世界盃看不過癮？英超、西甲、義甲、德甲、法甲五大足球聯賽簡介

文：挺足球小編

2018俄羅斯世界盃結束後，足球員不論有沒有拿到桂冠，日常生活都得繼續，畢竟踢國家隊為的是榮耀，真正能讓他們過生活的還是平常在各個俱樂部的薪資，四年的時間不長也不短，你喜愛的足球明星這四年的時間都在做什麼？足球的比賽非常多，多到很多人難以想像，不熟悉的人一開始都會搞不太懂現在是在踢什麼比賽，撇除國家隊的比賽之外，大致上可以分為國內聯賽、國內盃賽和國際盃賽（如歐冠）。接下來會為大家介紹這三種賽事的差別。

國內聯賽

一般來說只要是有在發展足球的國家都會有自己的國內聯賽，像是英格蘭的國內聯賽是英超、西班牙的是西甲、義大利是義甲、德國是德甲、法國是法甲、巴西是巴甲、中國是中超、日本是J聯盟，所有職業足球員都會在不同的聯賽踢球。就像台灣人比較熟悉的棒球，台灣有中華職棒、日本有日職、美國有美國大聯盟。

如同棒球的最高殿堂是MLB一樣，足球聯賽同樣也有不同等級，一般認定歐洲的水準最高，不論是技術或是薪資，所有最好的足球員最終目標一定都是來歐洲的聯賽踢球，其中被認為最好的就是歐洲五大聯賽，即上面提到的英超、西甲、義甲、德甲和法甲。

除了法甲基本上被認定為第五聯賽，其他四個聯賽在不同時間點的排名會不一樣，排名主要依據每一年各國球會在歐洲賽場（歐冠等賽事，後面再詳述）上的表現給予不同積分，所以這排名是每年都有可能會變的，但這四個聯賽保持前四已經很久了，所以這四個聯賽沒有優劣，只是各有不同風格。以下就針對五大聯賽作介紹。

英格蘭超級足球聯賽（英超，Premier League）

英超的商業化近年做的最好，所以也是大多數球迷最熟悉的聯賽，重要的球隊有曼聯、曼城、切爾西、阿森納、利物浦和熱刺，英超這幾年被認為是競爭最激烈的足球職業聯賽，相較於其他四大聯賽，英超每一年爭冠隊伍眾多，很難在賽季開始之前就準確預測哪一隊會奪冠，除了上面提到的六支球隊，2015－2016賽季，萊斯特城奪冠就被認為是一大奇蹟。

賽制： 大多數足球聯賽都是打積分制（五大聯賽都是，以下其他聯賽不再贅述），贏的球隊拿3分，輸的0分，平手的兩隊各拿1分，最後比哪一隊的積分最高，最高的球隊就是該賽季的冠軍，有點像是世界盃小組賽，和每一隊各踢兩場以後，積分最高的就是冠軍，不會像美國NBA或MLB還會有季後賽，當然美國自己的足球聯賽還是有季後賽的賽制

大多數足球聯賽都是打積分制（五大聯賽都是，以下其他聯賽不再贅述），贏的球隊拿3分，輸的0分，平手的兩隊各拿1分，最後比哪一隊的積分最高，最高的球隊就是該賽季的冠軍，有點像是世界盃小組賽，和每一隊各踢兩場以後，積分最高的就是冠軍，不會像美國NBA或MLB還會有季後賽，當然美國自己的足球聯賽還是有季後賽的賽制 球風： 英超的攻防節奏轉換很快，身體對抗也很激烈，中場拚搶得很兇，時常靠長傳打沖吊，本屆英格蘭對哥倫比亞的比賽就很有英超的感覺。

英超的攻防節奏轉換很快，身體對抗也很激烈，中場拚搶得很兇，時常靠長傳打沖吊，本屆英格蘭對哥倫比亞的比賽就很有英超的感覺。 比賽時間： 通常週六和週日晚上7點半到凌晨1點半之間，最多場次的時段是晚上10點11點。

通常週六和週日晚上7點半到凌晨1點半之間，最多場次的時段是晚上10點11點。 台灣轉播：Eleven Sports會轉播，基本上大部分豪門的比賽都會播，不過同時段比賽衝到的話就會只挑一兩場播放，詳情可以上網搜尋。

各隊球星介紹：

曼聯：博格巴（Pogba）－法國、盧卡庫（Lukaku）－比利時、費萊尼（Fellaini） －比利時、桑切斯（Sanchez）－智利、林加德（Lingard）－英格蘭、德赫亞（de Gea）－西班牙、馬塔（Mata）－西班牙、拉什福德（Rashford）－英格蘭、馬蒂奇（Matic）－塞爾維亞 曼城：德布勞內（De Bruyne）－比利時、熱蘇斯（Jesus）－巴西、薩內（Sane）－德國、阿奎羅（Aguero）－阿根廷、斯特林（Sterling）－英格蘭、斯通斯（Stones）－英格蘭、孔帕尼（Kompany）－比利時、大衛席爾瓦（David Silva）－西班牙、京多安（Gundogan）－德國、奧塔門迪（Otamendi）－阿根廷、沃克（Walker）－英格蘭、貝納多席爾瓦（Bernardo Silva）－葡萄牙 切爾西：阿扎爾（E.Hazard）－比利時、威廉（William）－巴西、庫爾圖瓦（Courtois）－比利時、吉魯（Giroud）－法國、坎特（Kante）－法國、莫拉塔（Morata）－西班牙、大衛路易斯（David Luiz）－巴西、法布雷加斯（Fabregas）－西班牙、克里斯藤森（Christensen）－丹麥 阿森納：厄齊爾（Ozil）－德國、奧巴梅揚（Aubameyang）－非洲加彭、拉姆西（Ramsey）－威爾士、扎卡（Xhaka）－瑞士、切赫（Cech）－捷克、姆西塔良（Mkhitaryan）－亞美尼亞 利物浦：阿利森（Allison）－巴西、薩拉赫（Salah）－埃及、馬內（Mane）－塞內加爾、菲爾米諾（Firmino）－巴西、亨德森（Henderson）－英格蘭、洛夫倫（Lovren）－克羅埃西亞、范迪克（Van Dijk）－荷蘭 熱刺：凱恩（Kane）－英格蘭、阿里（Alli）－英格蘭、孫興慜－南韓、特里皮爾（Trippier）－英格蘭、洛里斯（Lloris）－法國、戴爾（Dyer）－英格蘭、維爾通亨（Vertonghen）－比利時、埃利克森（Eriksen）－丹麥、阿爾德韋雷爾德（Alderweireld）－比利時

西班牙甲級足球聯賽

世界足壇當代兩大豪門皇家馬德里和巴塞隆納都是西甲的球隊，這兩隊球星眾多，也是西甲冠軍最主要的競爭者，雖然這幾年馬德里的另一支球隊馬德里競技在主教練西蒙尼的帶領下保有很好的競爭力，在2013－14賽季曾奪得西甲冠軍，但西甲基本上還是皇家馬德里和巴塞隆納的天下，近14個賽季除了馬德里競技拿過一次冠軍以外，其他賽季冠軍都是這兩支球隊包辦，自1984－85年以來的34個賽季裡面只有5次冠軍不是這兩隊。

球風 ：西甲注重技術，球風比較細膩，南美和葡萄牙過來的球員很多，算是美洲球風再融合一點歐洲的風格，硬要說的話本屆巴西對比利時就很有西甲的感覺。

：西甲注重技術，球風比較細膩，南美和葡萄牙過來的球員很多，算是美洲球風再融合一點歐洲的風格，硬要說的話本屆巴西對比利時就很有西甲的感覺。 比賽時間 ：西甲的時間對亞洲來說比較吃力。通常週六和週日晚上7點半到10點之間有3場左右，其他場次多半在12點到凌晨4點之間。

：西甲的時間對亞洲來說比較吃力。通常週六和週日晚上7點半到10點之間有3場左右，其他場次多半在12點到凌晨4點之間。 台灣轉播：西甲過去FOX體育台有播，但從2013年後就沒有了，目前台灣沒有辦法從官方管道看到。

各隊球星介紹：

皇家馬德里：馬塞洛（Marcelo）－巴西、貝爾（Bale）－威爾士、莫德里奇（Modrić）－克羅埃西亞、本澤馬（Benzema）－法國、拉莫斯（Ramos）－西班牙、伊斯科（Isco）－西班牙、克羅斯（Kroos）－德國、納瓦斯（Navas）－哥斯大黎加、瓦拉內（Varane）－法國、卡塞米羅（Casemiro）－巴西、卡瓦哈爾（Carvajal）－西班牙 巴塞隆納：梅西（Messi）－阿根廷、庫蒂尼奧（Coutinho）－巴西、登貝來（Dembele）－法國、蘇亞雷斯（Suarez）－烏拉圭、拉基蒂奇（Rakitic）－克羅埃西亞、皮克（Pique）－西班牙、烏姆蒂蒂（Umtiti）－法國、布斯克茨（Busquets）－西班牙、阿爾巴（Alba）－西班牙 馬德里競技：格里茲曼（Griezmann）、戈丁（Godin）、埃爾南德斯（Hernandez）、柯斯塔（D.Costa）、科克（Koke）、菲力佩（Filipe） 塞維利亞：巴內加（Banega）－阿根廷、恩宗齊（N'Zonzi）－法國、納瓦斯（Navas）－西班牙、克亞爾（Kjaer）－丹麥

Photo Credit: Reuters/達志影像 西甲豪門巴塞隆納（FC Barcelona）。

義大利甲級足球聯賽

90年代有小小世界盃之稱，但這已經離我們太遙遠了，2000年後除了羅馬雙雄，拉齊奧和羅馬隊在初期拿過各一次義甲冠軍，其他幾年的冠軍都是北方三雄尤文圖斯、國際米蘭和AC米蘭包辦，06年的電話門事件爆發後國際米蘭連霸了五屆，之後AC米蘭中斷一屆奪冠後，在電話門後影響最慘重的尤文圖斯復甦，從2011－12賽季至今已經七連霸義甲，而米蘭雙雄逐漸沒落，這幾年的義甲勉強能跟尤文圖斯競爭的只有羅馬和那不勒斯，穩定排名在前面的還有拉齊奧。

球風 ：義甲重視防守和組織進攻，著重在戰術配合跟攻擊效率，本屆義大利沒參賽，如果要找一隊來比喻的話可能日本隊的風格會比較像，當然，個人技術、突破和射門能力更好。

：義甲重視防守和組織進攻，著重在戰術配合跟攻擊效率，本屆義大利沒參賽，如果要找一隊來比喻的話可能日本隊的風格會比較像，當然，個人技術、突破和射門能力更好。 比賽時間 ：義甲的時間多半在周日晚上9、10點。每周大概有1－3場會在7、8點或凌晨進行。

：義甲的時間多半在周日晚上9、10點。每周大概有1－3場會在7、8點或凌晨進行。 台灣轉播：Eleven Sports會轉播，基本上大部分豪門的比賽都會播，不過同時段比賽衝到的話就會只挑一兩場播放，詳情可以上網搜尋。

各隊球星介紹：

尤文圖斯：C羅（C.Ronaldo）－葡萄牙、伊瓜因（Higuain）－阿根廷、迪巴拉（Dybala） －阿根廷、夸德拉多（Cuadrado）－哥倫比亞、曼祖基奇（Mandzukic）－克羅埃西亞、皮亞尼奇（Pjanic）－波黑、貝納蒂亞（Benatia）－摩洛哥、赫迪拉（Khedira）－德國、基耶利尼（Chiellini）－義大利、德西利奧（De Sciglio）－義大利 羅馬：哲科（Dzeko）－波黑、弗洛倫齊（Florenzi）－義大利、德羅西（De Rossi） －義大利、馬諾拉斯（Manolas）－希臘、斯特魯曼（Strootman）－荷蘭、科拉羅夫（Kolarov）－塞爾維亞、法齊歐（Fazio）－阿根廷 那不勒斯：若日尼奧（Jorginho）－義大利、因西涅（Insigne） －義大利、哈姆西克（Hamsik）－斯洛伐克、卡列洪（Callejon）－西班牙、梅爾藤斯（Mertens）－比利時、庫里巴利（Koulibaly）－塞內加爾、傑林斯基（Zielinski）－波蘭、阿爾比奧爾（Albiol）－西班牙 拉齊奧：薩維奇（Savic）－塞爾維亞、因莫比萊（Immobile）－義大利、卡薩雷斯（Caceres）－烏拉圭、帕羅洛（Parolo）－義大利 國際米蘭：納因格蘭（Nainggolan）－比利時、伊卡爾迪（Icardi）－阿根廷、佩里西奇（Perisic）－克羅埃西亞、布羅佐維奇（Brozovic）－克羅埃西亞、米蘭達（Miranda）－巴西、坎德雷瓦（Candreva）－義大利 AC米蘭：博努奇（Bonucci）－義大利、多納魯馬（Donnarumma）－義大利、伯納文圖拉（Bonaventura）－義大利、巴卡（Bacca）－哥倫比亞

德國甲級足球聯賽

德甲可以說是拜仁慕尼黑的天下，過去六個賽季的德甲冠軍都是他們，近50個賽季也有27次冠軍是他們，尤其這幾年只要是在德甲表現好的非拜仁慕尼黑球員，不是旅外就是加入拜仁慕尼黑，所以有人戲稱，整個德甲都是拜仁慕尼黑的農場，2010年初有多特蒙德與其競爭，曾連續兩季奪得冠軍，當時的主力球員包括萊萬多夫斯基、格策和胡梅爾斯等球員後來都加盟了拜仁慕尼黑，拜仁獨大的現象看來僅會越來越嚴重。

球風 ：德甲有點像是揉合英超和西甲的風格，身體素質和拼搶程度近似英超，但風格比較像是西甲，重技術且場面打的很開放，只要不是碰到拜仁的話不太會有球隊打防反跟鐵桶。如果是拜仁對其他隊的話，大概就是像今年世界盃德國小組賽和其他對手踢的狀況，對手基本上只能打反擊。

：德甲有點像是揉合英超和西甲的風格，身體素質和拼搶程度近似英超，但風格比較像是西甲，重技術且場面打的很開放，只要不是碰到拜仁的話不太會有球隊打防反跟鐵桶。如果是拜仁對其他隊的話，大概就是像今年世界盃德國小組賽和其他對手踢的狀況，對手基本上只能打反擊。 比賽時間 ：德甲的時間多半在周六、周日晚上8到11點。每周大概有1－3場會在凌晨進行。

：德甲的時間多半在周六、周日晚上8到11點。每周大概有1－3場會在凌晨進行。 台灣轉播： FOX體育台有播，但場次不多，而且多半是播拜仁慕尼黑的比賽，新賽季德甲是8／24開踢，目前FOX官網還查詢不到轉播資訊。

各隊球星介紹：

拜仁慕尼黑：萊萬多夫斯基（Lewandowski）－波蘭、J羅（J.Rodríguez）－哥倫比亞、諾伊爾（Neuer）－德國、穆勒（Muller）－德國、博阿籐（Boateng）－德國、羅本（Robben）－荷蘭、里貝里（Ribery）－法國、胡梅爾斯（Hummels）－德國、維達爾（Vidal）－智利、基米希（Kimmich） －德國、阿拉巴（Alaba）－奧地利、哈維馬丁內斯（Javi Martinez）－西班牙 多特蒙德：羅伊斯（Reus） －德國、香川真司－日本、格策（Gotze）－德國、許爾勒（Schurrle） －德國、皮什切克（Piszczek）－波蘭、沙欣（Sahin）－土耳其

法國甲級足球聯賽

法甲作為四大聯賽外的第五大聯賽，近幾年比較受到大家注目是由於卡達主權財富基金入主巴黎聖日耳曼後，大肆招兵買馬，包括1.8億歐元買下天才新星姆巴佩和2.22億歐元重金從巴塞隆納挖來內馬爾，近六個賽季有五個賽季的冠軍是巴黎聖日耳曼，不過法甲要想再更受到矚目的話，還是需要再歐洲賽事上面拿出成績，最近一次法國的俱樂部奪得歐冠，已經是1992－1993賽季的馬賽。

球風 ：法甲因為法國本身的歷史因素，大多數的非洲球員都是從此聯賽做為跳板，包括著名的前切爾西球員德羅巴（Drogba）、艾辛（Essien）和目前利物浦的馬內（Mané）都是如此。也因為有很多非洲球員，法甲給人感覺是有不少個人技術好的球員，但團隊的整體性不夠，當碰到四大聯賽的強權時往往就討不到便宜。

：法甲因為法國本身的歷史因素，大多數的非洲球員都是從此聯賽做為跳板，包括著名的前切爾西球員德羅巴（Drogba）、艾辛（Essien）和目前利物浦的馬內（Mané）都是如此。也因為有很多非洲球員，法甲給人感覺是有不少個人技術好的球員，但團隊的整體性不夠，當碰到四大聯賽的強權時往往就討不到便宜。 比賽時間 ：法甲的時間多半在周六、周日的凌晨。每周大概有1－3場會在9點到11點進行。

：法甲的時間多半在周六、周日的凌晨。每周大概有1－3場會在9點到11點進行。 台灣轉播：法甲一直以來就沒什麼轉播，博斯體育曾經有播過，但目前台灣沒有辦法從官方管道看到。

各隊球星介紹：

巴黎聖日耳曼：內馬爾（Neymar）－巴西、布馮（Buffon）－義大利、姆巴佩（Mbappe）－法國、卡瓦尼（Cavani）－烏拉圭、迪馬利亞（De Maria）－阿根廷、維拉蒂（Verratti）－義大利、蒂亞哥席爾瓦（T.Silva）－巴西、阿爾維斯（Alves）－巴西、德拉克斯勒（Draxler）－德國 摩納哥：法爾考（Falcao）－哥倫比亞、蘇巴西奇（Subasic）－克羅埃西亞、穆蒂尼奧（Moutinho）－葡萄牙

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本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航