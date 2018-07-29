團體中的邊緣人？白酒愛好者一定遇過的四個煩惱

煩惱一：因為喜歡白酒，而常常成為團體中的邊緣人？

Photo Credit: Wine Folly

若您偏好白酒，那您可是葡萄酒愛好者中非凡、且特別的那一位。然而，承認您對白酒的喜好可是一件有風險的事！在廣大的紅酒擁護者中表明你對白酒的忠誠，就像在一個擺滿蘋果筆電的辦公室，默默拿出心愛的微軟電腦，但別擔心，你撐得過去。

別讓他人的意見，左右你獨特的美好味蕾！

煩惱二：遇到不少人認為白酒都是便宜貨，相較之下貴貴的紅酒才「厲害」？

Photo Credit: Wine Folly

不不不，大錯特錯。這個邏輯謬誤可說是紅酒愛好者們最常搬出來的論點。他們觀察到了白酒的定價大多低於紅酒，便逕自假定白酒的品質也理當低於紅酒。在此，我們提供您三個論點，好讓您下次可以理直氣壯地為您最愛的白酒辯護！

首先，科技的進步使得白酒的生產更加符合成本效益，如使用空氣壓縮法壓榨汁液、或採用控溫不鏽鋼儲酒槽都使得白葡萄酒的製程比以往更快、更簡單。總的來說，白酒的製造技術在許多方面都比紅酒走得更前面！

再來，大多數的白酒都不像紅酒需要額外的時間熟成，也不需要進入橡木桶陳年。時間和木桶，不正是一大成本嗎？正是因為不需要投入這兩樣成本，白葡萄酒的售價自然較低一些。最後，在高端市場裡，紅葡萄酒依舊比白葡萄酒來得受歡迎，因應市場供需，白酒的定價自然較低。這可不正是白酒愛好者們的一大福音嗎！（噓，別說出去）

煩惱三：白酒喝起來這麼清爽，香氣和口感一定也不明顯吧？

Photo Credit: Wine Folly

曾經讀過葡萄酒評嗎？為什麼紅葡萄酒總是酒評界的模範生？為什麼白葡萄酒不能「口感豐富」、「圓潤」且「沈穩」？

相信我，朋友。一瓶酒體輕盈且易飲的酒，絕不代表它比較差。就像在奧斯卡頒獎典禮上，總不乏莫名其妙的芭樂片得獎，但真正的好創作或許連被提名都沒有。釀造出好的摩澤爾麗絲（Mosel Riesling）、阿爾巴利諾（Albariño）和白梢楠（Chenin Blanc）都是同樣需要天份和大量心力的。

煩惱四：既然白酒無法陳年，在酒款品質和價值上應該也很普通吧？

Photo Credit: Wine Folly

首先，陳年潛力並不是葡萄酒品質的先決條件。的確，許多紅葡萄需要等待十年以上才達到適飲期，但同時也有許多酒是必須趁新鮮飲用的！若這個論點無法說服您，請看以下幾款比紅酒陳年時間來得更長的白酒：

里歐哈白酒（Rioja Blanco）: 可陳年20年，來自西班牙的美味白酒。

年份香檳（Vintage Champagne）：可陳年50年。

PX甜雪莉酒（Pedro Ximénez）：這款甜酒放了30年後才開始變好喝、且越陳越香。

馬德拉酒（Madeira）：來自C羅的故鄉馬德拉島，這款酒有不死之酒的美名，可陳年 100年！

白酒的好，說也說不完，下次若有人質疑您對葡萄酒的品味，拿出一瓶麗絲玲，和他一起分享白酒輕盈美好的滋味吧！

TNL溫馨提醒：「飲酒過量，有礙健康」

進入品酒世界，歡迎來WINE&TASTE品迷網，原文經Wine Folly授權發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航