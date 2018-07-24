「不允許如此胡鬧操作！」台灣首次主辦「東亞青運」遭中國干預取消

東亞奧林匹克委員會今（24）日召開臨時理事會，取消原訂於明（2019）年8月在台中舉辦的東亞青年運動會。台灣首次舉辦奧運體系的國際賽事卻遭取消，是因中國不滿台灣民間發起的「正名活動」。

台中市政府於2014年10月取得東亞青年運動會（EAYG，以下簡稱東亞青運）的主辦權，原預定於明年8月24 - 31日在台中市舉行，共有包括台灣、日本、南韓、北韓、香港、澳門、中國、蒙古國、關島等9個國家／地區，近2300名運動選手及隊職員前來參與14項賽事，是台灣第一次舉辦奧運體系的國際賽事。不料經過3年多的持續籌備，今日卻傳臨時董事會因受中方阻撓臨時喊卡。

《蘋果日報》報導，中國評估，台灣民間發起「東京奧運正名」已違反奧會規定，在會議主席劉鵬及中國代表的強勢主導下，今天召開臨時理事會，動用舉手表決，決議取消台中市2019年東亞青年運動會的主辦權。

今天的理事會表決的票數，包括中國、香港、澳門、蒙古、北韓、南韓、東亞奧林匹克委員會主席（中國籍劉鵬）等一共7票，支持取消台中市的主辦權；身為觀察員的關島無投票權；中華奧會則投下續辦的1票；而日本認為事關重大應延後再議，投下棄權票。最終以7票贊成、1票反對、一票棄權通過決議，台中市的主辦權遭到撤下。

台中市政府指出，自承接主辦單位以來，歷經2任市長，建設場館及規劃賽事至今已投入新台幣6億7,672萬6,000元，籌辦情形符合預期進度，東亞奧林匹克委員會也曾數次組團至台中，針對賽會籌辦情形具體交換意見。不僅是台灣及東亞地區優秀青年選手期待的運動盛會，台中市民也對於舉辦這場國際重大賽會表達殷殷期盼，對於這樣倉促而粗暴的決定表示遺憾，也將向國際表達抗議。

中國發動撤銷主辦權，不允許台灣「胡鬧操作」什麼？

第一屆東亞青年運動會（英文：2019 East Asian Youth Games），前身是每4年舉辦的「東亞運動會」，首屆1993年在中國上海舉行，後因菁英選手將重心放在亞洲運動會、奧林匹克運動會，因此2013年在中國大陸天津舉辦的第6屆賽事後，決定轉型為供年輕選手磨練並增加經驗的東亞青年運動會。

據《聯合新聞網》報導，6屆東亞運分別在中國上海、南韓釜山、日本大阪、澳門、香港及中國天津舉辦。台灣雖一直有意申辦這項賽事，做為申辦大型運動會的前哨，不過，由於東亞奧會成員國包括港、澳都是由中國控制，經阻隢台灣一直未能取得主辦權。2014年兩岸氣氛和緩，中國方面認可下，當時台中市長胡志強爭取到2019年第一屆東亞青年運動會主辦權。

而根據《蘋果日報》報導，在中國發動表決以前，代表台灣的中華奧會副主席蔡賜爵曾赴北京折衝此事，強調台灣執政當局對民間的公投連署案，不慫恿也不鼓勵，但如果在8月公投連署截止前，貿然作出取消的決定，恐怕反而激化公投，甚至影響今年底及後年初的地方及總統大選；另一方面，台中市在申辦成功後這三年來，已投入大量資源在軟硬體建設，若貿然取消，要考慮中部民眾的感受。

不過劉鵬回覆，國際奧會在5月決議通過，禁止台灣任何名稱的改變、要台灣遵守《洛桑協議》，這些連署這兩項公投的人，還是無視於國際社會的規範，變本加厲，公然踐踏國際社會的規則。他更揚言，「取消台中東亞青運的主辦權，是一個用來教育社會大眾必須遵守國際社會規範的機會。」

國台辦交流局長黃文濤表示，不管公投過或不過，都有可能破壞奧會模式，為了避免台中東亞運出現這樣的事情，要讓台灣社會各界了解，這樣的規則和模式「是不容挑戰的」，不能允許這樣的狀況發生。黃文濤也提到「禁止五星旗」的公投，如果通過，中國選手在台灣參賽隨時會面臨法律的約束，台灣今後也會面臨無法舉行任何國際賽事的情形，「國際社會不允許如此胡鬧操作！」

中國反對的，是由總統府國策顧問、前奧運選手紀政領銜、來自台灣與日本等民間團體在去（2017）年發起的「東京奧運、台灣正名」，抗議國際奧會（IOC）規定之下，台灣代表團只能以「Chinese Taipei」（中國台北）之名參加奧運會及殘障奧運會，嚴重侵犯了台灣人民的尊嚴與人權， 也違反了奧運精神的基本原則 （Fundamental principles of Olympism）第六項所禁止的「以政治為由的差別待遇」。

該團體認為，有必要向國際奧會及2020年主辦奧運的東京奧運會組織委員會等相關單位，要求將「Chinese Taipei」正名為「台灣」，因此發起公投。截至今日下午3點為止，已有7萬2758人連署（公投門檻為28萬1745人）。

2020東京奧運台灣正名行動小組今天也發布聲明，強力譴責中國蠻橫打壓，並呼籲東亞奧會堅守精神、不要淪為中國幫兇。公投的發起人紀政，同時也是青年亞運的榮譽總顧問今日也表示：「像這種強渡關山、片面召開會議取消我國承辦權是非常非常蠻橫的作法，大家都說要體育歸體育、政治歸政治，但但這一切在中國眼中完全不可能，中國總是想盡辦法來阻擾台灣參加國際事務，對我們相當不友善。」

紀政強調，公投活動是我們台灣的內政，誰都不應該干預，也請中國不要再把魔爪伸進體育界，這樣一直逼台灣人民是沒有用的。

中國是「國際社會麻煩製造者」，立委呼籲支持「正名運動」

總統府今天中午也發布聲明，指出中國施壓東亞奧林匹克委員會、取消由台中市主辦2019年東亞青年運動會，這是「公然並且手段粗暴地以政治干預體育」，對於中國非理性的國際行為，以及東亞奧林匹克委員會的錯誤決定，表示強烈遺憾，並對中國的粗暴行徑給予嚴厲譴責。



總統府表示，體育無國界，運動交流更是助益各國、各族群人民間相互認識，促進國際社會和諧的最好場域。東亞青年運動會，是亞洲地區重要的國際體育賽事，過去多年，各國數以千計的青年選手為了在這項賽事中爭取榮耀，無不全力以赴。現在籌辦多年賽事橫遭中國杯葛，是對所有青年選手權益的漠視，而中國以莫須有的荒謬理由，破壞國際體育賽事的舉辦，台灣人民不會接受，國際上所有熱愛體育的朋友也不會認同。



總統府也指出，多年來，中國政府一再透過包括介入各國內部事務方式，無所不用其極的打壓台灣國際空間與台灣人民在國際上的生存發展。從外交上的種種打壓到施壓國際民航公司改名，打壓民間學童美術活動，近年來連體育活動，如2016年由殘障選手參與的帕運（Paralympics），籌辦多年的2019東亞青年運動會，都遭受到同樣的粗暴打壓，而現在東亞青運賽事在即，卻橫遭中國杯葛，對苦心籌備的台中市政府而言更是極不公平的對待。

行政院也稍早發布聲明，措辭嚴厲的指稱中國為「國際社會麻煩製造者」，批評中國為政治目的傷害體育發展，以粗暴手段破壞國際體育賽事的舉辦，非文明國家作為。行政院長賴清德也已指示體育署，全力協助台中市政府與中華奧會，向東亞奧會（EAOC）提出正式抗議，並全力研處申復救濟，以捍衛我國權益。

時代力量立委黃國昌下午在臉書痛批，中國軟土深掘，中國對台灣的蠻橫打壓，變本加厲，他全力支持政府硬起來，向中國抗議、對世界發聲，也請大家一起支持「東京奧運正名」，黃國昌說，東奧正名不應只交給民間努力，政府各個部門也應該動起來，中國的流氓行徑，只會更加深台灣人追求建立正常國家的意志。

《蘋果日報》報導，台中市長林佳龍稍早也召開記者會，除了表達遺憾與抗議外，也表示台中市政府將會和中華奧會商量，如何來爭取保障主辦的權益。至於台中市政府已經投入相當多經費在場館的建設問題，林佳龍表示，這些場館將來還是可以繼續使用，至於相關的投入經費及預算，會視情況發展來做檢視。

台中市新聞局長卓冠廷表示，台中市3年多來依照預期進度如期籌辦，今天臨時會決議的理由與原因不但抹煞台中市政府3年多來籌辦東亞青運的努力，除表達抗議，將配合中央政府，循救濟管道向東亞青運委員會提出申覆。

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核稿編輯：楊之瑜