用Side Projects創造跨界力量——專訪舉牌小人設計師李翰

很多人有著夢想，找不到理想的工作，或不敢投入、而在正職忙碌工作中漸漸的放棄，過去總認為做事就得專心致志，但投入和工作不直接相關，為了興趣或好奇而執行的計畫方案（Side Projects）其實有相當的好處，Gmail、Google News、Uber、Instagram⋯⋯都是從Side Projects發展而來唷！在工作時間之外，投入自己的興趣（Side Projects）有多重要呢？

我們邀請在音樂、設計領域中跨界的李翰來告訴我們這件事能帶給你多大的好處。

提起李翰最為人知的就是2013年爆紅的UPUP舉牌小人，除了在台灣各地舉辦特展外，舉牌小人產生器也在社群網站掀起一股旋風，因此有「舉牌小人之父」的稱號。本業是設計師的李翰，從 2005 年在倫敦中央聖馬丁大學平面設計系畢業後，在設計領域不斷發光發熱，除了和Nike、Adidas、Puma、Nokia、MTV等各大國際知名品牌合作，也還曾在2006年以美國歌手的唱片封面設計拿下英國創意大獎D&AD金獎，最厲害的是，他還被國際平面設計雜誌《IdN》評選為前50名最受喜愛設計師。

工作之餘，李翰也非常喜歡聽音樂，一開始他好奇這些音樂如何做出，就下載了幾個beat making的app，越玩越感興趣，發現玩音樂似乎沒有這麼困難，從一台小Looper開始，到合成器、效果器研究，摸索編曲軟體Ableton Live，正式的跨入了音樂創作的領域，並加入Beatmakers Taipei創作社群。

在國外像這樣在臥房中使用手邊的器材、做出各式創作的音樂人，就稱為Beatmakers（Beat＝節奏、maker＝製造者，加s＝不只一個人），比較常見的創作類型是節奏感較強的電子音樂，他們除了獨自創作外，也喜歡在幾個規則基礎下進行接龍合作、發揮不同的曲風創意，這樣的企劃活動在國外相當風行。李翰在這之中，找到了更有趣的項目。

他和野人設計的吳昱緯、JP SPACE的負責人蔣承翰合作，他們公開徵求各種形式的影像創作者，透過每兩個月一次的集體創作，將每個月的音樂接龍加碼變成mv接龍，產出許多實驗性質高、相當有意思的作品，Beats on Eyes就此誕生。

Photo Credit: Beats on Eyes

目前Beats on Eyes已經進行到第14期，每期都有不同主題，主題確定後會由音樂端先開跑，再開始對影像端公開徵件。「每次把音樂分出去都是隨機的，常常都會很怕喜歡的beats分到不太優的影片，但好險，好幾支代表性作品音樂跟影片剛好搭在一起。」可能大家會很好奇，影像工作者平日都很忙碌，這樣接龍創作，在無收入的情況下，是如何吸引大家參與？

一開始從認識的朋友開始，他們一頭栽進這個企劃，邊做邊學、邊玩邊做，在圈子中口耳相傳，越來越多創作者加入。許多成員都是業界的工作者，雖然工作忙、壓力大，但這樣的活動反而是他們嘗試許多平常在做案子時，沒能嘗試的各種實驗性風格，或是一個互相學習、交流的好機會，創作過程是很快樂的！

除了是一種自我挑戰、同時也增加被認識的機率。一開始單純想玩創作的初衷，就這樣成為越來越大的創作社團，好手們共同投入「Side Project」不僅是一種紓壓，也為他們帶來新的機會和更多的行銷！

社群營運應該是要有錢進展到下一個階段，才有可能帶來更多不同的可能性。

Photo Credit: Beats on Eyes

還記得2017年的白晝之夜台大校門口那顆大大的眼球氣球嗎？李翰希望可以讓Beats on Eyes有更多的發展性，因此他將作品自薦給白晝之夜策展人，直接上門提案，並迅速地獲得了這個合作的機會。他們在三個小時內，將過去收集到的150多支影片以及超過300首的創作做出最精華的表演。音樂則是由Beatmakers Taipei的成員擔當，再到社團徵求六個VJ，約半小時就報名完成。

當然，因為是Beats on eyes的實體活動，所以VJ限定只能用社團發表過的素材，合作的音樂對象就用抽籤決定，完全符合社團的隨機風格。白晝之夜為Beats on eyes帶來成功的行銷，因此有了後續有了許多有趣的合作，光眼球氣球就已出動三次。

Photo Credit: Beats on Eyes

例如同年10月底的大稻埕妖怪週，Beats on Eyes也受邀演出。「這次白晝之夜的經驗，讓我看到將來想辦 party 的方向。」他們在街上把氣球充氣、投影，表演的同時小孩在旁邊吹泡泡、創作者在一旁發酒、烤爆米花，甚至表演到一半，有位踢踏舞者直接加入表演，讓現場 high 到最高點。

「大家是很隨性自在的，不是單純被動的看表演，而是他們自己覺得好玩而加入。」這些有趣的專案成功的提升Beats on Eyes在音樂、動畫圈子的知名度，甚至表演、展覽…各種有趣活動，也吸引許多客戶上門。

從興趣出發，看似無心插柳的成果，其實有著許多執行細節與企劃，想知道Side Project有什麼更多的好處？如何把Side Project精神發揮得淋漓盡致？在2018台北音樂設計節，李翰將帶來更多實務面分享，一起來開啟你的Side Projects吧。

請密切注意「台北音樂設計節」粉絲團，更多活動內容，將陸續公開。

本文由加點音樂授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航