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【插畫】只想提高「見警率」，少吃點姑婆芋吧
我們想讓你知道的是
台灣警察落後美國的不只是福利與裝備，就連主政者的腦袋亦落後了40幾年，虛耗警力把一堆警察擺在路上，這是極度沒有效益的事情。
「見警率」這老掉牙的議題，竟然還有官員會提，不愧是不食人間煙火只食姑婆芋的徐國勇，一上任內政部長就馬上鬧個大笑話，真要宣導預防犯罪，不如請徐國勇上大街表演吃姑婆芋，有心犯罪者看了馬上傻眼兼笑瘋，自然也忘了要犯罪這回事，一舉數得。
「見警率」顧名思義就是民眾看見警察的程度與頻率，早在1974年美國「堪薩斯市巡邏實驗」出爐後，就證明了見警率對犯罪預防及減少犯罪機會沒有絕對相關，但可笑的是，從過去到現在仍有一堆政府官員，將「見警率」這三個字做為「空氣政策」，拿警察的曝光度作為討好民眾的工具，騙取民眾對治安產生信任感。
徐國勇有這種觀點，說明了警察落後美國的不只是福利與裝備，就連主政者的腦袋亦落後了四十幾年，虛耗警力把一堆警察擺在路上，這是極度沒有效益的事情，台灣的派出所密度已經夠多了，而警察的工作繁重時數冗長，平常該做的業務與案件，早已忙到自顧不暇，現在內政部長卻高喊要「見警率」，看來以後警察要把電腦搬到路上弄案件，或是拿塊棉被直接在路上睡覺，才有辦法達成姑婆勇的期許。
華而不實的政策沒辦法解決治安問題，有心要犯案的人根本不怕你見警率，台灣近來發生的多起重大案件，許多更都是熟人所為或是臨時起意，試問徐部長這樣的案件要防範，與見警率有什麼關係？舉之前夜店或KTV附近打群架的例子，難道當時現場沒有警察嗎？有，但那些人會怕嗎？明顯不會，甚至還會有一群人架著警察嗆你在大聲什麼。
見警率真的不是提升治安的良藥，降低警察的負擔、勤務回歸專業與治安、補充警力、讓警察勤務更彈性等等，這些才是能治本的問題。
官員要作秀可以理解，但為了作秀而搞死基層，這就令人費解，見警率這種東西在台灣就跟警察節一樣，什麼實際效用都沒，純粹搞死警察而已。
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航