《日本縣民性學問大》：該如何理解「偉大的鄉下」名古屋？

文：祖父江孝男（Sohue Takao）

愛知縣人

愛知縣出身的名人： 市川房枝、海部俊樹、赤尾敏、盛田昭夫、平岩外四、鈴木敏夫、鈴木一朗、淺田真央、中嶋悟、利根川進、小柴昌俊、外山滋比古、城山三郎、大澤在昌、黑川紀章、平田滿、館廣、竹下景子、青木沙耶加、武井咲、園子溫、堤幸彥

該如何理解偉大的鄉下——名古屋？

愛知縣和名古屋市到底該分開還是一起討論？首先我想試著釐清這點。也就是先讓我們來弄清楚，名古屋的市民性是否等同於愛知縣的縣民性？

愛知縣可大致分為三河與尾張。以該縣東部、岡崎及豐橋為中心的三河，是德川家康的據點，不久後家康建立江戶幕府，此地也就成了三河人取得天下的地方。因此作家司馬遼太郎主張，三河人的性格其實就是江戶幕府的政治性格。

「三河出身的武士確實取得了其他各國都未曾達成過的統一，但卻也相對地封閉，他們給人一種對一切外來的人事物都很警戒、會對帶有外部氣息的人發揮其狹隘的想像並視之為叛徒——或是怪物——的農業社會印象。當此群體（德川家康的人馬）經過各種局勢變動而掌握了天下時，便以三河的世界觀來看待日本國，害怕與外國接觸，對中國的人事物十分警戒、把天主教視為妖魔鬼怪，明明身處世界史上的大航海時代，卻實行了抗拒所有外來文化的詭異政策，原因就在於其骨子裡有著這樣的心理結構。」（摘自《霸王之家》）

這說法指出了一個非常好的論點，令人不由得有恍然大悟之感，而在該小說中，司馬對尾張則有如下的敘述：

「尾張這地方，籠罩、翻騰著一種改變了人類意識的神秘作用，名為『商業』。成本僅一文錢之物有時可價值上百文錢，在具有這種魔術般可能性的世界裡，這裡的人們認為對命運的忍耐與順從，是商場輸家的邏輯。反之，相信自己的能力，憑此能力任何奇蹟都有可能產生的這種信仰，儘管程度有別，卻是每個尾張人都具備的。織田信長和豐臣秀吉恰恰好是此性格的典型。尾張人堅持自己的信念，若是碰到三河岡崎之松平家的郎黨[1]的那種遭遇，肯定絕大多數都會四散至鄰近的各個大名，以恰當的知識與行動來推銷自己，每個人都會去努力開拓新的機會。——尾張的人總是嘲笑三河的農民是『三河笨蛋』。」

以上等於是把三河人的農民性格與德川家康連結，並將尾張人的商業性格與織田信長及豐臣秀吉連結，藉此加以比較，兩者各自的特徵都被表達得極為妥善透徹。

依照這樣的邏輯，就會開始覺得名古屋人封閉的、被稱作「偉大的鄉下人」的性格，似乎就是混合了三河的農民性格與尾張的商人性格。這樣想來，那麼不論好壞，名古屋應該就等同於愛知縣。

絕不亂花錢的名古屋人

相對於「京都講究穿著，大阪愛好美食」，這裡則有「名古屋死命存錢」之說。名古屋人節儉質樸、算盤又打得精，不論到哪裡都要和錢包商量，絕不會亂花錢。

名古屋車站前的餐廳到了晚上八點幾乎都關光光就是個好例子。偌大的車站人潮消散，只剩下小貓兩三隻，一片黑壓壓的。取而代之的是一字排開的拉麵攤，顧客還不算少。看來一旦碰上節儉的名古屋人，餐廳也只能早點休息了。

在作家田邊聖子的散文集《雖然說了也沒用》裡，有著這樣的一段描述：

「旅館經理說了一段很有意思的話，他說『東京的客人即使事先決定好了預算，只要興致來了，覺得有趣，不論多少錢都會花下去，事後再流下懊悔的眼淚；大阪的客人就算花費超出預算，由於一開始就有預料到會有如此情形，所以總是能開開心心地付了錢之後回家；名古屋的客人一旦超出預算，就會殺價殺到符合預算為止；京都的客人則是在少少的預算內，徹底地享受過後便打道回府。』」

這些省下來的錢，名古屋人會拚命地存起來，其儲蓄率在全國可謂名列前茅。或許正是這個原因，使得愛知縣的銀行非常多，以人口比例計算的話，密度位居全日本第一名。此外，據說愛知縣出身的人往往能當個優秀的銀行行員。

只不過，他們存錢的方式非常具有名古屋的風格，他們不會把錢統一存在一家銀行，而是會分散在多家銀行。還有，與東京等其他地方相比，最明顯的特色就是所謂的「櫥櫃存款」[2]特別多，總之名古屋人似乎就是很熱衷於存錢。正因為如此地穩當牢靠，銀行也能放心地貸款給他們，比較麻煩的據說是，很少人會跟銀行借錢。

有個軼聞充分顯示出名古屋人的穩健踏實特質，那就是在關島的叢林被發現而聲名大噪的橫井庄一[3]的故事。出身自名古屋周邊的他，在被發現時，竟然還隨身攜帶著個人印鑑，據說他還表示，既然印章仍在他手上，他的土地就絕不可能被賣掉。而聽聞這消息的名古屋人也都認為此舉確實穩當，對其徹底的名古屋作風讚譽有加。

對金錢如此嚴謹的愛知縣人，在結婚的費用方面卻是相當地大手筆。他們很重視門第，為了體面可是會大肆擺闊、鋪張炫耀的。平日節儉並努力存錢，但在冠婚葬祭等傳統禮俗上則是出手闊綽大方。

在訂婚的聘禮方面，由女方給男方的五斗櫃、梳妝台及其他各種嫁妝會由卡車運送，也就是所謂的「荷運」。而荷運是儀式裡最為重要的部分，和前述福井的做法類似，名古屋似乎也會使用貨櫃裝有透明玻璃窗的卡車，而運送用的繩子一定要捲上紅、白布條，這習俗從以前到現在一直都沒什麼改變。

對於時尚流行顯得保守而消極

我在名古屋的某個大學授課時，曾要求學生針對名古屋人撰寫報告。這間大學有很多學生都出身當地，因此這有點像是在自我診斷。

結果最多人提出的意見是「很保守，在接納新事物方面極為謹慎」。以新的流行時尚來說，都是先從東京到大阪，接著去九州，然後回程才順道繞去名古屋，所以總是晚了好幾個月。等到在名古屋流行起來，東京和大阪早就又以另一種時尚為主流了。這點獲得了所有女學生的認同。

其他還有一些報告提到「管弦樂團總是跳過名古屋，直接去關西」，以及「名古屋的人對博物館、美術館都沒什麼興趣」等。

不過名古屋是個傳統表演藝術非常興盛的地方。和金澤類似，對於學習傳統藝能可說是相當積極。有位女學生是這麼寫的：

「我的朋友中好像有很多人都練習技藝練得很勤，但不是什麼鋼琴或小提琴之類的，似乎比較盛行茶道、花道、日本舞蹈等日本傳統的技藝。」

雖是較早期的資料，不過依據豐田汽車工業KK內部的研討會於一九七八年所發行之《豐田管理》雜誌的第二十一卷七號（「三河之國土」特集），當時東京的小學生裡，高年級有百分之六十八的人有學習某項傳統藝能，低年級則有百分之七十一，但愛知縣更多，分別高達百分之七十七和百分之八十。而全國平均分別為百分之六十五和百分之六十一，由此可見其比例真的是相當高。

既然這麼熱衷，眼光也免不了越來越高。依據落語家的說法，名古屋的客人是非常可怕的，而探求其成因便會追溯到尾張藩的第一代德川義直及第七代的德川宗春這兩個名字，他們大力鼓勵其領地人民學習傳統表演藝術的結果，應該就是導致今日傳統藝能熱潮的主因。

封閉性成了名古屋的瓶頸

正如先前也提到過的，名古屋人的性格經常被評為「封閉」。就像我在序言裡所說的，看報紙就看《中日新聞》、開車就開豐田、棒球就支持中日龍隊、銀行就選舊東海（現在的三菱東京UFJ）、年節送禮就去松坂屋買。

這種封閉性亦導致了排他性，進而使得名古屋被說成是個不易居住的地方。那麼名古屋市民又是怎麼看待自己所居住的城市呢？對當地人進行問卷調查後發現，竟有高達百分之八十九的人都回答「想繼續住在名古屋」。看來名古屋雖然被其他地方的人嫌棄，但對名古屋人來說卻是天堂呢。

依作曲家神津善行的說法，歌名裡有「名古屋」三字的歌曲絕對紅不起來。加了「長崎」會紅，此外「東京」和「大阪」也常被拿來做歌，也會紅。就只有名古屋完全不行，據說是因為根本沒什麼可唱的元素。由此可見其不受歡迎的程度，不過理由最後被解釋為是因為缺乏浪漫色彩。

關於名古屋人的封閉性，作家清水義範（名古屋出身）在其作品集《蕎麥麵與碁子麵》（講談社）中如此寫道：

「名古屋人絕不會試圖去親近同為日本人、但出身自其他地方的人。我們自己建立自己的社會，對其他地方的人同時存在著優越感與自卑感。而這恰好與日本人面對世界的情緒相似。名古屋在全日本中的定位，和日本在全世界中的定位，在性質上可說是完全相同。東京之於名古屋人，就非常近似於美國之於日本人。大阪就像蘇聯，千葉就像墨西哥，埼玉就像加拿大。名古屋人就是以這樣的想法在生活的。」

雖然這說法只能請名古屋人一笑置之、別太計較，但其實我也曾聽過其他類似的意見。名古屋人只要去東京出差，回來後一定會跟其他人說東京有哪些變化，亦即所謂的「歸國報告」。大阪和京都人都絕不會這麼做，就算賭上尊嚴也絕不會開口說「東京是怎樣又怎樣」。或許對名古屋來說，東京就是個「外國」吧。

我行我素的愛知縣人

以上內容以名古屋為中心，相當詳細地討論了愛知的縣民性，我想各位應該已大致瞭解其輪廓。

簡言之，愛知縣民就是吝嗇又排外，不過換個角度看也可說是講求理性而穩健踏實。

其性格在面對不景氣或困境時顯得極為強大，不論發生什麼狀況都不為所動、不會慌亂。忠於自己的價值觀，不被周圍的動靜所迷惑，總是穩紮穩打地逐一完成各項工作。

只可惜他們的世界很狹窄，在人格上缺乏魅力，不喜歡極端，所以總給人不起眼的普通印象。而從下屬的角度看來，愛知縣人的上司很容易成為仗勢欺人的類型。

反之作為下屬時，愛知縣人雖然工作起來勤奮認真，但由於不夠積極，故會給人靠不住的印象。也就是說，他們對於被指定的工作的確很忠實，但自主性稍嫌不足，屬於由上司賦予較大目標才會有所成長的類型。

註解

武士們的隨從及私兵，與主君無血緣關係，但仍可騎馬且需參與戰鬥。 存放在家中（通常是衣櫃之類的地方）而不存進金融機構的現金。 第二次世界大戰時被派往關島奮戰的日軍下士。太平洋戰爭結束後第二十八年，他在美國屬地關島被當地獵人發現，才終於被接回日本。

相關書摘 ►《日本縣民性學問大》：所謂的「縣民性」是真實存在，還是刻板印象？

書籍介紹

本文摘錄自《日本縣民性學問大：文化人類學家的47都道府縣性格大調查》，遠足文化出版

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作者：祖父江孝男（Sohue Takao）

譯者：陳亦苓

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Photo Credit: 遠足文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九