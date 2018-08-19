中式料理在美國價格便宜？「文化聲望」是關鍵

文：不願具名的攝影者

之前我們網站上曾經寫過一篇文章〈歐美人士如何看待中式料理？求精品化，逆勢反攻中〉，從商業模式應該精緻化的角度出發，提出為中餐形象做翻轉的看法。最近筆者看到美國雜誌《大西洋月刊》（The Atlantic）2016年有篇文章，內容也提到為什麼在美國外國料理會有如此大的價差？它以「文化聲望」做為論述點，提供在這個議題上，另一個不同的觀點。

只要你的文化越強勢，食物當然也可越貴

不管在任何一個國家，我們都有機會品嚐到外國料理。那為什麼同樣是外國料理，有的菜更貴，有的就賣不出好價錢？《大西洋月刊》的這篇文章〈The Future Is Expensive Chinese Food〉就專門討論了這個話題。比如，美國的外國餐廳，菜價差距就特別大。統計數字就顯示，日本料理在紐約的人均消費，甚至超過了法式料理和義大利料理，位居第一。人均消費將近69美元，而中式料理的人均消費則大概只有36美元。

〈The Future Is Expensive Chinese Food〉這篇文章引用了紐約大學一位研究食品的副教授的觀點，解釋為什麼會有如此大的落差。這個教授在自己的新書裡說，一個外來國家的飲食是不是高端，很重要的一個因素，就是看這個國家的「文化聲望」。而決定「文化聲望」高低的主要因素，和這個國家的海外移民有關。如果一個國家能展示出更強的資本，有更富裕的海外移民，這個國家的菜價就會更高。

像前面提到的日本人，他們在美國的文化聲望就有很好的印象。因為戰後日本經濟的崛起，日本移民在美國的形象和地位提高許多。美國人印象中的日本人，大部分都是商人群體或者管理人員。

Data: Krishnendu Ray; Zagat 目前在美國的異國料理的人均消費價格排行，日本料理以近69美元奪冠（Data: Krishnendu Ray; Zagat）

反觀中國，最早移民美國的中國人，是去舊金山修鐵路的工人居多，之後的移民也都是以勞動力輸出為主。美國人漸漸對中國形成了一種廉價的印象，也影響了中餐的價格。還有一個原因是，當一個國家的菜剛進入國際的時候，肯定都是自己國家的人去吃。所以，美國的中餐最開始都是供應中國人的。由於長時間缺乏強而有力的消費人群，中餐就慢慢成為了低價餐飲。

再提出一個義大利菜的案例。19世紀，義大利菜剛進入美國的時候，非常受歡迎。甚至和當紅的法國菜平起平坐。但是到了1880年之後，很多義大利南部的窮人移民到美國，導致美國精英把義大利菜貶得一文不值。

後來，直到義大利人脫離經濟弱勢，從開始走進各公司行號擔任要員，把種族上貧窮的烙印消除了之後，義大利菜才重新回到了高檔飯店裡。

Data: Krishnendu Ray; Zagat 近30年來，各國的文化聲量統計趨勢圖。（Data: Krishnendu Ray; Zagat）

當地人接受程度，也是外來料理是否晉升高檔的首要因素

外國料理是不是高檔，還有一個因素，就是這些食物多久才能被當地人接受。例如德國，18世紀德國移民剛到美國的時候，相對比較貧困，總是認為自己高出一等的美國人，當然就不願意把德國的醃菜和香腸加入到自己的飲食標準裡面。所以有很長一段時間，不管是在報紙上，還是普通美國老百姓嘴中，只要說到「外國料理」，指的就是德國菜。直到後來一代又一代的德國人在美國有錢了，有了財富和很高的社會地位，美國人才覺得，原來在熱狗堡中夾德國香腸是很正常的一件事。

所以文中也提到，如果你想知道某個移民文化是不是被當地文化接受了，從食物的變化，是否有高檔類型的餐廳，就能看出來。

經濟崛起，中國高檔美食普及指日可待

其實，海外移民的經濟地位，不光能影響餐館的價格，也會對這個國家的文化地位產生影響。相比那些落後的國家，我們更願意去了解那些富裕國家的文化。不過隨著中國經濟快速發展，中國的移民形象最近十幾年有很大的改觀。再加上米其林餐廳的星等評比進軍華人地區，筆者認為在未來十年裡，中國菜會有很大的機會提升地位。

參考資料來源：The Future Is Expensive Chinese Food

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責任編輯：朱家儀

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