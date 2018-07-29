基隆崁仔頂的魅力，我長大之後才逐漸明白

文：Neil

崁仔頂，是個基隆人都聽過的地方，但卻不是每個基隆人都懂得它的魅力，雖然從小在基隆長大，但從前，我幾乎只是「經過」崁仔頂。

會經過崁仔頂，通常是從火車站旁的忠二路經過慶安宮、崁仔頂，再往前步行至廟口夜市，比較「不得已」的時候，則會拐進孝一路，再走仁四路，到仁愛市場填飽肚子。

為什麼會說「不得已」呢？因為在快要走近時便會聞到濃厚的魚腥味（懂得它的魅力的人，會說是「鮮味」），且孝一路崁仔頂一段的柏油路、人行道及騎樓總是濕滑，每次經過必得低著頭、放慢腳步前行，加上白天時每戶漁行都鐵門緊閉，門口堆滿保麗龍箱；抬頭，看見頭頂上掛滿尚未亮起的鹵素燈，而街道上安安靜靜，彷彿尚在沉睡。在繁華的鬧區裡，這樣的景致異常突兀。

崁仔頂的出現最早可追溯到清領時期，一直到1978年以前，孝一路和愛一路之間有旭川運河，可以通行漁船，因海口地緣關係，開始聚集人潮，並形成市集，漁船會直接行駛至漁行的位置將漁貨卸下，漁貨送進漁行之前必須先爬上石階，石階稱崁，便有了「把東西搬上崁仔頂」的說法，這名稱也一直沿用至今。



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當時的石階因旭川河加蓋而不見痕跡，不過建築仍保留了早期建築傳統工法，以義隆漁行為例，屬三層樓的紅磚房，據義隆漁行第三代負責人、同時也是崁仔頂魚行聯誼會會長彭瑞祺說，這些紅磚屬TR特級磚，跟總統府使用的紅磚是相同等級！而兩層樓的樓板以木頭做為架構、上方放置木板，再敷上蚵粉、泥砂及糯米糊，最後放上陶磚建成，在二樓走動可以感覺到木頭的彈性以及震動，也俗稱「軟樓」。現在台灣尚存的軟樓建築已不多見。

一開始崁仔頂的漁行只賣熟魚和醃漬類的漁貨，但在社會健康意識漸漸抬頭後，當時年僅20歲的彭瑞祺，嗅到生鮮批發將來會取代醃漬類漁貨的趨勢，於是便開始慢慢減少醃漬類產品，轉型做生鮮漁貨的拍賣，其他漁行見到此情況轉而跟進，崁仔頂也漸漸成為北台灣最大的生鮮漁貨批發漁市。

而後有機會在夜晚走入崁仔頂，才真正感受到這個帶動基隆繁榮、北台灣最大漁市「崁仔頂」的魅力。



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入夜之後，崁仔頂各漁行鐵門一扇一扇拉起來，開始準備「迎戰」，前置作業完成，漁車一輛輛停靠，打開冷凍櫃、卸下來的，全是最新鮮的漁貨，買貨的及賣貨的人，心裡也已經默默有了盤算。拍賣一開始，此起彼落的喊價聲不絕於耳，聲音的主人是他──拍賣員，在基隆稱為「糶手」。

崁仔頂最老牌的漁行之一就是義隆漁行，彭瑞祺早年也是糶手，他說必須在氣候、漁貨品質、過去幾天的價格等多方評估之下，才會決定要從多少錢開始喊起，糶手都是用台語喊價，而在喊價的過程中，也必須眼觀四面、耳聽八方，看人群中誰有動作、便往上提高價格，不僅眼光要敏銳、反應更要快，除此之外，還要跟精明的買貨人較勁兒，糶手可說是負擔了漁行生意的部分成敗。正因如此，糶手養成不易，多半要訓練三年以上才能真正出師。



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因為漁市的關係，崁仔頂週邊也聚集了許多深夜美食，有輕巧的碳烤三明治、鹹湯圓，也有吃粗飽的自助餐、鰻魚羹，後來，我也常常在夜半時分到崁仔頂吃消夜，讓各式漁貨的鮮味跟糶手的喊價聲包圍，體會一下「基隆味」的夜晚。

深夜的崁仔頂，人聲鼎沸的模樣，足以讓你忘記時間，但天一亮，這裡又會進入深沉的夢鄉。

身為「新一代」的基隆人，長大後才發現崁仔頂的魅力，著實有點晚，卻也不算太晚。

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本文獲雨都漫步授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航