睡美人公主與山豬足球隊：泰北洞穴人佛神靈的洪荒之力

文：納豆青木瓜沙拉

北半球的夏天，正當全球沉浸在世界盃足球賽熱潮之際，在泰國北部清萊府陰濕的山洞裡，一群受困於洞穴中足球隊少年和他們的教練，卻也同樣地引起了全世界的關注。

6月23日，泰國北部清萊府的野豬足球隊（หมูป่าอะคาเดมี่）12位少年足球員與教練共13人，進入清萊府美賽縣的睡美人洞（ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน）探險，卻受困於洞穴內，安全生死未明。後來報導廣布，不僅泰國總理帕拉育親到現場，洞穴口的救援部隊除了泰國海軍海豹部隊外，也有許多各國專家學者與潛水搜救團隊，共商搜尋營救之計。終於在7月2日發現受困的一行人，雖然後有7月6日退役海豹部隊隊員不幸喪生的意外事件，仍在7月8日至10日間順利將受困的13人陸續救出，在世界盃足球賽決賽前，結束了這同樣引起國際關注的受困與搜救事件。

但其實這樣的描述，洞穴洪水暴雨的自然之力，與國家軍隊及跨國團隊科學知識與科技的搜救解決，很大程度地忽略了泰國當地不少人，是如何以超自然力量，來理解自然與人的關係。並且，在國家軍隊與國際專家的營救團隊外，又是如何透過神靈、僧侶與靈媒的力量，試圖化解自然不可測力量帶來的危機。

睡美人洞

事件發生之始，當地即開始有人認為這次少年足球隊的遇難，是因他們冒犯了當地神靈之故。他們所受困的洞穴，被稱為睡美人洞，地方傳說這個地方的形成，是與一位古代公主的落難有關。據傳說，古代勐泐西雙版納景洪有位公主，愛上了青年馬伕，但戀情卻不為父王所允許。公主懷孕後，兩人私奔逃到現在泰國清萊府美賽一帶。但馬伕為父王所派來的追兵所殺，公主知道後也即恂情自盡。傳說她死後所流出來的血變成了美賽河，而她的身體則變成了睡美人山。在神話傳說下，當地人開始祭拜這位睡美人公主，而她也變成了這個地方的土地神靈（เจ้าที่），每當有人要進入睡美人洞之前，都應先向她祭拜，才能夠平安進出。這次少年足球隊事件之前，據說也有不少人在此遇難，當地人皆傳為這些人不尊敬睡美人公主，冒犯她才會有此下場。

因此，在13人行蹤不明之際，許多當地人亦認為是他們觸怒了睡美人公主，因此紛紛帶了許多祭品來祭拜，請求睡美人公主及土地神的原諒，期望她能夠讓這些人平安脫困。並甚至有少年足球隊的父母還跟睡美人公主請願，若能讓他們回來的話，會讓他們出家9天以還願。

神靈儀式

不過，除了向睡美人公主許願外，許多當地不同的神靈信仰也在其中扮演角色。如「喚魂儀式」（พิธีฮ้องขวัญ ），這是泰國北部的風俗，當地人認為人一共有32個魂（ขวัญ），當遇到不好的事情時會讓魂逸散，因此需要透過喚魂儀式來把逸散的魂喚回，才能讓人保持完整。

另外，在搜救初期，也有當地的靈媒（ร่างทรง）到場示意。一位自稱象神附身的女性，到現場說受困的少年們降在她身上，說裡面黑暗，覺得餓、覺得恐怖。這樣的靈媒反而引起少年親屬們的恐慌，引發許多熱議。

Photo Credit: AP/達志影像 「喚魂儀式」（พิธีฮ้องขวัญ）

佛僧儀式

在這些神靈儀式外，引起更多討論的是許多佛僧的介入，除了到場誦經，也有如在遙遠曼谷舉行的佛教誦經祈福，期望少年們能夠順利出洞。在到場進行儀式的佛僧中，最有名的三位應屬Khruba Noi，Khruba Saengla，以及引起最多討論的Khruba Bunchum（編按：三位佛僧的照片因授權限制，有興趣的讀者可連結至下方原文觀看）。

Khruba Noi （ครูบาน้อย เตชปญโญ），今年67歲，是清邁府Sri Don Mun寺的僧侶；他持戒嚴謹，日僅一食，有許多信眾。6月28日他來到睡美人洞前，進行開洞口儀式，請求森林神和山神能夠慈悲，讓13人能夠早人出洞。

Khruba Saengla（ครูบาแสงหล้า），則是緬甸大其力Phra That Sai Muang寺的住持，他嚴持內觀修行，為泰北蘭那地方長老，在泰國也有許多信眾。他亦在6月26日抵達睡美人洞，誦經祈求，並鼓勵當場執行任務的所有人。在13人獲救出洞後，他也在7月16日回到睡美人洞進行閉洞口儀式，請神靈回到睡美人洞，並請在其中的靈魂能夠回家。7月19日，他也為出洞後復原的足球隊員們進行除惡運儀式（สะเดาะเคราะห์），並主持作功德儀式給過世的退役海豹隊隊員。少年足球隊員們也預計將於7月27日出家，以作功德給因救難而過世的退役海豹隊隊員。（13人中其中一人為基督教徒，未出席此佛教儀式）

Khruba Bunchum（ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร），則大概是這幾位僧侶中，最引起討論者。他今年54歲，卻跨境在中國雲南、緬甸、泰國、寮國各地有許多信眾。他最為人所稱道的，即是他自身常在「洞穴」中閉關修行，更有一次長達三年三個月又三天。這樣的「洞穴達人」，又是當地知名度極高的僧侶，也數次來到睡美人洞。雖然一開始救援狀況無法確定，但他在6月29日時即告訴家屬說13人都很安全，不用多久就會出來；6月30日時舉行祈福儀式時亦說，搜救隊員離他們愈來愈近。果然在7月2日就成功找到13人，讓人更覺此高僧之神力。

但更引起話題的，是當地人開始傳說，認為Khruba Bunchum，就是睡美人公主前世青年馬伕的化身。6月27日，清邁一名餐廳老闆娘說，已死300多年的睡美人公主託夢給她，說Khruba Bunchum就是那青年馬伕，她已經等了他300多年，讓老闆娘去把他找來，只要讓睡美人公主能夠見到他，她就放這13個人出來。另還有一說，說Khruba Bunchum前世是睡美人公主的父王，也因此需要他到睡美人洞，一解300多年前的恩怨。

在話題發燒下，也有人說，其實被困在洞中的13人，前世就是300多年前被派去抓睡美人公主和馬伕的人（一說是13人裡面包括馬伕和追兵）。因而Khruba Bunchum需到場，等角色都湊齊了，才能解決這300多年前的恩怨。後來在出洞後，前面提到的Khruba Saengla也意有所指的說，這13人應是過往的業報輪迴未了，等到業報已盡，諸人自然就能出洞。

學者詮釋

事件發生以來，除了科學、科技與專家外，其實在當地有如上述般諸多的不同理解及相異實踐，這些可能也都只是冰山一角，難盡全貌。但除此之外，也有些學者，嘗試理解這些不同現象背後的可能含意。

其中一個有趣的討論，認為這其中神靈佛僧的鬥法，涉及了國家佛教與地方神靈信仰間的緊張關係。在地方從神靈傳說、祭祀靈媒等方式去理解並解決遇難事件的同時，過去習於視這些為迷信的國家機器，則是運用佛教誦經等力量，以作為壓制；強調的是國家佛教的力量，優於地方神靈信仰實踐。其實從原本睡美人公主的故事，就可以看到如James Scott討論高地東南亞Zomia般的那種對國家的逃避與反抗：跨越國家建立的階級制度的戀情，從國家中心逃到國家不能掌控的地方，並化為山與河的自然，最後無法出生的兒子象徵著此種階級與國家邊緣關係的難以被打破，似乎都敘述著國家及與國家對抗的邊緣的故事。

但其實這種西方學者的詮釋解讀方式，是否在今日泰國情境仍有效力仍值得進一步討論。「佛教：神靈=國家：地方」的圖像也未必如此清楚。就像前面所說的，睡美人的故事在當代詮釋也不完全是神靈信仰，佛僧與睡美人的前世傳說，以及輪迴業報的解釋，都再再地打破單純的佛教與神靈的清楚對立邊界。

相對的，比起國家與地方、佛教與神靈信仰的對立，泰國學者輿論似乎更在意科學技術與宗教法術的並行與否。當不同媒體開始質疑這些祭拜、靈媒、佛僧，對救援的幫助之際，有泰國學者也開始討論這些宗教信仰實踐的意義。這些宗教信仰，不只是地方在理解自然與災難時與科學論差異，也帶給家屬們心靈上的慰藉。多數泰國人其實也並不認為只要打坐和誦經受困的人就能出來，一方面仍需仰賴搜救行動的執行；但另一方面，這些信仰與儀式，其實也帶給許多救難人員勇氣與鼓勵；更廣泛地來想，這些不同的信仰與實踐和科學科技一樣，也只是各司其職，各有其功能。另外，在13人被救出之後，他們參與的宗教儀式活動，並非只是單純迷信；這些儀式不只協助他們回到社會，也讓他們與為救他們而過世的海豹隊員在宗教儀式中化解留下的遺憾。這些與其說是科學與宗教的對立，不如說兩者在這次事件現實中互相協助，各自扮演其角色。或許這也是為何在這次搜救行動外，除了人與科技外，還要仰賴不同的佛僧神靈們的一臂之力吧！

本文經芭樂人類學授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航