生了女兒的同志爸爸，在巴基斯坦鄉間婚禮跳出「女腔」舞姿

如果沒有費瑟，今年一場家族的雨季婚禮，肯定失色不少。

第一次知道費瑟，是11年前的另一場婚禮，當時，他和姐姐一起提前來家裡幫忙，我們因此共處過一段無拘無束的家居生活。

費瑟是婆婆的哥哥之子，也就是我們的表弟；家族人多，加上婚禮期間，經常有鄰人來來往往，我未必都能記住在家裡來去的每個人。

開始對費瑟印象深刻，是某個晚上；那天，當夜色降臨、大家都結束忙碌的婚禮準備工作，或坐或躺圍聚在中庭閒話家常時，年紀與費瑟相仿的小叔，突然從房門裡蹦出石破天驚般的笑聲，要大家去看看費瑟在幹嘛。

雖大家都很好奇，卻沒人起身，小叔於是便將費瑟拉出房門，讓大家瞧瞧。

一看到費瑟，全家都憋住那頗帶有「取笑」意味的遮臉噗笑，不予置評，連我也看得目瞪口呆，畢竟，那是我第一次看著一個男人像女人般，用乳液把自己塗得滿臉白。而費瑟雖然羞澀，卻並不閃躲，甚至，在那之後的每天晚上，當大家在外面中庭閒聊時，他都照例窩在房內，做著自己的臉部保養。

在小叔不斷以看似玩笑、卻全是實情的調侃下，我才慢慢知道，家族裡竟有一個同性戀徵兆的男孩。

傳統印巴婚禮，總要持續三天以上，其中有一天，是自家的「告別單身派對」，在婆家這個以熱情、愛跳舞聞名的旁遮普鄉間，更是幾乎可以通宵達旦慶祝。

那個晚上，有幾組家族女眷都備了自己練習多日的舞曲上場，然而，真正能稱上有點舞姿的，唯有費瑟一人。一開始，費瑟雖是嬌羞而被動地被小叔拱上台的，然而，他顯然也是有備而來，音樂一起，他便進入忘我的獨舞世界，硬生生把前面幾個團團圈舞的女眷，全比了下去，並贏得滿場叫好。

Photo Credit:亞瑟蘭 提供

事隔11年，費瑟會跳舞又愛跳舞，大概早已成家族公開「軼聞」，在這幾年裡，他曾在多少個婚禮裡博大家歡笑，我並不知道。然而，在我們家的這個雨季婚禮中，整晚的單身派對，簡直是為他準備的舞台，不但沒有其他人上場，而且，費瑟也沒讓大家失望，舞碼一首又一首，或經典情歌、或夜店熱曲，他都能掌控自如， 尤其他的舞藝精進不少，掌握旋律的節拍之精準，看在我這欣賞過不少印度舞蹈表演的觀舞者眼裡，也忍不住叫好。

但那舞姿，任誰看了都知道是個「女腔」，在這保守的伊斯蘭國度、旁遮普小鄉間，大家是怎麼看待費瑟這個有女性特質的男性？

我悄聲問老公：「所以，大家都知道費瑟是同性戀了？」

老公以一種意味深長的無奈點頭，「大家都知道了。」

「但他也結婚了，生一個女兒了，而且是love marriage。」老公補充。

前幾年，我只知道費瑟結婚的消息，原以為他是無奈的，卻沒想到，竟是自由戀愛的，對象是費瑟母親那方的表妹。

哦，是呀，男同志通常更能得女性姐妹淘信任，不是嗎？

真沒想到，同性戀在我們家族，竟是可以如此轉化，比起其他許多擁有女性特質卻不被家族接受，只能淪落在外、四處討喜為生的男同志，費瑟能生在這個有愛的大家族，真是太幸福了。

話說，就在新娘迎娶回家的那個晚上，我們又辦了一場迎新舞會，就在費瑟結束他的個人秀，大家都以為舞會已經結束、陸續離去後不久，現場只剩十餘個比較親近的家人，此時，家族五個姐妹其中最小的一個小姑之老公，竟然用手機自備了音樂，說著他也要跳一首給我看。

平常並不多話的他，看到我總是遠遠靦腆笑著，不敢與我多語，然而，音樂一響，肥壯的他，立即也進入一個忘我境界，他雖舞姿悠慢 ，但節拍的拿捏並不下於費瑟。由於是特別獻舞的，因此，時不時還以深情款款的眼神，射向四方，就在他蓮花指開始往四方捻開時，我終於忍不住掩臉噗笑，並在心下大叫：天啊，這簡直是另一個奇葩！

這場獨舞，只有少數人看到，我和這小姑的老公，在這場舞會之後，感情很快升溫，他很開心我也誇讚他的舞蹈，也終於敢於主動和我說話，我們當了近11年親戚，彼此的熟識度都沒這一晚多。可以想像，未來的家族婚禮，將會更熱鬧。

而最鼓勵他上台獻舞的，出乎大家意料之外，是他那強勢的捍妻，我的小姑。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航