非核家園導致火力發電大增？三個能源Q&A破解你的迷思

作者：蔡卉荀（地球公民基金會主任）、李翰林（地球公民基金會主任）

Q1：非核家園導致火力發電大增？

即使在核電全開的年代，台灣火力電廠的（燃煤+燃氣）發電量就因為全台用電年年成長而持續在增加。但是依照經濟部最新的「逐年電力配比規畫」（圖一），到2025年前，火力發電（燃煤+燃氣）卻沒有明顯增加，骯髒的燃煤發電反而逐年減少；隨著三座老舊核電廠屆齡除役，核能發電量也越來越少，真正取代核電缺口的其實是「再生能源」及「推行節能」的成果，並不是火力發電！



地球公民基金會

大家擔心的燃煤發電，會因為老舊燃煤機組陸續除役、生煤管制、空污季環保調度限制等而逐年減少，取而代之的是逐年增加的「燃氣發電」。燃氣是比燃煤相對乾淨的發電方式，從圖二可以看到，燃氣電廠所排放的PM2.5及其前驅物-硫氧化物（SOx）均遠低於傳統燃煤電廠與超超臨界燃煤電廠，二氧化碳及PM2.5另一前驅物-氮氧化物（NOx）都不到傳統燃煤的40%，因此，隨著燃氣逐步取代燃煤成為轉型過程中的主要電力來源，大家擔心的空污與排碳問題都會獲得改善。



地球公民基金會

擁核集團喜歡用「非核家園導致用肺發電」話術，不僅刻意將燃煤與燃氣混為一談，更是利用人們對乾淨空氣的渴求，來為核電復辟找藉口。事實上，透過發展再生能源、提升能源效率、落實節能，並以天然氣作為轉型過渡期的能源，我們就可以同時做到廢核、減煤，使用乾淨、安全的能源，根本不必落入核電或燃煤二選一的假議題中。

Q2：核電全開的年代，空氣有比較好嗎？

有人說以前的空氣很好，但自從核四停建及核電陸續停機之後，台灣的空氣才變的這麼差。讓我們來看看是否真是如此呢？

2014年核一廠一號機才停機，之前都是核能電廠與火力電廠全開的年代。從環保署歷年的空氣品質報告來看，其實2014年前整體台灣的空氣品質是更糟糕的，空氣品質不良率比現在高很多，尤其是中南部更是如此。

如果從大家最關心的全國細懸浮微粒（pm2.5）平均濃度來看（圖三），過去也比現在來的糟很多。空污其實一直在我們身邊圍繞著，只是過去大家沒注意到空氣灰濛濛是空氣污染而已。



地球公民基金會

Q3：如何兼顧能源轉型與減少空氣污染呢？

PM2.5的來源大約有六至七成是台灣境內產生的，若從環保署公告的來源來看，約有3成來自工業、3成5來自各式車輛、另外3成則來自其他來源。

在馬路上的每台車都像是一個小煙囪，排放廢氣直接影響人們、卻常被忽視的污染來源。要減少交通污染，除了要求廠商淘汰老舊的柴油大貨車以外，多多搭乘大眾運輸工具及把汽機車替代為不會排廢氣的電動車，都是好的選擇。

工業部門方面，過去很多產業都自設鍋爐燃煤產熱，但同時也製造空污。所以鍋爐改為天然氣、整合廠商共用熱能，促進工業設備節能和高耗能產業轉型，都值得推動，產業結構的調整也非常重要；在電力部分，除了提高再生能源發電比例、減少燃煤發電而改成較清潔的燃氣發電外，更重要的是我們日常生活中的節能。



地球公民基金會

延伸閱讀

本文經地球公民基金會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航