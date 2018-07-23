不只日本熱到上萬人送醫，南韓高溫也導致10人死亡

受到太平洋高氣壓影響，東北亞的日本跟南韓7月都出現連日高溫，西日本測到超過攝氏40度高溫，南韓的「當日最低溫」也創下有氣象紀錄以來的最高值。7月以來，南韓有10人中暑身亡，日本則有15人，其中，一名校外教學時中暑身亡的國小男童，也引起日本對於「小學是否裝設冷氣」的討論。

《聯合報》報導，過去幾周以來北半球受到「熱蓋」（heat dome）大氣現象的影響，歐洲北部、俄羅斯南部、美國德州等都出現罕見高溫，歐洲瑞典、葡萄牙等多處也都發生森林大火。東北亞的日本和南韓同樣遭受熱浪侵襲。

綜合《中央社》和《轉角國際》報導，9日以來，東、西日本都出現平均超過30度以上的連日高溫，18日日本氣象廳甚至發出「高溫警報」，當天西日本的岐阜縣的多治見市甚至測到全日本最高溫40度，氣象廳表示，這波高溫熱浪仍可能會持續到7月下旬。

《韓聯社》報導，南韓受太平洋高壓影像，19日開始氣溫驟升，20日，南韓氣象廳針對全國大範圍地區發布「高溫預警」，除了濟州島部分地區和朝鮮半島西部沿岸的幾個小島外，氣象廳幾乎針對所有城市發布高溫預警。23日，南韓江陵的「當日最低溫（凌晨溫度）」高達31度，創下1907年有氣象紀錄以來的最高值。

（中央社）日本嚴酷熱浪在7月2日～15日的兩週內造成至少15人喪命，並有1萬2,000多人到醫院求助。根據日本總務省消防廳，從7月16日～22日這一週，超過9,900人被緊急送到醫院就醫，較前一週的2,700人增加許多。

《轉角國際》報導，而前陣子受到豪雨侵襲的西日本，目前仍在進行災害復原、重建工作，連日高溫也令當地災後工作更加困難。派遣支援的自衛隊之中，已有超過100人受到炎熱高溫的影響，出現相關皮膚症狀和身體不適。

《聯合報》報導，南韓這波熱浪至20日止，已有956人因熱送醫，其中10人死亡，是去年同期（3人）的3倍。

《TVBS》報導，南韓農牧業也受到熱浪影像，從5月份開始到17日為止，南韓高溫總共造成42萬隻雞鴨，和1,800頭豬死亡，乳牛也因為太熱食慾不振，奶量大減。

氣候變遷影響，韓國打算將酷暑訂為「自然災難」

《聯合報》報導，目前，南韓政府計劃修改「災難與安全管理基本法」，並將酷暑訂為「自然災難」，如修法通過，明年起若酷暑災難規模達一定程度，由中央災難安全對策本部因應處理。

《民視新聞》報導，有鑒於極端氣候越來越嚴重，日本內閣會議就在今年2月日本遭逢暴雪之際，通過一項「氣候變動適應法案」，不同於以往以「預防」暖化為前提，這項法案則要求地方政府制定一套在極端氣候之下，如何適應生存、降低傷害的方法。

「適應法案」要求地方政府，分析溫室效應對各地區的影響，並制定「適應計畫」，環境省也會每五年做一次總體評估，提供中央制定國家政策，相關的農林和防疫政策都得跟著改變。

日本高溫熱死國小男童，引起「學校冷氣裝不裝」的爭論

日本的酷暑高溫，後來也引起學校是否裝設冷氣的討論，起因來自一名中暑身亡的國小男童。《自由時報》報導，就讀日本中部的愛知縣豐田市梅坪國小的一名小一男童，17日隨學校至學校1公里外的公園進行「昆蟲採集」的戶外教學，當天最高溫達攝氏37.3度，男童回教室後便失去意識陷入昏迷，緊急送醫後仍不治身亡。許多家長痛批校方不顧高溫警報，執意舉辦戶外教學，梅坪國小校長隔日召開記者會致歉。

《轉角國際》報導，後來報導發現，該校教室並未裝設冷氣機，學童教室內僅有一台電風扇，日本也掀起對於學校裝設冷氣的討論。

根據日本文科省的統計資料，截至2017年度為止，日本全國公立中小學校的冷氣設置比率僅有41.7%，其中還有極為明顯的城市差異，東京都中小學校的冷氣設置率高達99%、但同樣容易出現高溫的愛知縣、奈良縣、岡山縣等地甚至都不到40%，愛媛縣甚至只有悲慘的5.7%而已。

名古屋大學教授內田良表示，公立學校裝設冷暖氣設備的進度遲緩，最大主因還是學校預算的考量。此外，若同一市區內的學校，沒有同時間同步裝設的話還會引發家長的「教育環境不公平感」，但同時間設置需要更多資金，這也是導致部分地區難以快速加裝冷氣的原因之一。

其實不只北亞，根據《雪梨晨報》上週一篇報導指出，向來7月氣溫落在20幾度的北歐諸國：挪威、芬蘭與瑞典，都在近期經歷了熱蓋效應，把當地氣溫推升了超過10度，來達到攝氏30幾度的狀態，甚至在北極圈內都出現了攝氏32度的紀錄。瑞典國家氣象局因此發出鮮見的高溫警告，警告此波警報有可能會維持35天以上。當地截至上週為止有超過50場的森林大火，其中超過10起發生在北極圈內。瑞典當局甚至向世界各國發出協助要求，希望大家幫忙對抗該國國內野火燒不盡的問題。

《衛報》於22日刊出一篇報導指出，北半球經歷了密集且長時間的熱浪沖擊，已經造成北美、北極圈、歐洲北部、非洲以及亞洲等各地的高溫情況：在非洲阿爾及利亞記錄到攝氏51.3度，是非洲有史以來最高溫，日本高溫超過攝氏40度並造成死亡案例，加州則是因此電力吃緊，更別說去年同期僅有9天超過攝氏30度高溫的加拿大多倫多，今年至今已經有18天的記錄了。

至於原因為何？該篇報導指出原因有許多，其一是高速氣流（jet stream）屬於非常弱的狀態，因此高氣壓穩定滯留，再加上海平面溫度顯著改變，兩者交相作用，更加延長高溫情形。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜