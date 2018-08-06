從瑞士公投看貨幣主權：銀行可以拿客戶的錢投資嗎？

文：鄭貞茂（現任金管會副主委）

瑞士可說是全球實施直接民主的典範國家，因為在瑞士只要得到10萬個人的支持，就可以對任何議題實施全民公投（referendum），也因此幾乎每一年瑞士政府都會舉辦好幾次公投，來決定其國家重要施政政策，而學者也經常將這些公投結果視為民意的風向球，做為其他有意效法國家的施政借鏡。瑞士公投比較有名的議題，莫過於2016年6月的全民基本所得公投，結果78％的選民反對這種無條件每月提供成人公民2,500瑞郎的提案，顯示瑞士民眾雖然喜歡社會福利，但最後的決定還是蠻合乎經濟理性的。

瑞士公投決定貨幣主權

今年6月瑞士公投又正式否決了主權貨幣的提案（Sovereign Money Initiative，SMI，或稱Vollgeld Initiative）。雖然這則新聞並未引起財經大眾的廣泛注意，但其背後的邏輯與意義仍值得我們關注。首先Voll這個字是德文，意思是full或complete，geld則是money，兩個字合起來vollgeld就是complete money，這是什麼意思呢？

在瞭解本公投的正方論點之後，原來正方的主張是央行應該把貨幣的主權收回，而不應該讓銀行藉由放款與擴張信用的過程，創造出更多的貨幣，剝奪了央行創造貨幣的權利，因此英文就將vollgeld翻譯成sovereign money或是主權貨幣，其實應該翻譯成央行的貨幣主權才更為貼切。

現行制度允許銀行投資

從貨幣銀行學的基本原理來看，貨幣的創造過程中，首先是由央行印製鈔票，流通到市場上，但持有鈔票的個人或企業並不會百分百持有現鈔，會將多餘的錢存入銀行，然後銀行將客戶存入的鈔票藉由放款或投資將其再釋放出去，完成所謂的貨幣創造。在這過程中，銀行並不需要將客戶的存款百分之百保存，而僅需要保存一部分，以供客戶提款之需，此即部分存款準備制度（fractional reserve requirement）。剩下的資金銀行可以充分利用、創造利潤，然後分享給客戶及股東，此即所謂的貨幣乘數效果。因此整個國家的貨幣總流通數，取決於央行一開始印製鈔票的數量以及銀行可以創造出的乘數效果。

這套制度流行了好幾百年，社會大眾多數也接受銀行就是存錢與借錢的地方，那麼為何這次瑞士公投要取消銀行部分準備制度，取消銀行創造貨幣的能力，而將這個主權回歸到央行身上？

公投正方提出銀行體系缺點

根據國際貨幣基金的統計，從1970年到2011年，全世界共發生過大大小小147次銀行危機，而每次發生銀行危機，都對經濟產生很大的傷害，就以2008年底美國次貸風暴所引發的全球金融海嘯為例，當時對全球經濟造成莫大的傷害，即便到今天，很多國家經濟仍未完全復原。歸根究底，引起銀行危機的原因，有些學者認為是銀行體系本身所存在的脆弱性，而這也是瑞士舉辦這次公投的正方論點，他們認為銀行體系存在以下這些缺失：

1、貨幣創造建立於負債之上：首先，貨幣創造是建立在負債之上，企業或個人不借錢，銀行便無法創造信用，貨幣數量便無法增加，因此一個國家的貨幣數量越大，該國的民間負債也越高。

2、銀行可透過乘數效果掌控貨幣供給：其次，貨幣供給是由民間所掌控，而非完全由央行控制，雖然央行可以決定現鈔的印製數量以及決定銀行的存款準備率（註），但聰明的銀行家會充分利用槓桿，發揮銀行的貨幣乘數效果，讓央行無法完全掌控貨幣供給數量。

註釋：存款準備率（Required Reserve Ratio），政府規定銀行將客戶的存款保留，作為提領現鈔，不做投資放款的比例。若存款準備率為20％，則銀行可以將80％的客戶存款挪作放貸投資使用。

3、若發生擠兌，錢不見得能領的回來：第三，銀行存款並不安全，除非國家有百分之百的存款保險，否則一旦發生銀行擠兌，客戶存在銀行的錢不見得都可以全數領回來，這其中的關鍵就是銀行將大部分客戶存款拿去再利用，但這是有風險的，放款可能被倒帳，投資也有可能失利。

4、只有錦上添花，沒有雪中送炭：第四，貨幣供給是順景氣循環的，經濟情況好時，銀行增加投資與放款，貨幣供給增加；但景氣不好時銀行雨天收傘，降低投資與放款，貨幣供給減少。因此銀行體系不但無法幫助經濟的穩定運行，反而在景氣好時助漲通膨壓力與刺激資產價格泡沫，景氣不好時增加通縮壓力，讓經濟更加不穩定。

5、貨幣是公共財，銀行不該擁有利潤：第五，創造貨幣的特權形同對銀行的補貼，銀行的主要獲利來源是給存款戶的利息較低，但給放款客戶的利率較高，因此銀行在創造貨幣的過程當中也創造了自己的盈餘，但正方認為貨幣是公共財，因此所產生的利潤不應該由銀行所擁有。

所以正方主張貨幣創造的主權應百分之百回歸到央行手中，而不應該由銀行來參與，但最終投票結果，僅獲得24.3％的民眾支持，因此瑞士央行與銀行體系都可以喘一口氣，畢竟這個議案如果通過的話，將會對現行金融體系產生非常大的衝擊。

但支持者也不用氣餒，他們的主張銀行應回到資金保管者的角色，而風險承擔應該由投資銀行或基金業者來做，也獲得將近四分之一民眾的支持，而且前英國央行總裁金恩（Mervyn King）以及著名的經濟學家費雪（Ivring Fisher）也都是此概念的支持者。如果下次有發生銀行危機的話，可能這議題又會被提出來討論，因此對全世界銀行的監理官來講，審慎維持金融體系的穩定，避免發生系統性風險，恐怕時時刻刻都無法放鬆。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航