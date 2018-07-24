外交部長接受《CNN》專訪：若無美支持，台灣易遭中國武力占領

（中央社）

外交部長吳釗燮昨（24）日表示，若無美國持續軍事支持，台灣易受北京武力占領，美國國務院表示，支持台灣發展創新與不對稱戰力，鼓勵台灣增加國防預算至與安全挑戰相稱的水準。

美國國務院今天透過背景說明方式，以發言人名義回覆台灣媒體詢問時首先重申，美國信守一中政策、美中三公報，以及在台灣關係法下的責任。美國的一中政策與台灣關係法在過去數十年裡，確保台海與區域和平穩定，使美國與台灣維持強而有力的非官方關係，同時與中國建立建設性關係。

發言人隨後表示，美國與台灣人民的長期友誼仍是美國亞洲政策的關鍵因素。在台灣關係法下所建立的長久關係是美國的獨特資產，也倍增美國的區域影響力。這份友誼建立於歷史、共同價值觀，以及雙方對民主、自由市場、法治、人權的共同承諾。這名發言人表示，兩岸和平、穩定符合美國長遠利益，重要的是台海兩岸理解這些利益的重要性，並為建立和平與穩定基礎而努力。

發言人表示，川普政府決心全面落實台灣關係法。根據台灣關係法，美國向台灣提供必要數量的國防軍備與服務，以使台灣保持足夠的自我防衛能力。美國支持台灣發展創新與不對稱戰力，以遏阻脅迫或恐嚇，並鼓勵台灣將國防預算增加到與其所面臨的安全挑戰相稱的水準。

《華盛頓郵報》報導，台灣 目前的國防預算，不到 國內生產總值的2%。

外交部長：若無美國支持，中國將能佔領台灣

外交部長吳釗燮昨天接受美國《有線電視新聞網》（CNN）專訪，專訪時間約30分鐘，訪問議題包括台灣外交現況、國防安全、中國對台打壓與威脅、兩岸以及台美關係等。其中最受矚目的內容，在重申美方的支持對台灣的重要。

Minister Wu had a good interview with @cnni today in #Taiwan. Thank you @MattRiversCNN & the crew for your professionalism. It's important to make Taiwan's voice heard. pic.twitter.com/j9Rxssi5BZ — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) ?? (@MOFA_Taiwan) 2018年7月23日

吳釗燮表示，台灣政府認為對美關係近年來更加牢固，華府在軍事和外交的持續支持，對台灣至關重要：「（如果）中國看到台灣的弱點，沒有獲得美國的支持，那麼他們會考慮啟動能夠占領台灣的方案」。

中國海軍7月18至23日在台灣海峽進行實彈演習，中國官媒《環球時報》指出，這場演習是「針對台獨分裂分子量身訂製」，吳釗燮在專訪中也批評，這些實彈演習是「恫嚇台灣人民」行動的一部分。

他並說：「他們說要贏得台灣民心，但他們所做所為軍事恫嚇、外交孤立等戰術，都使台灣民眾對中國政府產生仇恨，並把台灣往反方向推得越來越遠，與中國所期待的背道而馳。」吳釗燮也提到，「我們正試圖最大限度地加強與理念相同國家的合作，試圖與美國安全合作，以避免中國以為他們可以很快占領台灣。」

《CNN》記者問到，台灣領導人是否擔心美國總統川普不是個可靠的夥伴，可能改變心意，決定在軍事或經濟上不支持台灣？吳釗燮說，台灣有些人的確擔心川普政府的「決策風格」，但台灣相信，同時美方也說服台灣相信，「台灣是無法拿去交易的，民主是無法交易的」，台美雙方都相信一些共同信仰且重視的價值。台灣深信川普政府堅定支持台灣，若非支持台灣安全，就是支持台美關係。

記者還問，如果美國繼續在軍事上增加對台灣的支持，會不會增加與中國軍事對抗的潛在風險？吳釗燮說「不會，反而會出現相反的情況」。他說如果台美安全關係加強，將會在中國未來軍事犯台時形成一種障礙。

被問到身兼民進黨主席的總統蔡英文會否推動台灣獨立時，吳釗燮表示，蔡英文決心與中國維持「現狀」，「我們想維持海峽兩岸的和平穩定……台灣獨自存在於中國之外，台灣靠自己存在，所以沒有超越現狀的必要。」

儘管友邦總數持續減少，吳釗燮堅稱台灣政府並不預期會有失去所有邦交國的一天。他說：「一些（改變的）國家重回我們身邊，表示中國沒有兌現財政上的承諾，也沒有兌現政治上的承諾。」他也提到：「中國給他們的，都是可以輕易毀棄的東西。」

而在過去6個月以來，有關教廷可能正在考慮與北京建交的傳聞甚囂塵上。吳釗燮表示，台灣仍然希與梵蒂岡官員密切聯繫，台灣在宗教自由方面向來是盞明燈，因此教廷與台灣維繫良好關係是個關鍵，能讓中國人民拿台灣做榜樣，尤其是中國的天主教徒，讓他們期待未來某一天將可享有宗教自由。

報導指出，北京政府一直期待中國重新統一台灣，中國國家領導人習近平在3月的一場演講中，將統一描述為「全體中國人民的願望」。而6月美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）訪中期間 ，習近平也說中國不會放棄「任何領土」：「 老祖宗留下的領土一寸也不能丟，別人的東西我們一分一毫也不要」。

支持強化台灣防衛能力，美參、眾兩院完成國防授權法協商

另外，美國聯邦參議院與眾議院協商委員會今（24）日針對「2019年財政年度國防授權法」（HR 5515）草案達成一致版本，根據參議院軍委會公布的摘要，針對台灣部分，參議院指示就增強台灣自我防衛能力進行全面性評估，並就強化美台國防關係的重要性表達國會意見；眾議院軍委會則表示，支持改善台灣防衛能力與武力戰備、擴大聯合訓練、對外軍售、安全合作職權的使用，與高階層級的軍事交往，其中包括了年度的漢光演習。

由於美國參、眾兩院月前通過的2019財年的國防授權法案文字內容有差異，因此需要進行協商報告以統一內容。今天公布的只有協商報告的18頁摘要，全文尚未公開，據了解，最後協商版本中關於台灣部分，比較接近參議院版本。

國防授權法協商版本還需再經過兩院分別投票通過，才會送往白宮由總統簽署生效，成為正式法律。眾議院將在25日休會前投票，參議院也預計在休會前投票，但參議院仍不確定是否延會。

《自由時報》報導，國會也要求，美國國防部長針對中國在南海的軍事與脅迫活動提出公開報告，鼓勵美國防部長公開中共在南海令人關切的訊息。同時也支持美台擴大人道救援及災難救助活動的合作，並敦促美國國防部長考慮支持美國醫療船訪問台灣，作為美國海軍年度「太平洋夥伴」人道使命的一部分。

這份協調報告指出，美國的國家防衛戰略將中國定位為戰略競爭者，參、眾兩院因而禁止美國機構使用華為與中興的科技，而且也禁止任何使用這兩家公司科技的實體與美國政府做生意。報告指示美國政府對於中國要採取整體政府的戰略來應對中共針對美國、盟邦與夥伴，運用其政治影響力、經濟工具、網路活動、全球基礎設施與發展計劃，還有軍事活動的作為。

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核稿編輯：羊正鈺