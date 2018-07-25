臺灣音樂節文化的起源，從水晶唱片在 1987 年 8 月舉辦的「臺北新音樂節」開始，活動到 1990 年為止，共舉辦四屆。正式踏入 90 年代，出現了春天吶喊（Spring Scream）與野台開唱（Formoz Festiva），再加上 2000 年的開始舉辦的貢寮國際海洋音樂祭（Ho-hai-yan Rock Festival）形成「臺灣三大音樂節」，固定成為獨立音樂愛好者，每年必朝聖的活動。當然站上音樂節的舞台，也是許多樂團成名的必經之路。

然而，野台開唱在 2013 年舉辦最後一屆之後，全臺音樂節的數量不減反增，從原本的 20 個增加至 35 個，中小型音樂節越來越多，音樂風格與主題多元豐富，開啟一個百花齊放的年代。

臺灣原創音樂的基地「漁人舞台」

淡水漁人舞台誕生於 2016 年，原創精神為其核心價值，藝術家李明道（Akibo）負責第一年的整體規劃，鰆魚形狀的主視覺即出自他的手筆，除了散發濃厚的在地性，同時象徵了新北市在打造原創音樂基地、推廣獨立音樂的重要性，也讓北部觀光勝地漁人碼頭，更多了一層文化意義。

Photo Credit: 新北市觀光局 藝術家李明道（Akibo）一手打造的鰆魚形狀主視覺，散發濃厚的在地性，更讓漁人碼頭多了一層文化意義。

因為活動時間長達數個月，漁人舞台可以算是海洋音樂祭的「前夜祭」與 After Party，活動期間的每週六、日晚間在淡水漁人碼頭觀海廣場登場，每晚至少都有兩組獨立樂團演出，目前已有數百組樂團都曾共襄盛舉。雖然，漁人舞台與海洋音樂祭都是戶外免費的活動，但後者幾乎都是特別前去的樂迷。漁人舞台的受眾組成複雜許多，許多都是路過的遊客，樂團跟更一般大眾近距離的接觸，是另一種試探「民意」的好時機。

臺東原住民歌手阿修曾在受《欣音樂》訪問時說：「希望臺灣的音樂生態能夠再活起來，不然一直都在走下坡，臺灣的音樂人真的非常辛苦。」他曾經以 MATZKA 成員的身份拿下「海洋獨立音樂大賞」，後來另組新團，但常礙於演出經費不足以支付整團北上演出的成本，而放棄一些機會。阿修曾在 2016 年登上漁人舞台，那是他與團員們睽違許久的合作，大家都十分盡興。他們也將於今年重返漁人舞台。

Photo Credit: 新北市觀光局 漁人舞台的設計，使樂團更近距離的接觸，是另一種試探「民意」的好時機。

「漁人」遇上「海祭」 夢想希望的延伸

已邁入第三年的漁人舞台，樂迷可以從 6 月 23 日至 8 月 26 日的週末晚間，吹著海風坐下來欣賞脫拉庫、美秀集團、Boxing 樂團、88 顆芭樂籽、茄子蛋、激膚、阿修、脆弱少女組及台客電力公司⋯⋯等，36 組知名獨立樂團將輪番上陣。值得一提的是，演出名單除了清一色充滿潛力的獨立音樂新生代，以及樂迷引頸期盼的「重金屬之夜」，更邀請到「金曲歌王」陳建年來助陣，他去年 9 月剛從警察職務退休，海洋音樂祭的英文名稱「Ho-hai-yan」的靈感，正是來自他的專輯《海洋》。

海洋音樂祭的時間點則落在 7 月 27 日至 29 日，即將邁入第 18 回，已成為代表亞洲的獨立音樂原創精神。今年也將突破以往，「18 樂」的主題將帶來超過 18 種音樂風格與快樂方式，以及分別來自 10 個地區的 15 組樂團將在特別增設的第三舞台「跨國拚場世界台」相互交流。

Photo Credit: 新北市觀光局 激烈會前賽脫穎而出的 11 組樂團，將在海祭第二天爭奪最高榮譽「海洋獨立音樂大賞」。

此外，海洋音樂祭第二天登場的「海洋獨立音樂大賞」將由從激烈會前賽脫穎而出的 11 組樂團爭奪。除了競賽類的音樂比賽，跟漁人舞台調性最相輔的「熱浪搖滾小舞台」，活動三天將有 30 組獨立樂團不計較排名的精彩演出，更特別以當地漁船在沙灘上設置了特色舞台，視覺設計也是找來 Akibo（李明道） 所操刀，相信將帶給樂迷全新的感官體驗。

「我建議何不把小舞台設在舢舨船上，佈景後方就放漁網、捕魚燈、浮球、救生圈之類的，增加在地特色。」董事長樂團阿吉在臉書上分享這個有趣的發想，他擔任今年海洋音樂祭的顧問與評審團主席，最後更語重心長的期盼：「不管未來怎麼樣、不管未來誰當家，我們都希望海洋音樂祭越辦越好，越來越國際化，海洋無限大，颱風不要來⋯⋯。」

今夏，你／妳準備好參與「漁人」與「海祭」了嗎？

Photo Credit: 新北市觀光局 2018新北市貢寮國際海洋音樂祭：海祭18樂（7/27-7/29）

2018淡水漁人舞台：夏日原創音樂祭 WE LOVE MUSIC（6/23-8/26 每週六日）

活動資訊：

2018淡水漁人舞台：夏日原創音樂祭 WE LOVE MUSIC

6/23（六）-8/26（日）每週六日 18:30-20:30（7/28-29、8/18-19除外）

2018新北市貢寮國際海洋音樂祭：海祭18樂

7/27（五）16:00-22:00原創新浪潮

7/28（六）15:00-22:30海洋獨立音樂大賞

7/29（日）16:00-22:00世界狂想曲

以上由新北市觀光局 提供