又是張景森！大政委一揮砍半，國土計畫自廢武功

環境資訊中心記者 賴品瑀報導

國土計畫在今年4月底公告，不料，民間團體發現，這個國土利用的最上位計畫，在經過行政院後，遭政委張景森大幅刪除內容，並將全國國土計畫的法律地位降級為行政命令。此舉將導致未來國土計畫對各縣市的空間指導規範及空間佈局的引導效果大打折扣，民間團體憂，這等於政院將全國國土計畫自廢武功。

全國國土計畫在2018年4月27日公告施行，並進行公開展覽90日，長期參與國土計畫會議的環團地球公民基金會卻發現，政院公告的版本比起內政部版，將內政部歷經百場民眾參與寫成的版本頁數砍半，從286頁直接砍成116頁。

地球公民基金會執行長李根政指出，行政院到底如何砍掉這些內容的，從國土計畫審議會的委員組成、開會時間、會議紀錄等資料都沒有提供，經過爭取，行政院卻只願讓他們自行到政院檔案室影印會議紀錄，他們花了一整天的時間才印完。

李根政批，在網路時代出現這樣的事情，真是非常荒唐離譜，行政院的這些作為就是黑箱、就是違法濫權。

李根政指出，他們反覆閱讀會議紀錄，發現沒有任何一位審議委員要求減少內容，只有擔任主席的政委張景森，沒有與委員們討論，就在會議結論直接裁示「請內政部將本計畫重要政策內容整理為摘要本」、「將計畫草案再予精簡（計畫書篇幅以 100 頁為原則）」等，李根政批，這簡直是把委員會當成橡皮圖章。

環境權保障基金會專職律師郭鴻儀指出，全國國土計畫的擬定程序中有許多公民參與的設計，內政部也為此舉辦多場公聽會及將近百場會議，和多個民間團體、專家學者折衝意見，雖然最後的版本未臻完美，但卻已是討論較為充分的結果。

降為行政指導 等於不強制縣市遵循

郭鴻儀更提醒，依據國土計畫法第8條規定，各直轄市、縣市國土計畫應「遵循」全國國土計畫，但在行政院國土計畫審議會卻將全國國土計畫定位為「行政指導」，將不具法律強制力。

地球公民基金會研究員吳其融指出，這等於行政院不但減損全國國土計畫的法律地位，而且未來對各縣市的空間指導規範，及空間佈局的引導效果大打折扣。

環團怒批，張景森主導審議後的國土計畫，遭自廢武功 | 地球公民基金會提供

農地農用永續發展、維持糧食安全遭刪，環團籲補回

全國國土計畫與部門計畫的關係、農業發展區第一類劃設條件以及農業生產環境維護的規範，都遭大幅調動或刪除之後，吳其融擔憂，結果將是，未來各部會的開發建設仍維持過去遭弊病的各行其是，不需要在國土計畫審議會的架構下進行任何協調。

再者，吳其融更指出，農業發展區第一類的劃設條件，也從符合「土地面積完整達25公頃」、「農業使用面積達80%之地區」其中一項，改成不但必須兩項都符合還要再加上「投資重大農業設施或者劃設為農產業經營專區的地區」，這樣嚴苛的條件，更將導致農業發展區第一類劃設面積大幅限縮。而且計畫中「農地農用的永續發展」、「維持糧食安全」也都遭刪除。

台灣環境資訊協會秘書長陳瑞賓指出，長久以來，台灣的土地利用總是受開發利益主導，因此目前全台農地上仍有13萬違規工廠，污染了農地與灌溉用水，最後影響的是全台灣人的健康，這就是過去內政部長期的失職所造成。陳瑞賓認為，國土計畫的上線，終於有可能從規劃端開始重新調整，環團期待未來能藉著國土計畫，逐步將農地與工廠分開，因此不能接受行政院的作為。

環團主張，政院應立即補正全國國土計畫，並檢討審議程序的瑕疵；並將委員會改採常設型，以持續協調全國國土計畫與部門計畫。政院應督導各部會半年內研擬部門計畫進行送審；農業發展區第一類的劃設條件改回符合「土地面積完整達25公頃」或「農業使用面積達80%之地區」即劃入，農地農用永續發展目標也應該重新放回全國國土計畫。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航