貢獻不輸岳飛的超級戰神：低調的南宋名將孟珙

宋朝是個外患頻仍的朝代，也是名將輩出的時代，其中南宋初年的岳飛和南宋末年的孟珙，可說是南宋最傑出的兩位將領。說到名氣，岳飛無疑是華人世界最著名的南宋將領，然而提到貢獻度孟珙不見得在岳飛之下。

從收復建康、擊退南下金兵、殲滅各地武裝勢力、收復襄陽六郡到北伐重創金軍等，岳飛可說是金國最畏懼、南宋初年對朝廷貢獻最大的將領，為金國名將完顏宗弼的剋星，讓完顏宗弼不禁感嘆：「撼山易，撼岳家軍難！」

只是岳飛和他的岳家軍雖然驍勇善戰，引起金國震撼，想鞏固自己權勢一心期望跟金國議和的宋高宗卻對北伐百般阻饒。最後高宗幕後指揮啟用秦檜在幕前張羅殺了岳飛，岳飛北伐的心願終究化為泡影。

試想要不是宋高宗制肘，岳飛要是能得到皇帝積極支持北伐，在各路宋軍策應之下，岳飛確實有機會率兵收復汴京、奪回河南地，甚至渡過黃河追擊金人，直擾黃龍府，一雪北宋亡國的「靖康恥」。

可惜歷史沒有如果，岳飛可能的北伐戰果終究只能存在後世的想像之中。但歷史就是這麼奇妙，就在岳飛死後90多年，南宋出現一名猛將孟珙完成岳飛的心願，孟珙的先祖正是岳家軍的成員。

Photo Credit: 清宫殿藏画本 @ public domain 岳飛

在蒙金戰爭末期，孟珙帶領宋兵出擊，大敗金國最後一支具規模的武裝力量，擊破曾擁兵十餘萬人的武仙部 （7萬人投降），並攻下唐州等地切斷金哀宗逃跑的退路，徹底摧毀金國攻取四川做落腳處的計謀。

最後孟珙領兵和蒙古軍一起進攻金哀宗困守的蔡州城，迫使金哀宗自縊，城破後剛繼位不到一天的末帝完顏承麟也死於亂軍之中，金國正式滅亡。戰後孟珙將金哀宗的遺骸帶回南宋，宋理宗在太廟舉行獻俘儀式接受金哀宗遺骸，雪了百年前的「靖康恥」。

曾有人統計，孟珙在紹定六年和端平元年間殲滅的金軍數量高達60萬人，讓其他包含岳飛在內的南宋將領望塵莫及。當然，金朝末年的金兵跟金國開國之初剽悍的女真鐵騎無法相提並論，岳飛遇到的是全盛時期的金軍，孟珙遇到的有一部份是金國重新收攏的潰兵，但之後孟珙面臨更強大的蒙古騎兵卻是貨真價實。

不可否認，金國大部分的領土是由蒙古所攻下，不過最後粉碎金哀宗逃跑計畫的人卻是孟珙。蒙古大軍屢攻蔡州城不下曾陷入缺糧困境，也是孟珙率兵運糧緩解危機。之後宋蒙聯軍接連攻入蔡州城，逼死金哀宗，如果說蒙古把金國揍的奄奄一息，那把金國最後這幾口氣打掉的人就是孟珙，說他雪了「靖康恥」並不為過。

Photo Credit: Jason22 @ CC BY-SA 2.5 1227年蒙金戰爭的形勢

從這部分來看，真正替北宋報仇雪恨的是孟珙，這是岳飛終其一生努力想完成卻沒能做到的。孟珙的能耐還遠不僅於此，之後的宋蒙戰爭好戲才正要上演，孟珙的軍事天份嶄露無遺，不論對金國或對蒙古都取得絕佳的對戰成績，這在南宋也是空前絕後、絕無僅有的。

西元1235年蒙古開始發動對南宋的戰爭，宋理宗曾詢問孟珙對於局勢的看法。孟珙的回答相當乾脆：「臣係武夫，理當言戰，不當言和。」和當年力主抗金的岳飛一樣，孟珙一腔熱血表達反對議和的態度，得到宋理宗認同。

隔年蒙古大軍接連攻下南宋襄陽等軍事要地，甚至開始在湖北打造船隻準備渡過長江，南宋戰局岌岌可危。就在此時宋廷派出孟珙領兵救援，孟珙果然不負眾望，先對人數眾多的蒙古軍施展疑兵之計，命宋兵變換旗幟服色，夜晚則命人在江岸高舉火炬，讓蒙軍搞不清南宋究竟有多少援兵抵達，一時不敢輕舉妄動。

之後孟珙把握機會主動出擊，連破蒙古軍二十四寨，還救出難民2萬多人，創造「江陵大捷」，蒙古被迫撤兵。西元1237年溫不花率蒙軍捲土重來，起初連下光州、復州進展順利，但攻至黃州時又被孟珙擊敗。

在擋住蒙古大軍幾次強大的攻勢後，西元1238年孟珙開始進行反攻，陸續收復鄂州、荊門、戰略要地襄陽和樊城等，可謂攻守全能。孟珙不僅在長江中游的京湖戰區一柱擎天，還能支援南宋其他戰區，威風八面。

Photo Credit: 劉貫道《元世祖出獵圖軸》 @ public domain 繪畫中描繪的蒙古軍人

蒙古炮製當年金國強攻四川的戰略，試圖拿下四川後沿著長江進入南宋的兩湖地區，再進逼南宋核心的江浙地區。西元1239年蒙古西路軍進攻四川一路勢如破竹，南宋成都、重慶等地接連失守，孟珙精確判斷出蒙軍想進入兩湖的意圖，立即在長江三峽一帶的要點嚴密佈防，以抵擋蒙古軍。

蒙古汪世顯部攻下夔州後，來勢洶洶東下，遭到宋軍擊敗，創造「大埡寨大捷」，孟珙隨即收復夔州。當年金國試圖攻取四川東下的計畫失敗，這次蒙古也不例外，受挫於孟珙，孟珙在南宋兩大戰區屢屢擊敗蒙軍，撐起南宋半壁江山。

由於岳飛北伐遭宋高宗破壞半途而廢，從孟珙替北宋報仇雪恨滅金、屢屢戰勝當時世界上最強大的蒙古大軍，擊破的金軍和蒙古軍加起來以數十萬計，孟珙對南宋的貢獻的確不在岳飛之下。無法想像宋蒙戰爭初期要是少了孟珙，南宋將如何自處，後世確實該給孟珙更多關注和評價。

最後Xavier要提出的是岳飛跟孟珙還有一個根本且令人傷感的差別。一樣是盡忠報國驍勇善戰，孟珙得到宋理宗的理解和一定程度的支持，晚年得以善終。岳飛卻在宋高宗授意下被害死，成為宋金和議的犧牲品。如何保全自己全身而退，千百年來一直是各朝名將必須面臨的艱難課題。

本文經Xavier元創主義授權轉載，原文發表於此

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