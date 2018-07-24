捷運沒蓋好，巴基斯坦先欠中國一屁股債：「一帶一路」成了歐亞非8國「債務陷阱」

（中央社）

被形容為中國「鐵桿盟友」的巴基斯坦，近來因為中國「一帶一路」計劃投資的拉合爾市捷運系統，導致債台高築，巴國政府甚至可能因此須向國際貨幣基金（IMF）求援。

位在巴基斯坦東部、與印度接壤的旁遮普省首府拉合爾，是巴國第2大城。《華爾街日報》22日報導，拉合爾建造的捷運橘線總經費20億美元（新台幣613億元），是中國在巴基斯坦投資興建的基礎建設，且是原定第一個完工的項目。

中國目前在巴基斯坦投資基建總金額高達620億美元（新台幣1.9兆元），而拉合爾捷運橘線曾是中國向世界炫耀的「『一帶一路』指標性項目」。如今，這項工程卻成為「問題叢生的項目」，甚至可能使得整個一帶一路「脫軌」。

根據報導，拉合爾捷運橘線工程已進行了3年，但巴基斯坦已因此債台高築，部分原因歸咎於中國較開工時大幅上揚的借貸金額，以及為此增加的進口。巴基斯坦官員說，拉合爾捷運橘線工程「現在需要公帑貼補才能運作」。

由於巴基斯坦7月25日將舉行全國大選，反對黨已揚言將抖出巴國政府與中國先前簽署的秘密合約內容，其中就包括這條捷運工程。此外，巴基斯坦企業也因為得不到中國公司的好處，已逐漸對境內的「一帶一路」項目產生質疑。

一名巴國資深官員說，巴基斯坦因為長期性的問題，已積欠中國建造電力工程的費用，預料問題必須在入秋時得到徹底解決。因為，巴基斯坦新政府很可能要向國際貨幣基金組織求援，而這是2013年之後巴國首度向國際貨幣基金組織求援。

報導提到，如果國際貨幣基金組織同意援助，巴基斯坦就須降低「一帶一路」的工程規模，而這將讓中國十分尷尬。因為，中國自視「一帶一路」計劃能讓能讓人口2億、長期處於不穩的巴基斯坦脫胎換骨，並且是向其他國家證明這是有利發展模式的機會。

此外，這也將讓國際貨幣基金組織最大捐助國的美國，對中國在巴基斯坦的計畫取得強大影響力。華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）中巴關係專家史莫爾（Andrew Small）說：「這等於是讓西方為巴基斯坦紓困，若這是巴基斯坦財政上的最終結局，我認為這將成為整個『一帶一路』的一大污點。」

巴基斯坦目前即將卸任的政府，則將債務危機歸咎於巴國貨幣被高估，並質疑西方批評中國貸款的動機，他們說：「在中國來此之前，西方從未憂心過第三世界的債務。」巴國主要反對黨「巴基斯坦正義運動黨」（PTI）發言人則表示，他們支持中巴經濟走廊，但希望所有協議應攤開供國會檢視。

高額融資，一帶一路已讓8國陷債務危機

中國的「一帶一路」目前有大約70個國家涉入，外界將其與美國的「馬歇爾計劃」（U.S. Marshall Plan）相比較（編按：二戰後美國對戰爭破壞後的西歐各國進行經濟援助、協助重建的計劃），甚至將其稱為是中國版的「馬歇爾計劃」。但分析人士指出，兩者有著本質的不同。「馬歇爾計劃」拯救了歐洲，而「一帶一路」則被西方國家批評是「債務陷阱」。

原因在於「一帶一路」計劃大多採用不透明的貸款合約，並規定須由中國企業負責建造，導致合約對象為此欠下大筆債務，巴基斯坦只不過是其中之一。

美國智庫「全球發展中心」（Center For Global Development）3月發布的報告指出，已有23國陷入「相當高」的債務風險，涉及國家橫跨亞、非、歐三洲。 其中更有8個國家，未來可能在償還債務方面面臨困難， 包括巴基斯坦、東非 吉布地、馬爾地夫、寮國、蒙古國、中亞塔吉克共和國、 吉爾吉斯 、以及巴爾幹半島的蒙特內哥羅，而中國和其官方機構則為債權人。

這8個國家強調，由於一帶一路計劃投資多達8兆美元（ 約235兆台幣） 的基礎設施項目，他們對中國及其銀行的外債會大幅上升。而巴基斯坦是迄今為止最大的高風險國家，在其積欠的 620億美元（新台幣1.9兆元）外債之中，中資就佔了80%。

「一帶一路提供了一些國家迫切想要的東西 - 像是為基礎設施融資。但是當涉及到這種類型的貸款時，未必是好事。」報告的作者之一約翰赫爾利（John Hurley）在一份聲明中指出。

《中央社》報導，中國的策略很簡單，為欠缺發展的小國基礎設施提供高利率貸款，並取得項目股權，當小國無法償債時，中國便取得項目的所有權和土地，將土地用於對付印度的戰略用途。以斯里蘭卡為例，2017年12月斯里蘭卡因償還不出開發漢班托塔港（Hambantota）的10億美元（約293億台幣）貸款，被迫租借港口給中國一間國有企業99年。

而避免 步上鄰國後塵、積欠中國大筆債務，緬甸財長索溫（Soe Win）7月表示，將要求中共縮減在西部若開邦經濟特區港口、斥資100億美元開發案的規模。緬甸截至去年底的外債達96億美元，其中40%是積欠中國，索溫也承認，對單一國家積欠40%的外債，「這是無法讓人接受的」。

一帶一路讓窮國債務沉重，美國擬立法協助

而為了與中國相抗衡，美國國會眾議院7月中通過「引領發展更優投資方案」法案（Better Utilization of Investments Leading to Development Act，簡稱BUILD），美國將成立國際開發金融機構，以促進私營部門的資本與技術能夠投入於低收入或中低收入國家的經濟發展。

海外私人投資公司（OPIC）是美國聯邦政府機構，幫助美國企業投資新興市場。此新法案將允許OPIC從財政部貸款能動用的金額增加1倍，以提振美國對發展中國家的私人投資。該公司執行長沃 斯 伯恩（Ray Washburne）強調，美國將以「授人以魚，不如授人以漁」方式，讓這些國家用自己的雙腳站立。

《路透社》報導，沃 斯 伯恩（Ray Washburne）指出，一帶一路讓參與國家「過度」建設，像是中國贊助尚比亞首都盧薩卡機場3.6億美元（約新台幣106億元）擴建工程，沃什伯恩認為，興建這個大機場對於該國經濟並無幫助，因為當地需求並沒有這麼多，但因過度建設所欠的債務仍還是要還，如果還不出錢，尚比亞恐會變成第2個斯里蘭卡，拱手讓出自己的國土或建設來還清債務。

沃斯伯恩並不是第一個對一帶一路造成債務危機提出警告的人。國際貨幣基金組織總裁克里斯蒂娜拉加德（ Christine Lagarde） 4月也警告，中國的一帶一路合作夥伴不要將融資視為 「 免費午餐 」 。

美國眾議院指出，此法通過將讓美國更能支援需要的國家，取代中國金融的掠奪性模式（指債務陷阱）」；等參議院通過其版本的草案，將兩院一致版本送總統簽署為法律。

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核稿編輯：羊正鈺