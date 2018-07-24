看到蔣月惠，想起烏拉圭前總統穆西卡

權力和財富如同魔戒，總讓人難以自拔，但偉大的政治人物之所以讓人欽佩，就是他們的理想不因獲得錢與權而變質。最近爆紅的屏東縣議員蔣月惠，因抗議屏東縣政府強拆民宅而咬傷女警，她去警局道歉時，情緒激動大哭被網友放上網路公審，卻也被批露她不為人知的一面：不僅捐出九成薪水給社福機構，更是縮衣節食，並且一人隻身參與各種環保、居住正義、文資議題等等。

當我們對充滿口水與惡鬥的政治失望時，幸好能有這樣的政治人物，身體力行讓我們了解，原來政治也能這麼純樸、簡單又義無反顧。看到新聞的當下，馬上讓筆者想起地球另外一端的某個人物：烏拉圭前總統穆西卡。

2010年當選烏拉圭總統，並於2015年卸任的穆西卡（Jose Mujica），也過著極簡的生活：不僅捐出九成薪水做公益，拒絕入住官邸，將官邸讓給無家可歸者暫駐，自己只住鐵皮農舍，拒絕總統專車，自己駕駛約三十年高齡的老爺車上班。當被封為「全世界最窮的總統」時，他卻說：「我不是『全球最窮的總統』，窮的是那些要靠很多錢才能生活的人。」此外，他在任內大力改革，同性婚姻合法化、放寬墮胎限制、降低失業率，甚至開放大麻合法種植與銷售，最後挾帶65%的民意支持度，漂亮卸任。這樣踏實簡樸、打破窠臼、不畏相關利害關係者的態度，是不是很值得台灣的政治人物學習？

在一個人口接近一半是天主教徒的國家要推動這些改革，一定遭遇排山倒海般的阻力，但站在人權和進步的立場，穆西卡一一闖關成功：烏拉圭不僅成為繼阿根廷之後，第二個同性婚姻合法化的南美洲國家，他也以健康和安全的觀點，成功推動墮胎合法化（因為若是墮胎非法，有墮胎需求的女性只能求助於密醫，經濟弱勢者無法負擔醫療費用，則更容易有危險）。另外大麻合法化的目的，則是透過國家的介入，以市場經濟的方式，迫使販毒集團停止壟斷，接著便能有效減少因毒品而起的暴力和犯罪問題。面對質疑，他的態度相當堅定：「如果我們錯了，就拿出勇氣說我們錯了，但絕對不能怕改變方向。」

回過頭來，我們驚奇地在屏東縣議員蔣月惠的身上，發現了穆西卡前總統的影子。根據媒體報導，蔣議員同樣捐出九成薪水給社福機構，自己每個月只留四千元；另外相關屏東環保、徵收、文資等等抗爭事件，她是通常唯一到場支持的民代。而且根據媒體報導，她曾經為了對抗違法工廠，幾乎日日蹲點，甚至受到生命威脅也在所不辭，這種風骨實在讓人敬佩。這次咬人事件的起因，是因為縣政府在清晨四點，意圖拆除民宅，而這起有程序瑕疵的行政疏失，也還在訴訟審理之中。抗爭行動中咬人是該被譴責，但我們是否也應該關心一下抗爭訴求以及其緣由？

台灣正面臨土地利用轉型階段，居住權益問題層出不窮。對比苗栗大埔遭強拆的張藥房如今原地重建，強拆當時縣長的「天賜良機」一說，或是政府與不同意戶各執一詞，最後演變為流血衝突的台南南鐵東移，還有在協商未果的狀況下，卻被警力和怪手強制拆除的高雄果菜市場，又或是面對建商金錢攻勢，遭抹黑為貪財的士林王家等等。各式拆遷爭議之中，一邊是龐大的土地利益、同意戶的權利或是都市更新計畫等，另一邊是少數不同意者的居住權益，究竟該如何拿捏的確是個未解的難題。這也是為何蔣議員讓人們覺得難能可貴，因為「在高牆和雞蛋之間，她選擇站在雞蛋這方」。

有些時候，政治讓人失望，因為許多曾經崇高的政治理念和承諾，在勝選之後成為笑話；然而不少台灣人投票時，卻仍舊選黨不選人。即便如此，看看烏拉圭前總統和屏東縣蔣議員等簡樸而始終堅持理想、勇於改革的政治人物，是否讓人再度燃起對政治的希望？我們是否更應做足功課再投下每一張選票，並且認真監督政府？我們的每個選擇，都是改變明天的力量！

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航