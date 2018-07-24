人出沒注意！研究：哺乳動物因為我們開始熬夜

環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；林大利 審校

恐龍滅絕之後，哺乳動物才開始日間活動。但科學家發現，一旦有人類在附近——通常是白天——哺乳類便傾向在夜間活動。研究作者說明，動物不會區分人類是否直接構成威脅，而人類活動正逐漸將哺乳動物變成夜貓子，顯示人類活動的時間或許有受限的必要。

「人類現在是這個星球上無處不在的恐怖力量，我們正在把所有其他的哺乳動物趕回夜晚。」研究第一作者、柏克萊大學博士生蓋諾（Kaitlyn Gaynor）說道。

哺乳動物夜行 可能造成物種間連鎖反應

英國衛報報導，一篇刊登於《科學》期刊的研究顯示，若有人類在周圍活動，哺乳類便傾向在夜間活動。這項涵蓋全球62個物種的研究指出，有人類在附近，哺乳動物日間活動的時間相對較短，夜間活動更加活躍，夜行性動物更是如此。

專家表示，這種轉變不僅會影響某些特定物種的行為，例如導航或覓食能力，還會對其他物種產生無數連鎖反應。

蓋諾表示此發現與過去研究結果相呼應，並強調只有在恐龍滅絕之後，哺乳動物才開始日間活動。他表示，這種轉變可能會影響物種之間的眾多相互作用，像加州的郊狼原本主食是松鼠和鳥類等日行性動物，漸漸改吃小鼠、大鼠和兔子等夜行性動物，而辛巴威的黑馬羚日間尋找水源越來越困難，因為牠們夜間活動也增加了。

人類活動時間 或有受限必要

未參與研究的倫敦動物學會動物學研究所卡本（Chris Carbone）博士表示，蓋諾的研究結果與自己稍早的研究結果相符，顯示人類活動的時間或許有受限的必要；卡本的研究發現，刺蝟在倫敦公園中夜晚關閉的區域時，夜晚活動時間較長。

蓋諾也同意這個觀點，並指出部分地區已規範在動物繁殖季節限制人類的進入。

「我們可能得保護完全沒有人類干擾的荒野地區，以保護最脆弱的物種，以及增加夜間活動有負面效應的物種，我們可能需要在一天中某些時間限制人類活動，留給動物日間活動的時間。」她說。

比對不同人類干擾 哺乳動物夜間活動明顯增加

科學家在研究中描述了他們如何分析過去76份研究（包括大象、駝鹿和狐猴）中每個物種的資料，並檢視動態感應相機、目擊觀察紀錄、無線電發報器或其他方法取得的物種日夜活動資料。

接著他們將動物活動資料跟低度和高度人類干擾資料做比較，後者包括狩獵、健行、道路建設和城市環境等活動的時間或地區。蓋諾指出，人類活動主要發生在白天。

雖然活動轉往夜間的效果在不同物種身上幅度不同，但研究者發現，整體而言，高度人類干擾與夜間活動增加1.36倍有關；研究關注的物種中，夜間活動增加的幅度在83％至141％之間。

動物改當夜貓子 可能出於對人類的恐懼

無論人類活動類型為何，都可以看到動物夜間活動明顯增加。作者指出，這顯示動物不會區分人類是否直接構成威脅。

研究小組還發現，這種轉變與哺乳動物的體型、棲息地類型、動物為肉食或草食無關，雖然作者認為，對人類的恐懼可能是行為改變的關鍵因素，但他們也納入了其他因素，包括是否容易取得食物或光害。

「許多適應白天活動的物種，若轉為夜間活動，可能在覓食、躲避掠食者或是尋找配偶方面遭遇困難，這可能會影響生存或繁殖能力。」蓋諾說。

參考資料

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航