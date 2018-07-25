《切小金家的旅館》：台式恐怖喜劇如何混血？

文：綠可頌

主打台灣首見「驚嚇喜劇」類型的《切小金家的旅館》（以下簡稱《切小金》），上映後毀譽參半，有人說好看到連續看了五次，有人嫌浪費時間浪費錢，還在PTT鬧出疑似「買工讀生灌好評」的陰謀論，並造成電影版版主請辭下台事件，導演林冠慧更親自發文澄清絕無操作業配文的行銷方式。總之就是這部片「哈味」十足，有些人喜歡，有些人不喜歡，評價之兩極也是台灣首見。

以整體電影敘事來看，《切小金》實在不及格，故事結構散亂、角色個性平板、人物動機模糊、轉折生硬又牽強，當然討厭一部片的理由可以列出百百種，但敘事確實是這部片的短板，導演似乎沒有用一個近兩小時片長的觀點去雕琢劇本，而僅僅是專心在每一個段落的笑料堆疊設計上。這方面，竟不如同樣是旅館接班為主題的《五星級魚干女》。

《切小金》在類型上的嘗試其實很有趣。雖然片商行銷上的定位是「驚嚇喜劇」，但慣例上該類型稱「恐怖喜劇」作為恐怖片次類型比較恰當；這並不是什麼新的概念，泰國有《淒厲人妻》，歐美有《驚聲尖笑》和《殭屍小屁孩》，然而恐怖喜劇的類型操作卻不是單純只是為了搞笑，而是恐怖片這種需要強烈感官刺激的電影，若觀眾對公式疲乏或弄巧成拙，很容易因為違和感而產生一種戲謔的笑點。

換個說法，就是拍爛的恐怖片有時候會變得很好笑，而這種搞笑感被其他創作者拿來操作，就成了「恐怖喜劇」這樣的次類型了。

Photo Credit：Warner Bros.

然而台灣並不算是泰國那樣的恐怖片大國，尚不足以玩出次類型文化。這部電影對恐怖元素的運用，大多不是「本土」產的，像是片中「蘭若寺」的橋段其實是諧仿香港電影《倩女幽魂》，而溫泉裡阻塞水管的長頭髮則是讓人聯想到日本的《鬼水怪談》。

也許是因為缺乏恐怖類型文化的底蘊，《切小金》在恐怖氣氛營造上很蹩腳，若是熟悉恐怖片的觀眾更是要翻白眼了，很多恐怖梗並沒有玩到精髓，充其量只是簡單的挪用與後設，沒被嚇到反而呵欠連連。也難怪片商行銷時會將它定位為「驚嚇喜劇」而不強調「恐怖」，因為驚嚇有餘，恐怖不足啊！

但是在「喜劇」方面，《切小金》卻玩出了不一樣的層次，不得不佩服導演林冠慧在設計笑點上的用心，讓台灣搞笑喜劇跳脫賀歲片模式，反而有更多元的「混搭」風出來。

Photo Credit：Warner Bros.

林冠慧顯然很喜歡香港喜劇電影，她很懷舊的找了周星馳電影的綠葉級班底——羅家英、朱咪咪——來扮演切小金的祖父母，展現他們在港片中一本正經講幹話的深厚功力。

然而最讓人感到新鮮的角色，其實是切小金和小公主、魯群這三位小鮮肉，演技雖然不怎樣卻充滿了無厘頭的惡趣味，時不時小露胴體並來個肢體碰觸，班門弄「腐」撩一下少女觀眾。

人物突然間的崩潰、怒吼、吐槽等等誇張的表現；與其說他們表現得很綜藝、浮誇，不如說這些梗其實很有日本搞笑漫畫的風格，配上台式笑點與衝突性的對白，像極了YouTube上的搞笑短片，如果你喜歡看像Wackyboys反骨男孩、TGOP這群人、黃大謙、小A辣、阿翰po影片⋯⋯等等搞笑網紅的YouTube頻道，應該可以理解為什麼這麼多網路世代的青少年喜歡《切小金》了。從搞笑的層面來看，它其實有抓到一些新的脈動！

《切小金》的搞笑風格其實讓人想到日本導演福田雄一，他擅長改編漫畫電影的真人版，拍過小褲褲套頭的日式超級英雄《瘋狂假面》，還有江戶時代的科幻題材作品《銀魂》。日漫獨特的裝傻、毒舌、吐槽、無厘頭、誇張的惡搞，以及莫名其妙的熱血與認真，混合著玩笑開過頭會有點尷尬的情境，都用他獨特的風格真人重現。

別小看搞笑片導演，跟他合作的人包括小栗旬、柳樂優彌、山田孝之等日本重量級演員；能讓坎城影帝柳樂優彌裝扮成螃蟹怪演大反派，怎麼樣都讓人拍案叫絕；小栗旬在《銀魂》片尾讓人鼓掌的英雄式對白，也煽動了觀眾對整部電影情感與認同。

然而這也對比出《切小金》最弱的部分，故事背景單薄，演員也無法有好的表演，切小金在結尾時的角色心境轉變，表現出來就只是臭臉換成笑臉而已，場景做得再美，笑話講得再多再好笑，在觀眾腦中都只成了過眼雲煙，是它最讓人感到扼腕的地方。

台式恐怖喜劇還能玩出什麼樣的創意，可能要看台灣的創作者有沒有那個膽量去玩類型翻轉了！台灣是一個電影貿易相當自由的國家，我們有來自全世界的電影可以看，但也許是受限於資金上的保守，我們對創作的自由想像卻依舊伸展不開。

《切小金家的旅館》其實是台灣電影在類型上相當勇敢的嘗試，也許拍出來的結果一半好、一半不好，但能有創作者願意在這個方向上努力，還是讓人對我們電影文化上的多元發展有些期待。林冠慧導演正在籌拍獲得優良劇本特優獎的新片《我們全班卡到陰》，也許能讓我們再次看見台灣在類型電影上的突破！

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航