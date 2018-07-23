以「台灣」之名參加國際「同志運動會」，主辦單位曾要求：別拿國旗進場

第10屆「同志運動會」8月4日將在巴黎舉行，推動同志運動先鋒的祁家威將擔任榮譽團長，率代表隊以「台灣」之名參賽。而負責與國際同志運動會主班單位接洽的「台灣同志運動發展協會」表示，主辦單位曾要求不要舉國旗進場。

（中央社）台灣同志運動發展協會今（23）日在立法院召開「2018巴黎同志運動會—台灣隊出發記者會」，邀請前奧運選手紀政為台灣選手加油打氣，監察委員張武修為選手授旗鼓勵。支持婚姻平權的時代力量黨主席、立法委員黃國昌也受邀到場祝福選手。

記者會中，祁家威表示，過去幾屆同志運動會台灣方面都是個人選手的參與，這屆是首次以「台灣隊」名義，並能夠用青天白日滿地紅國旗參賽。

《蘋果日報》報導，祁家威説，從事同志運動40多年來，台灣受邀參加同志界的影展、演講都曾受到中國的打壓，這一次最特別的是，主辦單位尊重我方意願，讓我們有機會用「台灣代表隊」的名義出賽。

祁家威也說，有鑑於下屆同志運動會2022年將在受中國管轄的香港舉行，台灣的機會不會像這次這麼好，所以台灣選手能夠在這屆「同志運動會」用台灣隊名義、國旗參賽，是非常難得的機會。

黃國昌指出，台灣正名與婚姻平權是時代力量一直努力的目標，以「台灣」之名參與國際同志運動會，彰顯台灣以「愛．平等．尊重」推展婚姻平權，也讓世人感受人權價值，欣慰台灣選手能夠以「台灣隊」名義參賽，讓台灣走出去。

張武修說，人權是監委關心的重要工作之一。健康、運動對社會非常重要，尤其選手們這次能夠以台灣名義參與同志運動會，格外有意義。「台灣」這名字非常好，選手出國比賽，「『台灣』是好品牌，好品牌要盡量使用，價位才會高。」

紀政認為，選手們參加第10屆同志運動會，能夠以「台灣隊」之名參賽是很大的突破。她也呼籲，希望2020東京奧運，「中華台北隊」能夠正名為「台灣隊」。

台灣同志運動發展協會理事長楊智群表示，台灣同志運動發展協會是在去年2月時，獲邀加入主辦單位「同志運動會聯合會」（The Federation of Gay Games，FGG），目前FGG在全球有60幾個會員。當初申請加入時，可以選擇以「國家」、「地區」或「體育組織」的名義加入，台灣同志運動發展協會選擇以國家的名義加參加。

但楊智群也承認，19日與FGG官員討論進場模式時， FGG官員曾表示，收到法國政府的壓力，希望台灣隊可以不要拿青天白日滿地紅國旗入場，甚至提議是否能改用「中華奧會」的旗幟。

但楊智群對FGG官員表示，FGG是個倡導國際同志人權的組織，應該同理台灣的處境，不該屈服於他國對我國的壓迫。最後對方了解台灣與中國的歷史政治關係後表示，將盡力幫台灣爭取，能帶國旗進場，並使用「台灣隊」的名義。

根據《關鍵評論網》轉載男同志社群媒體《Hornet》的文章，楊智群曾表示，中國隊曾經想跟台灣共組「中港澳台」的隊伍，但當時楊智群認為政治不正確，加上中國自身同志人權紀錄不佳，因而作罷。他也表示，目前協會正努力爭取2026年的主辦權，因為台灣即將成為亞洲第一個通過婚姻平權的國家，人民也非常友善，如果能在台灣辦，意義非凡。

同志運動會（Gay Games）由同志運動會聯合會主辦。活動起源於1982年，由湯姆．瓦德爾（Tom Waddel）創辦，每四年一屆，由不同城市主辦，透過舉辦國際運動和文化活動，培養、加強全球同志族群尊嚴，並獲得異性戀世界人們對同志族群的尊重和理解。今年的國際「同志運動會」有超過90個國家和預估超過1萬名選手參賽。

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