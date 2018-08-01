《日本皇室大解密》：皇室成員的日常飲食是桌上擺滿豪華全餐嗎？

文：澤田浩

維持皇室生活的必需開支為多少？

宮廷費與內廷費為生活支柱

日本皇室在東京都心擁有占地寬廣的皇居與赤坂御用地、三座渡假用皇室別邸（那須、葉山、須崎），以及京都御所。光看這些，大家一定會認為日本皇室擁有龐大的財產，不過根據《日本國憲法》第八十八條明文規定：「皇室的所有財產均屬於國家。皇室的一切費用均須列入預算，並得通過國會決議。」

也就是說，日本皇室基本上禁止擁有私有財產，財產一概屬於國家。因此，維持皇室的必要開支大多由公款支付。

那麼皇室費用的帳目又是如何呢？皇室費用可分成用於公共活動的「宮廷費」、天皇與皇后陛下及皇太子一家日常生活使用的「內廷費」，以及天皇家以外的宮家使用的「皇族費」三種。

首先來談宮廷費。宮廷費是由宮內廳負責管理的公款，二○一七（平成二十九）年度的宮廷費總計五六億七八九二萬日圓。

其用途包括舉辦宮中晚餐會及園遊會等、招待國賓、天皇與皇族出訪國內外各地等公共活動，以及維護宮殿、汽車及馬車管理等。

接著來談內廷費。內廷費是指天皇與內廷皇族（皇后、皇太子、皇太子妃以及內廷內的皇族）的日常生活費與其他費用。內廷乃是天皇與皇后陛下以及皇太子一家的生活主體，故天皇家與其他皇族有所區別。

基本上內廷費為每年定額，從一九九六（平成八）年度到二○一七（平成二十九）年度，金額均為三億二四○○萬日圓。

宮廷費屬於公用款，內廷費則屬於私用款。由於內廷費為天皇一家的私人費用，而非宮內廳負責管理的公款，用途並不對外公開，不過一九八○（昭和五十五）年曾公開內廷費的概要。

支出最多的是人事費，支薪給祭祀相關職員等的天皇家私聘職員，約佔內廷費整體的三成。剩下的則是物件費，包括衣服及貼身用品、餐費與廚房用品、災害撫慰金、獎勵金、私人旅行、交際費、祭祀費以及醫療費等。其中，災害撫慰金與祭祀費可說是皇室特有的支出。

諸如上述，天皇家的費用可分成公用的宮廷費以及私用的內廷費，而負責區分兩者的則是宮內廳。

舉例來說，現任皇太子殿下的語言學習費用等被視為執行皇室公務所需的費用，因此從宮廷費支出。相對的，學習音樂的學費則被視為私人興趣，從內廷費支出。至於子女的學費，如果身分是皇太子的話，學費會從宮廷費支出，而皇太子之女愛子殿下的學費（學習院的學費）則從內廷費支出。

另外，關於秋篠宮家悠仁殿下的學費，宮內廳雖有意從宮廷費支付，但秋篠宮殿下卻婉拒了。

有意思的是，天皇誕辰的慶祝宴會是從公用的宮廷費支付，而皇后誕辰則被當作私人活動，從內廷費支付。由此可知，僅限天皇陛下以及將來皇位繼承者的活動才被視為公事。而皇太子也是因為未來將繼承皇位的關係，其婚禮才被視為官方活動，從宮廷費支付。

各宮家的費用屬於皇族費

另一方面，皇族費則是用來維持皇族品位，支付諸如秋篠宮家等各宮家的生活費。

皇族費與每年定額的內廷費不同，須考慮各宮家的人數構成、當主、王妃、親王、王、未成年等身分地位及成年與否等因素來決定給付額。

當主的給付額為三○五○萬日圓，親王妃則是當主的一半，即一五二五萬日圓，未獨立的成年親王與內親王為九一五萬日圓，未成年則為三○五萬日圓，成年的王與女王為六四○．五萬日圓。

例如，二○一七（平成二十九）年度秋篠宮家的皇族費明細如下：當主秋篠宮殿下為三○五○萬日圓，紀子殿下為一五二五萬日圓，兩位成年的內親王各為九一五萬日圓，未成年的悠仁殿下為三○五萬日圓，一家總計達六七一○萬日圓。秋篠宮家、常陸宮家、三笠宮家、高圓宮家四家，總計二億一四七二萬日圓。

另外，皇室相關費用除了上述之外，還有維持宮內廳運作的宮內廳費，預算額度為一一二億一七六一萬日圓。再加上護衛皇室與皇居等的皇宮警察費用，二○一七（平成二十九）年度的歲出概算額為一一一億五七○○萬日圓。

皇室成員平時享用那些餐點？

御料牧場特別生產的食材

提到皇室成員的飲食，或許大家腦中浮現的會是桌上擺滿豪華全餐的景象。事實上只有在特別晚餐會時才會端出這樣的餐點，而且令人意外的是，皇室成員的日常飲食與一般家庭並無兩樣。

早上以吐司、燕麥片、沙拉及水果等西式早餐為主，晚餐可能是以濃湯、香煎白肉魚、燙青菜等搭配出的健康西餐。有時也會吃麵食、蓋飯及咖哩飯等，都是我們平時熟悉的菜色，讓人稍感意外。

與一般不同的是，皇室成員的飲食由專屬廚師負責烹調，使用食材也相當特別。除了鮮魚是從築地採購外，諸如肉類、雞蛋、牛奶、乳酪等乳製品、二十四種蔬菜，都是使用位於栃木縣高根澤町與芳賀町的御料牧場所飼養栽培的食材。御料牧場的總面積約二百五十二公頃（相當於五十四座東京巨蛋），占地相當寬廣，雞等家畜全部採取放養，蔬菜類則採用有機農法栽培。換言之，這是專為天皇陛下特別栽種飼育的食材，僅供應給天皇家及皇太子家使用（其他宮家只能購買剩餘產品）。

宮中飲食就是使用上述食材進行烹調。宮中廚師可分成下列部門，第一單位負責和食，第二單位負責西餐，第三單位負責和菓子，第四單位負責麵包與西點，第五單位負責東宮御所，而宮內廳的大膳課負責宮中所有餐點，從晚餐會等公開場合的宮廷料理到天皇與皇后陛下及皇太子一家的日常飲食，全部一手包辦。

每日飲食的菜單都會考量到營養攝取，由大膳課在兩週前備妥。其後參考皇后陛下與雅子殿下的意見與希望加以修正後，才會正式決定菜單。每天都會下功夫變換不同種類的菜單，例如西餐、和食、中華料理等，避免吃膩。

儘管宮中有上述專屬廚師負責掌廚，皇后陛下與雅子殿下有時也會親自下廚做菜。最有名的軼事是，皇后陛下婚後在東宮御所設置小廚房，為子女親手下廚做菜。由此可知，皇后陛下相當注重家庭氣氛。

書籍介紹

本文摘錄自《日本皇室大解密：從59個關鍵字認識時事中的皇室角色》，遠足文化出版

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作者：澤田浩

譯者：黃琳雅

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Photo Credit: 遠足文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九