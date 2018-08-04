日本拉麵兵法全攻略西日本篇（二）：京都、大阪與關西地區的拉麵

京都府

京都拉麵 （京都ラーメン／きょうとラーメン）

說到京都拉麵的源頭和代名詞，便是現在位於京都市的下京區，距離京都車站徒步只要六分鐘的塩小路高倉的「新福菜館」（しんぷくさいかん）了。新福菜館由於多年來味道都能夠持續維持不變，而有著「拉麵界的活化石」 （ラーメン界のシーラカンス ）之稱。1938年的時候，來自浙江省的徐永俤在當時的京都車站附近開了個小麵攤，到了1945年改以店舖的型態營業，這就是京都歷史最久的拉麵店新福菜館。

新福菜館的拉麵以雞骨和豬骨熬煮其湯底，醬底的墨黑色則來自於其燉煮叉燒的煮汁，而獨特的香氣和些許的苦味是其湯頭的特徵。而也因為這個黑亮的湯頭，新福菜館也被視為日本許多地方都有的黑拉麵的始祖。

在麵體的部份，新福菜管是較厚的低加水麵，而由於麵體的水份含量很低，所以泡在湯裡很容易就伸展開來，泡太久的話麵還會被湯的顏色染黑。此外，新福菜館的叉燒切得極薄，讓人聯想到拉麵業界近年所流行的「肉片麵」 （肉そば ），不過新福菜館則是在幾十年前就已經是把薄切的叉燒滿滿地鋪在麵上了。

京都拉麵又可以分為「清淡系」 （あっさり系 ）、「背脂中華麵／半濃厚系」 （背脂中華そば／準こってり系） ）和「濃厚白湯系」 （白湯スープ／こってり系）等三個類別。「清淡系」的京都拉麵的湯底是豚骨和雞骨所熬的清湯，代表店家為「新福菜館」與「第一旭」。不過雖是被稱做清淡系，卻也只是以京都的標準來說。事實上，雞骨與豬骨所熬出的湯頭味道是非常香純而濃郁的。

「背脂中華麵 （半濃厚系 ）」指的則是雞骨出汁上浮著一層豬背脂的類別，其代表性店家為「ますたに」和「ほそかわ」。 而「濃厚白湯系」的店家是日本全國知名而源自於京都的「天下一品」與「天天有」，不過這兩間店在京都反倒是少數族群。

不過既然「清淡系」的湯頭也是濃郁十足，又為何被稱為是清淡系呢？

那是因為以拉麵而言，被歸於濃厚系的話代表的並非是風味上的濃郁與否，而是指湯頭本身的濃稠度，必須是濃稠度要高到近似於糊狀，而且一眼看去都是脂肪的湯頭才是濃厚系的湯頭。另一家京都拉麵老店「本家 第一旭」（ほんけ だいいちあさひ）於1949年創業的時候本來是間洋食屋，店名為「旭食堂」，到了1956年更名為「第一旭」後才改賣拉麵，1977年正式改為現在的店名「本家 第一旭」。

和新福菜館的湯頭比起來，本家第一旭以豬骨、豬肉與洋蔥熬煮的湯頭雖然醬底也是醬油，但是顏色就沒有那麼黑了。使用京都當地伏見產的生醬油的本家第一旭的湯頭呈現出的是一種閃閃發光的感覺。麵體則是切口為角狀的細直麵。而京都的拉麵店都會加當地的京野菜之一的九條蔥，而本家第一旭更是可以免費地不斷續加九條蔥。

滋賀縣

近江雜燴麵 （近江ちゃんぽん／おうみちゃんぽん ）

日本所謂的雜燴麵以長崎為發源地，由福建省的移民所傳入，日文名稱為ちゃんぽん，指的是混合了海鮮、豬肉與各種蔬菜的做法，也就是我們一般在中文裡說的什錦麵或雜燴麵，而台灣引進長琦的雜燴麵後則是以日文的音譯為強棒麵，不知所謂。不過由於ちゃんぽん以長崎為源頭，所以這邊還是等到介紹長崎的拉麵時再詳細介紹。

至於這邊要談的近江雜燴麵，則是滋賀縣彥根市銀座商店街一間1963年開業的叫「麺類をかべ」的食堂的老闆，之前去長崎旅行時在長崎吃到而回到彥根市後再自己研發出的版本，而由於滋賀縣的彥根市在日本古代屬於近江國，故取名為近江雜燴麵。

近江雜燴麵的湯底由鰹節與昆布熬製，炒料則是豬肉、高麗菜、豆芽菜和紅蘿蔔為主。而與長崎雜燴麵所不同的是，近江雜燴麵中沒有海鮮類的食材。此外，長崎雜燴麵中的配料是和麵一起下鍋煮，而近江雜燴麵的配料則是另外炒過後再放到煮好的麵上。而吃到一半加醋來改變風味，也是吃近江雜燴麵不可少的一個動作。

兵庫縣

神戶拉麵 （神戸ラーメン／こうべラーメン）

神戶由於自日本開國以來就一直有著人數眾多的華僑，因此一直以來，這裡的中華麵還是維持著中國本土的傳統，尤其是廣東湯麵的傳統，是清湯麵，頂多加入些許的薄口醬油，而沒有醬油強底的拉麵。而麵用的也是細直麵，配料則是廣式叉燒和餛飩。

神戶拉麵一直到1970年代都是這個模樣，直到上面談過的京都的「本家第一旭」在1971年揮軍神戶之後，情況才有了改變。正如前所述，京都「本家第一旭」的拉麵之特點正在於它濃郁的醬油味湯頭、大量的九條蔥、滿滿的肉片和略硬的麵，這樣的麵深受神戶當地勞工與學生的喜愛，也改變了神戶人對拉麵的印象。

而在此之後，神戶的第一旭前員工所開的拉麵店「もっこす」則是更進一步地以年輕人的喜好為取向，以第一旭的口味為基礎，研發出以豬骨與背脂所做的口味能為濃厚的拉麵，而成委了現在神戶拉麵的主流。而配著日本的黃色醃蘿蔔「沢庵漬け」（たくあんづけ）一起吃則是其一大特色。

播州拉麵 （播州ラーメン／ばんしゅうラーメン）

西脇市位於兵庫縣中部偏東的播磨地區，這裡由於位於日本列島的正中心，因此有著「日本的肚臍」之稱。而這裡的播州拉麵最大的特點是湯頭特別的甜。如此甜的湯頭與此地的紡織產業有關。西脇市自古以來便以「播州織」而聞名，二戰後，當地的紡織產業再度興起，當時許多西日本的農村女孩中學一畢業就往這裡集團就職，人數有兩萬人之多，而這偏甜湯頭的口味就是為了迎合這些小女生的喜好而誕生的。

不過要如何加強豬骨、雞骨湯頭的醬油拉麵的甜味呢？那就得靠洋蔥、蘋果、魚的出汁和冰糖這四大神器了。用這四大神器做出讓當地女工讚不絕口的拉麵的是昭和30年代 （1950年代 ），開在西脇大橋旁的「西脇大橋拉麵」這間店。這間拉麵現在則是由第二代老闆大石義紘先生繼續地傳承這個味道。

姬路拉麵 （姫路ラーメン ）

同樣為於兵庫縣播磨地區的姬路市，雖然以世界遺產姬路城而聞名，但它同時也是兵庫縣的第二大工商大城。而這裡的的姬路拉麵，則是由播州拉麵所衍生出來的。

姬路市原本的傳統拉麵是1946年開業的東來春。但是在1994年的時候，原本在當地經營喫茶店與連鎖居酒屋的大西敏文，有感於日本泡沫經濟的崩壞，認為喫茶店的時代已經過去，而拉麵的時代來了。於是他便在播州拉麵的基礎下，以自己店裡原本用來煮義大利麵的鍋子反覆地以獨學的方式練習。

後來他在自己開的居酒屋前的停車場擺了個八角形的麵攤，意喻「向八方散播幸福」。就這樣，他後來開的拉麵店「らーめん八角」（ラーメンはっかく）就成了姬路拉麵的現代代表了。而與播州拉麵最大的不同是，姬路拉麵除了播州拉麵的配料外，還會加上生薑絲。

大阪府

高井田拉麵 （高井田ラーメン／たかいだラーメン）

大阪除了「麺や而今」「麺や 紡」「らーめん弥七」「麵屋丈六」等近來人氣鼎盛的拉麵店外，就是最為觀光客所熟知的神座、四天王和金龍拉麵了。但是要說有什麼大阪當地拉麵的代表的話，那則是大阪府東大阪市高井田地區的濃厚醬油的高井田拉麵。高井田拉麵大概給人的第一個衝擊就是：粗！麵條非常地粗，像烏龍麵一樣地粗。

我們看到這裡，多半已經可以推斷出，如此口味重而麵條粗的拉麵必定與做體力活為主的客人脫不了關係。而舉凡可以被稱為當地特色拉麵的流派，也必定是啟發了當地的店家模仿、並且販賣相同形式的拉麵。昭和28年 （1953 ）創業的「光洋軒」當時推出的一碗500円的「中華そば」就是這個流派的始祖。而它們賣的便宜又大碗的雞骨昆布湯底的醬油拉麵就是為了餵飽東大阪市當地為數眾多的工廠工人而誕生的。

奈良縣

天理拉麵 （天理ラーメン／てんりラーメン）

奈良縣這個感覺是日本拉麵不毛之地的地方，因此在其縣內天理市於昭和43年 （1968 ）創業的「彩華拉麵」 （彩華ラーメン／さいかラーメン）而有了一席之地。而因為在創業之初，客人就將彩華拉麵稱為天理拉麵，因此自然而然大家也都把彩華拉麵的拉麵都稱做天理拉麵了。

天理拉麵是加了大蒜和韭菜的重口味豚骨雞骨湯底的醬油拉麵，麵體為細捲麵，配料則是辣醬炒白菜和豬肉，而且還強調是四川進口的辣醬，亦即辣豆瓣醬。而天理拉麵又在當地被稱為天理精力拉麵 （天理スタミナラーメン／てんりスタミナラーメン ），簡稱為天スタ。

和歌山縣

和歌山拉麵 （和歌山ラーメン／わかやまラーメン）

和歌山拉麵因為1999年元旦放映的節目「日本第一好吃拉麵決定戰」 （日本一うまいラーメン決定戦 ）裡，拉麵評論家石神秀幸推薦的和歌山市的「井出商店」得到優勝而聲名大噪。

位於和歌山縣和歌山市田中町的井出商店，從JR和歌山車站走過去的話大約9分鐘，定休日為每周四。創業於1953年的井出商店，和日本其它開業時間較早的拉麵店一樣，一開始都只是個小麵攤，之後才發展為店面。而又因為這些和歌山最早的拉麵攤開的地方與當地路面電車的停車場相連，因此和歌山拉麵又被稱為「車庫前系」拉麵。

這些「車庫前系」的拉麵在和歌山是屬於較清爽的醬油系拉麵，代表店家是以「丸高」為主的前面冠以「丸」字的暖簾分店家。而井出商店就成為和歌山拉麵豚骨醬油底的代表，這種做法是將豬骨與雞骨以10：1的比例燉煮，熬出其膠質而形成乳化的湯頭再混合醬油來調整味道，又稱為「井出系」。

而雖然醬油系拉麵的湯底也是由豬骨所熬製，但是只是將味道煮出來後便將豬骨取出，再加入鰹節熬製。因此也可以說「車庫前系」的拉麵是澄清醬油拉麵，而「井出系」的是白濁豚骨醬油拉麵。不過其實井出商店一開始賣的也是澄清醬油拉麵，只不過在一次煮到變得白濁湯頭發現湯頭變得更有層次後，才開啟了和歌山拉麵新的一頁。

和歌山拉麵在當地一般稱為「中華そば」或簡稱「中華」。其麵體的切刃番手是22，加水率在22%到30%之間，直麵，一玉的份量為100~120克。此外，配著鯖魚早壽司和水煮蛋吃拉麵也是和歌山特有。

一方面和歌山這個古紀伊國本來自古以來便以早壽司聞名，二來關西原本就有著吃烏龍麵配壽司的習慣，因此這種吃發也就自然而然地形成了。倒是水煮蛋總是與和歌山拉麵和早壽司形成標配的起源不明，連吃法也是隨心所欲，要先吃後吃，整顆吃還是用碎加到麵裡面吃，甚至麵吃完了拌到湯裡面用喝的都沒人攔著你。

本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

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