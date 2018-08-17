別拿「跨性別」當擋箭牌了，你想要男女混宿不就是為了「性」

新聞整理、採訪：蔣亞岑

「請問教育部要面對幾件跨性別失學案件，才會去處理？要看到幾件跨性別命案，才會去看到最基本、跟更多人一樣普通、基本的權利？」長庚大學跨性別女大生小雯（化名）這個月召開記者會，淚訴考取長庚大學以來被迫入住男生宿舍、遭教官羞辱「你是男是女？」小雯在荷爾蒙治療下女性性徵開始發育，希望能入住女生宿舍，但儘管小雯出示長庚醫院診斷證明、多次與校方溝通，長庚大學依然要他入住男宿。

跨性別族群住宿權益問題延燒多年，近幾年清大、政大、輔大、國北教等校陸續興建了同棟不同層的男女混宿，但是，國外的男女混宿卻是「不同性別可以住在同一樓層」，目前台灣除了台大「研擬」讓不同性別住同樓層外，其餘大學均無法自由進出不同性別的樓層。這樣又能解決跨性別者的問題嗎？

國內外為何要推動「男女混宿」？

美國學生性別平等運動創辦人之一JeffreyChang，自2006年開始就為了維護跨性別者的住宿權益推動男女混宿。不過，當時Jeffry並不知道開放男女混宿後，會有大量非跨性別者因此選擇男女混宿，但後來實際的狀況卻並非如此。（一份台北大學2012年關於男女混宿的問卷調查，詢問200位學生「是否願意住混宿？」結果有49%的人願意。）

台大性別平等工作坊是台灣首波提倡男女混宿的學生組織，他們認為現行單一性別宿舍（以生理性別劃分）對於性別的想像過於單一，首先對於跨性別者而言它忽略「心理性別」，長遠來看，它強化了男女二分的社會結構，而男女截然二分不應是宿舍樣貌的唯一想像。

影片中的跨性別女大生童童在現有單一性別宿舍的制度下，即使已經用了心理性別的樣態生活，卻還是被投以異樣眼光、出現胸罩等女性物品被丟出洗衣機等霸凌事件。影片更道出，許多跨性別者接受了荷爾蒙的治療，發展出符合心理性別的生理特徵，但只要他們身分證上依舊是原生性別，他們永遠無法安心住在以生理性別作為劃分的宿舍。但現實中的跨性別者卻認為男女混宿，對跨性別族群住宿問題影響不大。

跨性別者是否成了推動男女混宿的「擋箭牌」？

在美國的男女混宿有三種類型，co-ed housing（混合宿舍）和gender-neutural housing（性別中立宿舍）都是不同性別同層樓，同性別同寢室，歐美大多採用此類型，差別是後者要先提出申請，學校個案處理，類似台大研擬中的「性別友善宿舍」；至於第三種co-ed room（混合房間）則是不同性別同層樓，而且不同性別同寢室，然後一樣要主動向學校申請才行。

而台灣的男女混宿則「類似」co-ed housing，但不同於國外的是，同層樓只能有同性別、同寢室也只能有同性別。而且，除了台大在研擬讓不同性別住同樓層，其餘大學都無法自由進出不同性別的樓層。

台灣大學去年於行政會議中決議，未來將針對跨性別學生的住宿需求，明定相關申請制度成立「性別友善宿舍」，允許同一層有不同性別，但規定同一寢室內，均須為生理性別相同者，但目前還未落實。

國北教跨性別女大生美麗（化名）受訪表示，大一就開始化妝與穿著女裝，曾經穿著女裝在男宿走廊被一群男生嘲笑，隔天在校園黑特版被稱為「人妖」，但是同樣的情形也會發生在女宿，女生的異樣眼光並不會少於男生。

美麗指出，男女混宿確實可以減輕部分跨性別族群與生理性別相同者住宿的壓力，但是輿論跟歧視不會因為住進任何性別的宿舍類型而消失，跨性別者並不會因為住進符合心理性別的宿舍後變得毫無壓力。

「許多人將跨性別族群，視為推動男女混宿的擋箭牌」，大眾誇大跨性別者對男女混宿的需求有時候也讓美麗覺得不舒服，男女宿舍確實有利於部分跨性別族群，但是更多人利用跨性別族群的住宿權益為由，去合理化如：性慾望、男女同居等看似違反善良風俗的因素。

實行男女混宿之後，有什麼「好處」？

美國比台灣更早施行男女混宿制度，在《美國大學健康雜誌》（Journal of American College Health）2010年的研究指出，美國五間大學共500位學生中，男女混宿者在一年內擁有三位以上性伴侶的比例為單一性別宿舍的2倍，超過41％的男女混宿學生表示每週都會發生性行為，但是住在單一性別宿舍的學生每週發生性行為的比例卻不到18%。

另外，單一性別宿舍的學生中，有63%在一年中沒有發生性行為，男女混宿學生中有44%在一年中沒有發生性行為。單一性別宿舍在一年中有三位以上性伴侶的比例為5%，混宿學生在一年中有三位以上性伴侶的比例為13%。由此可見，住男女混宿相較於單一性別宿舍的學生，發生性行為的比例較高。

《關鍵評論網》訪問了兩位住在輔大男宿的學生，想要男女混宿的原因為何？盧同學認為性慾望確實會增加他選擇男女混宿的機率，但更重要的是男女混宿能提前學習跟不同性別的人生活。對盧同學來說，男女混宿就好比青年旅館，大眾會將青年旅館視為省錢、與不同人交流的住宿方式，但同樣的宿舍類型搬到校園，「性」就會被放大檢視。

另一位梁同學則說，他想要男女混宿是因為能在房租較為便宜的前提下跟伴侶同居，還能避開遇到壞房東的風險。梁同學認為校園確實有男女朋友、兄弟姐妹等需要男女混宿的需求，宿舍的意義即提供學生便宜、方便、安全的住宿空間，男女混宿只是一種多元的住宿類型。

有趣的是，台大學生會性別工作坊今年4月才在粉絲頁整理了台大校園附近旅館休息時間價目表。

他們不認同部分社會人士「校園就是念書的地方，為什麼要談性」的看法，也反對校方以生理性別分隔男性女性、以為將不同性別者區隔，校園就只有純潔無瑕的學生的想像。

台大學生會性別工作坊主張將性納入校園的討論議題，對於時值青春期的學生而言，性的需求是必要的，但許多同學對於校園內性空間的規劃都相當困擾，包括非自住同學解決性需求的不便、宿舍隱私空間不足、不方便在有室友的情況下進行性行為等問題。

既然部分大學生確實有性需求，而男女混宿確實也能解決性慾望的問題，那為什麼我們總是要拿跨性別者來主張男女混宿呢？

台灣應用心理學會理事長蔡宇哲認為男女混宿確實在生活習慣、價值觀、性觀念等會有許多衝突，蔡宇哲認為，台灣的大學生普遍都有尊重多元性別的觀念，但是對於不同於自己性別的身體界線和生活空間卻很模糊。與其出社會後冒犯同事，不如在校園中學習。

「當然，也不是說沒有男女混宿，學生就不了解性別議題，但在大學落實男女混宿的確能提高對多元性別的瞭解程度。」只是，大部分的人不敢將「性」視為推動男女混宿的討論範疇，多半是因為害怕衝突。

「因為怕造成衝突而禁止，是件很奇怪的事」，蔡宇哲最後說道。

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核稿編輯：羊正鈺