《NASA 9大太空任務》：從灶神星和穀神星看到的太陽系簡史

文：南西・阿特金森（Nancy Atkinson）

飛越兩個世界：曙光號

兼具二元性，一箭雙鵰的曙光號

仰望晴朗夜空，倘若你運氣好得能目睹一顆流星劃過天際，那麼你眼中看到的，很可能就是灶神星（小行星帶第二大天體）的碎片。

「太陽系天體當中，能和墜入地球的特定流星牽連在一起的只有三顆：月球、火星和灶神星，」馬克．雷曼（Marc Rayman）說，「所有人都聽過月球和火星，聽過灶神星的人，就沒有那麼多了。」雷曼擔任一艘太空船的首席工程師暨任務總監，那艘太空船名叫曙光號（Dawn）。

灶神星和矮行星穀神星是曙光號的兩個目的地和研究目標。任務冠上這個名稱，原因就在於探索這兩個古老世界，能提供我們太陽系最開始時（曙光初露之時）的資訊。

「曙光號能幫我們了解，當初灶神星和穀神星形成的條件狀況，」雷曼說明，「它能為我們填補知識大拼圖的更多缺失空隙，解答說明整個太陽系是如何形成、演化——說不定還能解答環繞遙遠恆星的其他行星系的相關疑點。」

兩顆天體距離我們都極遙遠：灶神星和地球平均相隔3.53億公里，穀神星則約位於4.14億公里之外。它們是在兩個世紀之前才被人發現，先前那兩處遙遠世界完全就是「夾雜在恆星之間的神祕、黯淡光斑」，雷曼表示。曙光號任務之前，我們對灶神星和穀神星的認識，全都得自地基望遠鏡和哈伯太空望遠鏡等地球軌道太空船。不過就連視力敏銳的哈伯為它們拍下的照片——特別是穀神星的照片——都只是像素化模糊影像，帶來的問題比答案更多。

如今曙光號正逐一解開這兩個世界的諸般謎團，回答諸如既然灶神星和穀神星都位於小行星帶，為什麼看來卻是這般不同等疑問。該如何解釋灶神星的奇特扁平外形？還有穀神星上依雷曼所述看似「宇宙信標，仿若行星際燈塔，吸引我們前往探查」的亮點是什麼？那些區域能不能當成證據，確認存有明亮的冰或水，或者引人矚目的礦物沉積？或者是否就如其他人所述，那是外星都市發出的光芒？

曙光號擁有當今其他機器人行星任務都沒有的特點，它使用一種革命性離子推進系統。於是曙光號才能執行史無前例的作業事項。

「縱貫將近60年的太空探勘史，曙光號是唯一環繞兩顆外星天體運行的太空船，」雷曼說明。「我總愛把它想成第一艘真正的行星際太空船。」

這趟持續近十年的任務，克服了重重挑戰和關卡，來完成它的使命。如今曙光號已經完成兩個世界之間的航程，有關這趟任務的諸多層面，都映現出了一種確切的二元論。這艘先進的太空船本身彷彿就徘徊在科學和科幻兩個國度之間，從事這趟任務的人士，有些成員完全認可——有時還體現了——這兩個領域。儘管灶神星和穀神星都曾在歷史不同時期被歸入小行星類別，它們卻代表了兩個非常不同的行星天體類別。

「曙光號是貨真價實的歷史性任務，」雷曼說明，「研究我們這個太陽系在一開始就形成的兩件化石，並向我們講述有關我們本身起點的部分故事。」

曙光號太空船

太空船進入行星軌道開始繞行，做了一點勘查作業——你大概可以稱之為探索一處奇異新世界。接著太空船離開，朝向另一個世界飛去，再次進入軌道，執行更多探勘作業。接著那艘以一道藍綠光束推進的太空船就要出發，朝向沒有人去過的地方勇往直前。

配上適合的激昂背景音樂，這可以是《星艦迷航記》電視劇集經典系列的場景。不過這裡描述的卻是航太總署曙光號的真實冒險事蹟。

「完全歸功於離子引擎這種未來式類科幻技術，我們才有辦法入軌繞行多處目的地，」雷曼表示，「我們基本上就是把兩項任務合而為一。」

曙光號在2007年9月升空，沿途曾借助火星重力助推以航向灶神星，接著在2011年7月進入灶神星軌道。太空船在那裡花了14個月進行調查，接著就啟程前往穀神星。它在2015年3月進入穀神星軌道。

曙光號的主要目標是蒐集灶神星和穀神星的組成、內部結構、密度和形狀等相關資訊。這些資料合起來幫科學家更深入了解，太陽系早年時期具有的條件狀況，並據此判定水含量和星體尺寸，在行星演化歷程扮演哪些角色。

為執行它的科學任務，曙光號攜帶了一套三件科學裝備：一架可見光照相機、一台可見光和紅外線測繪光譜儀，以及一台伽瑪射線和中子光譜儀。曙光號製作出視覺地圖、地形圖和礦產圖，加上磁場和重力場地圖，完成了灶神星和穀神星表面的全方位圖像。除此之外，無線電和光學導航資料還提供資訊，勾勒出兩顆星體的內部組成。

曙光號發射時，以翼尖到翼尖尺寸來看，它是航太總署的最大行星際太空船。單單太空船本身就有2.36公尺長——約相當於一輛大型摩托車的長度。把太陽能板陣列伸展開來，曙光號尺寸約相當於一輛半掛式拖車，達19.7公尺。

Photo Credit: 聯經出版提供 藝術家描繪曙光號太空船離開地球的概念創作。

雷曼的噴射推進實驗室辦公室外走道，長度略超過8.3公尺。曙光號有兩扇太陽能板陣列，每扇長度正是8.3公尺。雷曼決定把那條走道布置成那艘太空船太陽能板的模樣，藉此不斷提醒他的團隊成員。「由於曙光號在相當長時間以前發射，而現在又相隔十分遙遠，很容易忘了那艘太空船實際上有多大。」他說明，「這幅代表圖示幫我們謹記在心，曙光號是真實的、有形體的東西，而不只是電腦鏈結另一端的某種事物或資料源頭。」

從灶神星和穀神星看到的太陽系簡史

我們的太陽系是46億年前由環繞我們新生太陽的一團氣體和塵埃凝聚而成。這片所謂的原行星盤（protoplanetary disk）裡面的氣體和塵埃，大半都聚結形成了行星。早期時代的盤中物質，隨著與太陽相隔距離遠近而有所差別，其中岩質天體的形成位置比較靠近太陽溫暖天域，冰質天體則在比較遠處形成。

此外在盤中還有從未增長成為行星的岩質物體，科學家推理論述，在早期渾沌太陽系中，一次次大型碰撞事件把這些天體砸碎化為齎粉。這些岩質「殘餘」成為如今在我們太陽系內徘徊的小行星。

由於這些殘骸內含有關太陽系早年時代的蛛絲馬跡，科學家一直期盼能更貼近研究它們。

絕大多數小行星棲身小行星帶，那是個模樣像甜甜圈的大型環圈，介於火星和木星軌道之間，軌道和太陽相隔大約三億到六億公里。

灶神星和穀神星是小行星帶的兩顆最大星體，不過別把它們稱為小行星，雷曼說道。

「許多人仍然誤以為穀神星和灶神星是小行星，」他說，「其實從地球物理學不管哪個層面來看，它們都不是小行星。它們是很大的地方，而且兩顆星都展現出行星天體特有的許多地質學歷程。」

Photo Credit: 聯經出版提供 穀神星和灶神星的相貌還比較接近半成形的行星，卻比較不像是小行星一類的太空岩塊。

雷曼偏好原行星（protoplanet）一詞——意思是它們從來沒有真正增長到稱得上成熟行星的程度。

這兩顆原行星的最大謎團之一是，為什麼它們彼此那麼不同。

「雙方都能提供早期太陽系的蛛絲馬跡，讓我們窺見當初的形成條件和歷程，然而它們卻發展成兩種非常不同的星體。」雷曼說明，「灶神星是一顆很乾燥卻又很耐人尋味的岩質世界。相較而言，穀神星就擁有大量冰，甚至表層下可能還有海洋。」

兩顆原行星彼此這麼接近分別演化，地質學上卻出現這般巨大的差異，雷曼說，這就構成了一座橋樑，把內太陽系岩質星體和外太陽系的冰質星體橋接在一起。

相關書摘 ▶《NASA 9大太空任務》：下一趟火星任務、下個世代的太空天文台

書籍介紹

本文摘錄自《NASA 9大太空任務：一窺宇宙最真實探索實錄》，聯經出版

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作者：南西・阿特金森（Nancy Atkinson）

譯者：蔡承志

《NASA 9大太空任務：一窺宇宙最真實探索實錄》將帶領讀者，跟隨35位美國太空總署的科學家和工程師，完成九項太空任務，其中包括：

新視野號帶你破解冥王星之祕 跟著好奇號漫遊火星 透過哈伯太空望遠鏡窺見宇宙深處 飛越兩個世界的曙光號 克卜勒任務展開獵星行動 揭開土星環祕密的卡西尼——惠更斯號 太陽動力學天文台24小時監看太陽 獨行已逾十年的火星偵察軌道器 月球勘測軌道飛行器掃描月球零死角

南西・阿特金森是一位擅長報導太空科技的專業記者，也是美國太空總署JPL太陽系大使。她拜訪多位科學家和工程師，揭示各個太空任務背後的故事和發現，也分享他們的想法，以美麗的太空圖片與圖表輔佐說明。讀者宛如置身太空船與專家一起完成任務，加深對太陽系的知識。

《NASA 9大太空任務》揭露的科學發現與宇宙景觀，令人驚嘆。結合驚險的發現之旅，讓讀者深刻體會到真正的探索與發現的精神：

我們到底是為了什麼探測太空？回顧早年探索事蹟，當麥哲倫、達伽馬，甚至皮西亞斯等人啟程踏上旅途的時候，許多人無疑都認為，冒著生命危險，花了那麼多錢，來查探地平線外有什麼東西，根本是種愚行。然而那群探險家並沒有找到他們預期的事項，但他們的探索事蹟到頭來卻改變了世界。相同道理，機器人太空任務和望遠鏡，以及地基望遠鏡，也協助我們探索遙遠處所，而且促成了那麼多未知的——也未料到的——宇宙相關事項的發現。 驅動我們投身探索與發現的部分起因是無形的：拓展我們的地平線、滿足我們的好奇心、尋找所有非我們所能逆料之事項，並嘗試解答先前所討論的深刻問題：好比宇宙是怎麼開創的？生命是如何開展的？我們是不是孤單的？ 探索也有實質的效益，好比科學、醫藥、通訊、運輸等種種技術的開發與進步。探索精神激勵我們創造發明，於是我們才能投身探索，並可能由此而改變世界。如今我們還不能清楚知道，倘若人類真能前往火星、木衛二或更遙遠的地方，我們會找到什麼事項，不過假使我們只待在我們的地球「搖籃」裡面，那麼我們就永遠都不會知道。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航