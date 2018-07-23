什麼樣的差別待遇，讓「前」德國足球隊大將説出「輸了球，我就只是個移民」？

今年5月，土耳其裔的德國足球大將厄齊爾（Mesut Özil）和在歐美國家風評極差的土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）會面合照，引發德國輿論批評。德國隊在這屆世界盃球賽慘敗後，針對厄齊爾土耳其族裔身份的攻擊更加猛烈。22日，厄齊爾在推特上發布聲明，表示將退出德國國家隊，而讓他下定決心的「最後一根稻草」正是德國足球協會（Deutscher Fußball-Bund, DFB）的不尊重。

《聯合報》報導，厄齊爾雙親都是土耳其人，但他在德國蓋爾森基興（Gelsenkirchen）出生，土耳其足協曾邀請他加入，但他2006年選擇為德國踢球，並表示不打算取得土耳其公民，也在2010、2014的世界盃為德國拿下好成績。

《世界日報》報導，今年5月，土耳其總統艾爾多安出訪英國，當時在倫敦會見厄齊爾和另一名土耳其裔德國足球隊員君多安（Ilkay Gündogan），兩名球員與艾爾多安親暱的聊天合照，並送上簽名球衣。

由於當時距離土耳其總統大選倒數一個月，與厄齊爾合照的艾爾多安當時也有意連任，與兩名足球明星的合照，最後被艾爾多安的競選團隊上傳到社群網路，成為競選的宣傳素材之一。

這件事在德國掀起軒然大波，不只右派政治人物對此大肆批評，德國左翼政黨也抨擊，不該對暴虐專制、打壓國內民主的艾爾多安如此親暱，許多德國民眾也為此質疑厄齊爾、君多安對德國的忠誠度。

厄齊爾：我有兩顆心，一個來自德國，一個來自土耳其。

22日，厄齊爾在推特連發三篇長文聲明，表示他即刻起退出德國國家隊。聲明中，厄齊爾表示，5月會見艾爾多安時，都在討論足球，會見土耳其總統也無關政治，只是對土耳其領導者的尊重。他說，他從小就在德國長大，但來自土耳其的母親總教導他，永遠不要忘記土耳其的文化、傳統，厄齊爾說，「我有兩顆心，一個來自德國，一個來自土耳其。」

但他與土耳其總統碰面的照片曝光後，他和京多安收到惡意郵件、惡作劇電話，對他進行人身攻擊，他在社群平台也被大肆批判，連家人生活都受影響。

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74 — Mesut Özil (@MesutOzil1088) 2018年7月22日

厄齊爾：叫我「土耳其裔德國人」，為什麼不叫其他球員「波蘭裔德國人」？

但他說，最讓他無法諒解的，還是德國足球協會會長葛林德（Richard Grindel）的反應，碰面事件後，他不只休假被縮短，葛林德甚至要求他發布聲明，以平息議論。

厄齊爾說：「雖然我試圖向葛林德解釋，我的文化傳統、家族血統以及這張照片背後的意義，但他只是大談自己的政治立場，無視我的意見。」厄齊爾更表示，「在他和他的支持者眼中，贏了球，我就是德國人，輸了球，我就是個移民。」

厄齊爾表示，在世界盃前，他仍願意屈就，為了不要讓記者模糊焦點，他沒有參加德國足球協會的媒體日活動，但德國在世界盃慘敗後，受到各方壓力的葛林德再度向厄齊爾表示，「你欠全國民眾一個交代」。

「書宜讀德國」在《換日線》的專欄分享，德國輸球後，的確有許多德國球迷，將輸球的憤怒指向厄齊爾，德國極右派政黨「另類選擇黨」（Afd）的官員麥亞（Jens Maier）甚至在推特上表示：「如果沒有厄齊爾，我們就會贏。」暗示厄齊爾效忠土耳其總統，才故意讓德國輸球。

厄齊爾在聲明中説，「就算我跟大家一樣繳稅給德國政府、捐贈設備給德國學校、為德國贏得2014年世界盃，這個社會仍然不接受我。」他也舉出另外兩名波蘭裔德國足球球員為例：

像我的好朋友波多斯基（Lukas Podolski）和克洛澤（Miroslav Klose）就不曾被叫做「波蘭裔德國人」，那為什麼人們要叫我「土耳其裔德國人」？是不是因為這是「土耳其」？是不是只因為我是個穆斯林？

聲明的末段，厄齊爾説，「曾經，我因為披上德國國家隊的戰袍，而感到榮耀、興奮，但現在不會了。」

土耳其裔已經是德國最大的移民，為什麼他們還是無法忘記「祖國」？

綜合《轉角國際》和《土女時代》報導，1950～1970年間，德國經濟起飛，勞動力供不應求，德國政府因此向南歐國家招聘移工，其中提供最多勞動力的國家，就是土耳其。

目前，德國土耳其移民已經非常多元，包括第一代的移工（最初被稱為「客工」Gastarbeiter）、隨遷的配偶、申請政治庇護的難民、來德求學的學生、在土耳其移民家庭出生長大的都有，土耳其目前也是德國境內最大的移民群體，約有300萬人。

但並不是所有遷居德國的土耳其移民都認同歐美國家所謂的「民主價值」，2017年4月，時任土耳其總統的艾爾多安舉辦修憲公投，想將土耳其從權利較分立的「內閣制」改成權力較集中的「總統制」，當時在土耳其的海外選區中，德國的土耳其移民有高達63.1%的比例支持「總統制」，遠高於美國、英國等其他海外選區。

部分人將此歸因於德國對土耳其族群不夠友善，德國雖然在1961年就已簽署《招聘勞工協議》，但一直到2006年，德國政府才舉辦了第一場「融入政策高峰會」。比起右翼政黨，德國左翼政府雖然對移工採較開放的態度，但多年來也並未積極的處理移民融和政策。

《轉角國際》報導，德國明施特爾大學宗教社會學家波拉克（Detlef Pollack）教授的研究團隊發現，至今，還有51%的土耳其裔德國人認為自己是「次等公民」，第一代的土耳其移民中，有65%認為「不管怎麼努力，都不會被視為德國社會的一分子」，這樣的感受一直到第二、第三代仍獲得43%的認同。

德國右翼崛起，反移民、反伊斯蘭聲浪越來越大

尤其2010年，社民黨籍的德國聯邦銀行董事扎拉青（Thilo Sarrazin）發行了一本名為《德國正在自取滅亡》（Deutschland schafft sich ab）的書，以「優生學」的論點，論證因為德國人的生育率較低而移民的生育率高，所以德國本土的「優越」基因將被外來較差的基因取代。這本書為後來出現的「愛國歐洲人抵制西方伊斯蘭化」（PEGIDA）、「德國另類選擇」（AfD）等反移民、反伊斯蘭教的運動鋪路。

這本書也嚴重影響了移民社群的氛圍，以及對融入德國社會的熱情，同時也減損了德國人對移民的信任。2017年9月，德國國會大選，極右派、反移民的德國另類選擇黨甚至成為第三大黨。

相對於在德國受到的差別對待、特殊眼光，土耳其總統艾爾多安自2002年執政至今，在經濟上表現亮眼，因此不少土耳其移民非常支持被西方國家批評為「極權專制」的艾爾多安。德國艾爾福特大學社會科學院的賽達教授（Ferhad Seyder）則分析，「很多人察覺到，土耳其正面臨四面楚歌的批評，因此很多生活在德國的土耳其人會想要保護自己的原鄉。」

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核稿編輯：楊之瑜