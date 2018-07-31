跑馬拉松跑到分手？怎麼樣的事由才能訴請離婚

兩週前看到一則新聞報導，內容描述因先生熱衷馬拉松，跑到連太太都認為先生未顧及家庭，甚至在太太住院期間將她留在醫院，自行參加賽事，太太相當傷心，而訴請法院裁判離婚。但先生卻表示，依然深愛太太，只是言詞笨拙不知如何表達。

最後，台中高分院法官認為兩人結婚多年後因觀念、想法不同而感情生變，先生也投入太多時間在路跑，確實也疏於婚姻經營，判兩人離婚（一審判決字號：臺灣臺中地方法院106年度婚字第233號民事判決）。

《民法》第1052條第2項的實務操作：可歸責性的比較

在這個新聞提到的實務個案中，太太訴請離婚的依據是《民法》第1052條第2項。有關條文內容如下：「有前項以外之重大事由，難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚。但其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚。」換句話說，依照《民法》第1052條第2項請求法院裁判離婚時，必需比較夫妻雙方對於造成目前訴請離婚的原因的可歸責程度。

假設在上面的個案中，提出離婚請求的太太，反而是造成雙方無法繼續夫妻生活的主要原因，也就是說，太太對於雙方婚姻產生破綻，具有較高的可歸責性，那麼，太太也無法依照《民法》第1052條第2項規定，訴請法院裁判離婚。

可歸責程度相同時的處理

「律師，假設雙方的歸責程度是一樣的呢？」

針對這個情形，最高法院在95年第5次民庭決議中表示意見如下：「婚姻如有難以維持之重大事由，於夫妻雙方就該事由均須負責時，應比較衡量雙方之有責程度，僅責任較輕之一方得向責任較重之他方請求離婚，如雙方之有責程度相同，則雙方均得請求離婚，始符《民法》第1052條第2項規定之立法本旨。」

依照上面的決議內容，只要雙方的婚姻已生破綻，且以客觀第三人的角度來看，一般人也不會想要繼續維持這個婚姻，那麼實務認為此時雙方都有請求裁判離婚的權利，在判決中的用語，則為「婚姻是否已生破綻無回復之希望，則應以維持婚姻之事實，是否已達於倘處於同一境況，任何人均將喪失維持婚姻意欲之程度而定」。

Photo Credit: Linda Tanner @ Flickr CC By 2.0

只跑馬拉松，是很難被判離婚的

繼先前看到LINE已讀不回也能讓法院裁判離婚後，看到這則新聞標題，也讓我十分好奇到底跑馬拉松到怎樣的程度，才會構成《民法》第1052條第2項的裁判離婚事由，後來找出地院判決書閱讀後，發現法院除了認定先生因為熱衷馬拉松賽事而忽略家庭外，其實在雙方婚姻關係存續期間，長期欠缺良性溝通，且分居後亦無實質正面之生活互動與交動的問題存在，也才讓法院認定「兩造間之婚姻已生破綻而無回復之希望」，而准予原告離婚之請求。

相愛容易，相處難。祝福大家都能找出適合彼此的溝通方式，相愛無礙。

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本文經賴佩霞律師授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航