓練的人士幫忙。為此,CARE團隊在當地推行一套獨特的公共私營合作制(public-private partnership, ppp)計畫,名為「社區健康創業家」(Community Health Entrepreneurs)。

婦女們一方面接受專業訓練,成為合格的醫療照護服務人員,同時也學習商業技巧,幫助她們訂定合理的收費金額,並在社區內推廣醫療服務。當過去擔任生育志工的婦女們轉型為能長久經營的創業醫療工作者,社區整體的醫療水準也隨著合格的醫療服務增加而變得更好。

在計畫啟動的第三年,專業助產士的占比已從12%上升至50%,且助產士的每月平均所得也從7美元(約臺幣210元)提升到50美元(約臺幣1500元)。這個數字在孟加拉的農村可說是一大筆收入,讓這些婦女創業家能夠購買土地或支付孩子們的學費。

A-card:專為農民設計的信貸制度

大約八成的孟加拉農村人口沒有被納入正式的銀行系統,如果這些小農民需要資金,只能求助於微型金融服務(microfinance)。但微型信貸的還款時間通常較短,農民為了準時還錢,即使當下市場價格不夠好也得急著賣掉作物,長期下來反而入不敷出,得借更多的錢來還當週的債。此外,女性農民們還可能遭遇借來的錢被丈夫拿走,無法真正用在農耕目的上。

為此,「A-Card」團隊決定與銀行合作,發行有借貸上限的金融簽帳卡(debit card)「A-card」,提供農民較低的利率與較彈性的還款時程。這款卡片特別結合指紋掃描技術,且只能在特定的商店購買與農耕相關的物品(例如種子、肥料等),好確保借貸的金額不會被其他人花在不相干的事物上。經過第一階段測試,A-Card 的使用者不但還款率達百分之百,且農作物的產量上升5.5%,農夫的收入也增加14%。

讓垃圾變黃金:家庭式沼氣系統解決環保、燃料與空汙

撒哈拉以南的非洲國家面臨著森林大量砍伐與土壤日漸貧瘠等惡劣的環境問題,當地農民如果買不起昂貴的化學肥料,就很難收成足夠的農作物或畜養家畜,讓已生活在貧窮邊緣的人們陷入糧食危機及債務問題。

為此,「讓垃圾變黃金」(Making Treasure from Trash)團隊與鄉村存款貸款協會合作,協助婦女開創沼氣(biosgas)事業,透過家庭式沼氣生產系統的建置,生產沼氣取代傳統的木柴燃料進行三餐料理,製作較便宜且對環境較友善的生物肥料,以及防治病蟲害的生態農藥。

該計畫已在迦納北部的區域推行,預計可影響20萬戶家庭,共約 90萬人,成果包含女性賦權、減緩森林砍伐(每年每個家庭可以少用2000至3000公斤的木柴)、溫室氣體減排(每年約可減少五噸的二氧化碳)、減少四成的化學肥料使用、因減少燒柴而提升的室內空氣品質,以及因減少化學肥料所降低的地下水汙染問題。

教學資源實驗室:提升STEM教育師資與女童學習機會

在印度偏遠社區的學校,學習設備與優秀師資的缺乏擴大了性別差距(gender gap),導致許多婦女與女童無法在科學、科技、工程和數學(Science、Techonlogy、Engineering、Mathematics,簡稱STEM教育)相關領域發揮潛力。

為此,「教學資源實驗室」(Teaching Resource Labs)團隊決定培養老師在科學、數學和語言領域的教學能力,並提供學童接觸科技及親自動手做的學習機會。該計畫特別加強教師們對性別偏見的意識,幫助女孩延續她們在STEM領域的自信與興趣。

教師們透過圖書館、教學資料與科技器材等資源,發展出多樣的教學計畫與學習活動,帶領學童們做實驗。當學童懂得設計與發展個人的研究計畫,並定期向當地社區展示研究成果,有助於打破性別偏見,強化女孩們的學習自信。

在教學資源實驗室開始試行後,結果顯示計畫確實提升了女性學童對科學及數學的興趣。印度人口最多的北方邦(Uttar Pradesh)教育部已承諾繼續擴大執行這個創新計畫。隨著資金投入、地區與中央政府的推動,以及企業及研究機構的參與,該計畫將有機會影響15萬名公立學校的教師及1500萬名學童。

本文經NPOst公益交流站授權轉載,原文發表於此

責任編輯:游家權

核稿編輯:翁世航