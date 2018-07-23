隨著數位應用科技模式的發展，帶動了新一波的經濟浪潮，政府持續關心新世代創新產業營運成長，除了透過輔導、獎勵及補助等方式，來鼓勵國內優秀的創新創業者外，也嘗試透過法規鬆綁的倡議打造更為友善、更具彈性的創新發展空間，希望創新創業者都能在臺灣順利落地生根並茁壯。

當創新服務與應用的構想產生過程中，遇到法規適用的疑慮時該如何來尋求協助、找到解決的方案呢？經濟部中小企業處推動的「創新法規沙盒平台」啟動至今，「法規釐清諮詢服務」已受理近90件案件申請，可看出創新創業者對於創業法規適用釐清的需求殷切，摘錄兩個已獲得主管機關回應之案例供大家參考：

ㄧ、業者應用健康照護敏感性個資時應取得書面同意，此書面是否得採電子簽章方式進行：

許多業者投入健康照護相關之數位應用服務時，常涉及蒐集、處理或利用使用者之特種個人資料，例如病歷、醫療、健康檢查資訊等。按現行個資法規定，應經當事人書面同意後方得為之。 但要求業者取得所有使用者之書面同意，不僅費時費力，業者亦須付出高昂成本。因此，此類醫療相關個資之書面同意得否按個資法及電子簽章法之規定，透過線上方式為之? 主管機關認為，病歷、醫療、健康檢查等特種個資，並沒有排除電子簽章法之適用，若業者以符合電子簽章法之方式進行，即可以線上方式取得當事人書面同意。

二、智慧型輔具蒐集個人健康相關數據，是否應遵循人體研究法相關規定：

業者開發智慧型輔具，其可蒐集使用者的心跳、呼吸和睡眠等相關數據，並將此記錄資訊傳輸至雲端平台進行分析。則此蒐集、分析行為是否將受人體研究法之規範，有待主管機關釐清。 主管機關回應，業者透過智慧型輔具蒐集、分析之數據雖然屬於人體研究法規定之個人行為、生理等資訊，但業者若非以研究為目的，僅是提供使用者規劃健康照護行程所用，則尚不受人體研究法之規範。但蒐集個人資料之使用、分析等，仍應符合個人資料保護法等相關規定。

經由此類案件之釋明，使業者可更清楚瞭解各項新創商業模式如何適用現行法規，減少經營風險。

透過政府各部會攜手努力，目前「創新法規沙盒平台」已和國發會、金管會共同合作，透過前店後廠概念的部會分工，同時如內政部、交通部、衛福部、法務部、勞動部、財政部、環保署、農委會、消保處、公平會等部會及經濟部所屬機關，建立聯繫窗口，透過各部會的鼎力相助，可以造福更多創新事業的朋友。

創新是國家經濟發展的重要關鍵，創意結合多元特色的新營運模式正在你我周遭萌芽成長中，期待透過沙盒機制，幫助更多創新事業，讓民間與政府共同攜手為創新產業發展環境共同努力。歡迎新創業者可加利用「創新法規沙盒案件申請平台」線上申請協助。