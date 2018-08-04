日本拉麵兵法全攻略西日本篇（三）：日本中國、四國地區的拉麵與鍋燒拉麵

岡山縣

岡山拉麵和笠岡拉麵（笠岡ラーメン／かさおからーめん）

日本中國地方的岡山縣當地以縣都岡山市的岡山拉麵與西南部面對著瀨戶內海的笠岡市的笠岡拉麵為代表。其中岡山拉麵是二戰後於岡山市市中心的麵攤與臨時屋發展出的，以雞骨熬的湯底的醬油拉麵。而岡山縣北比較不為人知的笠岡拉麵以老母雞熬湯，並且沒有像一般拉麵一樣的叉燒是其最大的特色，取而代之的是「かしわチャーシュー」，而這「かしわチャーシュー」中的「かしわ」是岡山方言的「老雞」的意思。而笠岡拉麵最大的特色則是用雞肉來取代一般拉麵所使用的叉燒。

不過笠岡拉麵用的還不是用一般的雞肉，而是老雞的雞肉，而不用一般嫩雞的肉。也因此，笠岡拉麵上的雞肉片咬起來是嚼勁十足。

笠岡市會誕生這種別具特色的拉麵原因有二，一是笠岡市所在的備南地方自古養雞業盛行，而那些下過蛋的老雞更是因為便宜而成了最划算的食材。此外，鄰近的淺口市則是日本古代小麥三大產地 （岡山、香川、兵庫 ）之一，到了江戶時代後期更以其手拉麵「備中手延麺」（びっちゅうてのべめん）帶動了當地製麵業的盛行。就是在這兩大因素的結合下，創造了笠岡拉麵誕生的條件。

一碗笠岡拉麵是一目瞭然的澄清雞湯醬油拉麵，麵體為中太直麵，點餐後一分鐘便可迅速上桌。1958年創業的中華そば専門店「坂本」則是當地現存歷史最久的一間店。

廣島縣

尾道拉麵 （尾道ラーメン／おのみちラーメン）

有著80年以上歷史的尾道拉麵一開始比較像是麵線，是在昭和3年的時候由來自中國福建省的一位張姓師傅所做。位於廣島縣東南部的尾道市面對著瀨戶內海，造船業發達。而當時尾道當地的拉麵是以豬骨或牛骨所熬製的濃濁湯底。不過現在大家對尾道拉麵的認知則是1947 （昭和22年 ）年開業的「朱華園」的版本。

「朱華園」的拉麵的原創性與影響力到現在都還持續著，創立這間店的朱阿俊來自台灣，在二戰後造船業衰退的尾道市開了這個麵攤。而朱華園拉麵的特點是表面的「背脂ミンチ」，也就是碎背脂。不過尾道這邊加背脂的方式和關東那種用濾網篩下來的整片細密背脂不同，尾道拉麵上的豬背脂不但是一小塊一小塊的炸油渣，而且因為吸收了蔥香味而毫不膩口。麵體的話，尾道拉麵的切刃番手為16～18，是加水率25～32%的平打直麵，一玉的份量120克左右。

現在的尾道拉麵的除了傳統的雞骨醬油口味外，又添加了瀨戶內海的小魚熬的出汁也成了主流。而從1990年代開始，東鄰尾道市的福山市「阿藻珍味」（あもちんみ）開始販賣在雞骨高湯中加了沙丁魚乾出汁的尾道拉麵土產後，也自成一派。新橫濱拉麵博物館的創始人岩岡洋志則把這種拉麵稱為「尾道・福山拉麵」。

鳥取縣

鳥取牛骨拉麵 （鳥取牛骨ラーメン／とっとりぎゅうこつらーめん）

牛骨湯底的拉麵雖然在日本一直以來都是異類，但近年來已經漸漸為人所接受，成為在雞骨、豬骨之後的第三動物系拉麵。

面對著日本海，山林環抱著的鳥取縣畜牧業發達，養牛的產業更是興盛。而由於鳥取縣自古除了養殖農耕牛也會養殖食用牛，因此和其它地方比起來也更為容易取得牛骨。至於以牛骨熬的湯底做為拉麵當底則是在距今約50年前的時候。

根據鳥取縣觀光聯盟這個組織的調查，在1951年3月29日的當地報紙《日本海新聞》所登的一則米子市一間叫做「ますみ」的店的廣告上寫著自家店的湯頭混合著牛骨與豬骨。而在這間店後來又捨去豬骨而只用牛骨熬湯，因而誕生了牛骨拉麵。那麼為什麼不用雞骨熬湯呢？那是因為二戰後，在當地，雞骨得花錢去買，反倒是牛骨是免費的。

另外還有一個說法，是二戰後從中國東北遣送回日的歸國日人，把滿州菜中熬牛骨湯的做法帶回了鳥取縣而創造出牛骨拉麵的。除此之外，鳥取牛骨拉麵的配料與一般的日本拉麵則是大同小異，麵則是中太捲麵，只是融入湯頭中的牛脂特有甜美與甘香味讓許多鳥取縣中西部的民眾難以抗拒。

山口縣

宇部拉麵 （宇部ラーメン／うべラーメン）

說到山口縣的宇部拉麵就一定得提到九州的豚骨拉麵始的始祖留米拉麵。久留米不但是九州豚骨拉麵的始祖，更影響了山口縣全縣的拉麵。像是山口縣宇部市的宇部拉麵，便是一位叫伊加田一郎去久留米市學了拉麵的做法之後，將這個做法帶回山口縣的。而現在已傳到第三代的「大阪屋」正是1949年由伊加田一郎所創立。白濁濃厚豚骨湯頭的宇部拉麵有著強烈的豬臊味，而正也正是其最大的特點。至於麵體的話則是稍軟的中太麵。

德島縣

德島拉麵 （徳島ラーメン／とくしまラーメン）

四國的香川縣以烏龍麵稱霸全縣，另外的愛媛、德島和高知等縣，也只有德島縣以拉麵讓四國不在日本拉麵界的舞臺上缺席。德島拉麵起源於二戰後東鄰德島市的小松島市。一位叫二木弘的人在關西學了做拉麵的方式後而在小松島市開了麵攤。

拉麵的製作方式在昭和20年代傳到了德島市後，賣拉麵的攤子就如雨後春筍般地越開越多，到了昭和30年代的時候，已經變讀大多數都是固定的店鋪了。不過當時德島的拉麵的湯頭並非像是今天一樣的卡其色，而是如豚骨拉麵一般的白色。

在這個被稱為德島拉麵第一期黄金時代的名店，在德島市有「たらふく」「よあけ」「八万屋」「銀座一福」等；在小松島市則有「岡本」「カサイ」和「洞月」。到了昭和40年代，像是「広東」和「いのたに」這些加入甘辛燉豬五花的新一波拉麵誕生後，德島拉麵的湯頭才變成今天的顏色。到了今天，德島拉麵則又被分為「茶系」、「黃系」與「白系」三個系統。

簡單來分類的話，「黃系」指的是雞骨與蔬菜清爽湯頭的中華風味拉麵，「白系」是豚骨湯頭加薄口醬油，「茶系」則又名「黑系」，是豚骨湯頭加上濃口醬油的拉麵。以地域來分的話，「黃系」多分布在德島市市內、「茶系」則遍佈全德島縣，尤以北部為多。「白系」又被稱為「小松島系」，由於起源於小松島市，所以範圍以德島縣南部為主。

德島拉麵多為豚骨湯底，這也是因為現在「日本火腿」的前身正是「德島火腿」，而由於火腿的製造是德島的重要產業，一天要解體約100隻豬，因此容易取得大量價廉的豬骨。

以配菜來說，德島拉麵有個兩個不得不提的特點。一是用的肉不是大塊叉燒，而是燉煮的五花肉片。另外一個特點是在拉麵上打上一顆生雞蛋，這樣的組合稱為「肉玉」，而這組合也是大家對於德島拉麵最強烈的印象。而又因為這樣的組合以「黑系」德島拉麵為主，五花肉片、生蛋與黑色醬汁的外觀也讓德島拉麵得到了「如壽喜燒般的拉麵」的封號。

德島拉麵大多是直麵而不用捲麵，切刃番手為20～24，加水率27%～32%，一玉的份量為120～140克。

高知縣

鍋燒拉麵 （鍋焼きラーメン／なべやきラーメン）

在香川縣缺席，而愛媛縣的拉麵又特色不足的情況之下，四國的另外一個在地拉麵代表就只剩下高知縣須崎市的鍋燒拉麵了。

從阪本龍馬的家鄉現在的高知市坐火車去日本第一清流之稱的四萬十川的途中，會經過須崎市這個高知縣最特色拉麵的發源地。而須崎市所有的拉麵店都是二戰後開業的「谷口食堂」的孩子。在當地，從小吃著頑固而寡言的店主，已故的谷口兵馬先生所做的拉麵到大的孩子們；大概難以忘懷小時候那個不是人人家中都有浴室，和家人去大眾澡堂泡完澡回家路上，吃碗鍋燒拉麵再回家的童年。

也因此，當1980年「谷口食堂」決定收掉的時候，這些吃著「谷口食堂」的拉麵，而已經長大的他們，決定無論如何都要把這個代表家鄉的味道傳承下去。

透過他們的努力，到現在，須崎市大約有著40間賣鍋燒拉麵的店家，而進入平成年間後，鍋燒拉麵的名聲也漸漸從當地擴展了開來。到了平成14年 （2002年 ），須崎市的商工會議所更是在熱心人士們的努力下，決定將須崎的鍋燒拉麵做為當地的特色品牌化，並向外界大力推銷。

對此，須崎市商工會議所為當地的拉麵訂出了「須崎名物『鍋焼きラーメン』プロジェクトX」這樣的一個名號，並且立下了如下的定義：

湯頭為老母雞湯底與醬油味。 麵為稍硬的細直麵。 配料包括雞肉、蔥、生雞蛋和竹輪。 必須以陶鍋、鐵鍋或琺瑯鍋盛裝。 上桌時湯必須是沸騰的狀態。 附醃菜。 讓要人、客人感受到受到款待的心。

其中的第四點，出自於谷口兵馬先生當初在外送拉麵時的，出自於一定要讓客人吃到熱騰騰的拉麵的堅持。也因為這一點，所以麵必須要硬一些，才能夠在如此滾燙的湯裡吃到最後一口都不至於太過軟爛。至於湯頭一開始會以老母雞熬製，則是因為當初谷口食堂就開在賣雞的店附近，在戰後物資缺乏的年代，就是靠著那些雞骨頭和其它店裡不要的雞的部位來熬湯頭的。

而吃鍋燒拉麵也分成好幾派，有把生蛋打散在滾燙的湯中，變成蛋花麵的吃法；有把生蛋另外放在一個碟子裡沾麵吃的其它料的壽喜燒風吃法；也有讓整顆蛋完整地於熱湯中煮熟，留到最後再享用的吃法。

本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

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