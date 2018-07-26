中國如何利用小清新「偽外媒」報導中美貿易戰？

在中國巨無霸式的「大外宣」戰略中，有一批表面上看持獨立立場的「外媒」，實際上早已被中共牢牢掌控，拿北京的錢，說北京的話——與其說它們是媒體，不如說是宣傳機構。在香港已有數十年歷史的《大公報》、《文匯報》自不待言，最近二十多年來急劇膨脹的「鳳凰衛視」媒體集團也是如此，當然更不用說台灣的「媒體怪獸」《中國時報》等「旺旺系」了。

而比以上這些眾所周知對北京唯命是從的「外媒」更加隱蔽的，是諸如多維新聞網、香港01等「偽外媒」。

多維新聞網最初由多位海外中國民主人士創辦，當然對中共持批判立場。後來，中國的資金大舉滲透，該媒體變得面目全非。數年前，其表面上的控制者換成了親習近平的香港商人于品海，其總部也遷往北京，該媒體遂成為專門負責幫助習近平向海外「放料」的御用媒體之一。因為中共的官方媒體《人民日報》、新華社、央視等在海外聲名狼藉，需要有多維這樣的「小清新」為之妝點門面。

多維在中國國內被封鎖，中國國內的民眾看多維需要翻牆出來，只是他們沒有想到的是，翻牆出來看到的並非自由世界的自由媒體，而是《人民日報》和《環球時報》的升級版，翻牆出去了，仍然還要接受中共無所不在的洗腦宣傳，悲乎？

多維對中美貿易戰的報導及評論頗值玩味。其中一篇報導名為〈首輪對戰中國傷痕累累，新媒：結果或令人大跌眼鏡〉，文章轉載了新加坡《聯合早報》的文章，引用新加坡多名財經界人士的評論指出，「人民幣匯率下跌，不是示弱而是以退為進」，「中國股市受挫，是因投資者過度擔心。」其中，星展集團經濟師謝光威指出，「長遠下來，美國產業很可能會自食其果，受到重創」，「美國面對四面楚歌的局勢，而中國則有更多迴旋餘地。儘管目前局勢看來對中國不利，但長遠而論，美國並非勝券在握。」

我上網查了半天，也查不到謝光威在新加坡和東亞經濟學界有什麽地位和名聲。此人睜開眼睛說瞎話，毫無論據支援，也沒有論證環節，而大肆為中共張目，並唱衰美國，水準跟中國國內的五毛黨差不多。不過，新加坡政府遠比此類「經濟師」聰明，新加坡政府明確表示站在川普（Donald Trump）一邊——甚至主動為川普和金正恩的峰會提供場地，以贏取自己最大的利益。

另一篇報導名為〈中美貿易戰惡果顯現，美大豆船沖關失敗損失千萬〉。看到這個標題，真以為中國的報復行動打到了美國的痛處：美國終於損失千萬了！然而，仔細閱讀正文才發現真相：「由美國西雅圖開往遼寧省大連港的貨船『飛馬峰』號（Peak Pegasus），雖然高速行駛意圖在中美互征關稅前的『死線』前到港，但事與願違，未能及時到達，買家損失逾千萬人民幣。」原來，真正遭受損失的是買家（中國），而不是賣家（美國）。那麽，買家是誰呢？是中國的國企和央企「中儲糧總公司」，是中糧自己要多付25％關稅，損失逾千萬元，這也是中美貿易戰開打後中方所徵收的第一筆關稅。

再後來，有知情者透露，中國政府悄悄向利益受損的國企表示，此部分增收的關稅，政府將以特殊補貼的方式返還。中糧之類的國企，本來就是政府所有，政府對其徵稅或補貼，不過是左手給右手，羊毛出在羊身上。而美方包括種植大豆的農民毫髮無損——近期美國大豆的出口數據顯示，雖然對中國的出口少了，但對其他國家的出口猛增。

還有一篇報導的題目更眩目〈中美貿易戰幕啟，特朗普錯判中方反應〉。文章指出，「在川普為首的華盛頓高層眼中，北京曾經是個在『極限施壓』之下改變立場的角色，美國學者和分析人士對中方這次會採取『妥協』的意願也很有信心。」誰知，中國方面「對於一個不守規矩的美國自然也難以繼續以禮相待，在其威脅之下已經『立即出臺同等規模，同等力度的征稅措施』，從此開始要和一個『反復無常』、『損人不利已』的美國政府打貿易戰。」

這種義和團式的咒罵，除了滿足中國人的精神自慰以外，什麽實際作用也沒有。

川普從來沒有錯估中國的反應，川普的戰略目標非常明確——他就是要達成自由和公平的貿易，改變中國肆無忌憚的偷竊行徑。貿易戰剛剛開打，川普就已勝券在握，他在接受CNBC訪問時強調：「我不是為政治做這件事，我是為了我們的國家做正確的事，我們被中國影響了很長時間。……這樣非常不公平。」川普威脅說，將對中國全數入口商品開徵關稅，相當於5,050億美元，這將是中國不可承受之重。

而美國《國會山報》報導稱，川普正在贏得貿易戰勝利。文章指出，有以下幾種跡象表明中共已經為拒絕服從川普的要求付出了代價：首先，中國股票交易市場股價暴跌，這表示，投資者認為中國要比美國輸掉更多，他們是正確的。其次，北京已經感受到了這種強烈的衝擊，官員們似乎開始淡化他們在「中國製造2025」計畫上的論調。北京還嘗試與歐盟一起聯合對抗美國，卻遭到歐盟的拒絕。第三，根據中共官方發佈的經濟報告，中國第二季度經濟增長放緩，各種數據都不容樂觀。那麽，中國宣稱自己能獲勝，中國能拿出什麽數據來支持這一結論呢？

多維網上最搞笑的一篇報導題為〈貿易戰是川普權力膨脹傳統制衡失效的結果〉。文章非常懷念「喜歡看著民調做決策」的美國前總統歐巴馬（Barack Obama），而無法理解「看著經濟資料或股市表現做決策」的川普。

文章評論說，川普「是一位剛愎自用，天然排斥異見的總統。」中國舊有的戰略戰術都不再適用了，作者指出：「共和黨傳統遊說勢力根本不起作用。比如，美國商會一直反對美國發起關稅貿易戰。歐盟盟邦也明確建議，這樣反而會傷害美國自身經濟，但川普就是聽不進去。除了美國商會外，美國國際鋼鐵協會，以及代表福特、通用、菲亞特克萊斯勒美國公司三大汽車廠商公共利益的美國汽車政策委員會都明確反對川普依據『232』條款加征相關關稅。但這些聲音無法動搖川普政府打貿易戰的決心。」

這一點作者倒是說對了，中共投入巨資收買的遊說公司、重要退休政客（如季辛吉〔Henry Kissinger〕）以及利益相關的美國跨國公司，過去成功地幫助中共影響了美國政府的對華政策。川普上任之後，這些傳統做法統統失效了。川普身邊的一群鷹派新人，不再是可以被中共收買的對象。中共黔驢技窮，遂發出如此哀嘆。

文章又說：「國會對川普的制衡也不是很明顯……國會雖然對川普打貿易戰的『手法』有疑慮，但終究沒有國會議員站出來旗幟鮮明地反對川普打貿易戰。」文章的作者把事情的因果關係弄顛倒了：不是川普擺脫了立法和司法分支機構的制約，一意孤行、獨裁專制，而是他的政策符合美國的根本利益，得到國會兩黨絕大多數議員的支持，美國已經從過去三十年錯誤的對華政策和昏睡狀態中醒來。

多維新聞網及其中南海的無法理解川普的願景以及美國對內、對外政策的重大調整，一個新的時代已經來臨，中共卻還在刻舟求劍。如果多維新聞網代表著中共決策者的思維水準，那麽無論中國如何「整合」數十個「智庫」，也不能做到「知己知彼」。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航