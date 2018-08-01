《當摯愛遠逝》：看似永遠佔據「前排中央座位」的悲傷，在不知不覺中退居背景

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《當摯愛遠逝》：找到情緒的出口，緩解喪親之痛

《當摯愛遠逝》：找到情緒的出口，讓悲傷流洩出去

文：瑪莎・惠特摩爾・希克曼（Martha Whitmore Hickman）

6月20日

我很高興［這本書］寫出來了。這本書以某種奇妙的方式純化我的內在，剔除雜質，教導我接受人生的喜樂與無常（雖然這不是我第一次學到這件事），讓我再次愛上人生的不可思議與美麗與可怕。 ──艾倫・帕頓（Alan Paton），作家

大部分的人不像艾倫・帕頓那樣，能夠寫出一本書來幫助自己走過喪親之痛。但許多人發現寫日記或手札很有用，拿一本簡單的筆記本，寫下心中的念頭和疑問，寫下傷痛，這樣就不必隨時在腦袋裡帶著這些思緒到處走。

我們或許會不時想要回頭翻閱這些紀錄，提醒自己這段旅程中的情緒起落，或是重新回憶一連串的事件。但就算永遠不再翻開這些頁面，依然對我們很有幫助。光是找出言詞來描繪這紛亂的心思，就能幫助我們稍微理解得更深一些，更不容易受困其中，因而得以走到「再次愛上人生」這一步。

當然了，不是每個人都喜歡寫東西，或許有些人喜歡畫畫，或是彈鋼琴。任何事都好，只要能夠讓我們打開情緒的出口，讓悲傷流洩出去，讓我們得以走入新生活。

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悲傷是煉爐中的火，經過這火的冶煉會得到更美好的東西。

6月21日

你需要勇氣，不是為了應付遭受打擊的時刻，而是為了能夠爬上那漫長的山坡，恢復神智清明與信仰，重獲安全感。 ──林白夫人

在第一波悲傷的浪潮中，我們要應付各種後事，幾乎可說是身不由己。種種禮節習俗與行為舉止，都有一定的規矩，我們只需要鼓起足夠的力氣和意志，照著做就好。

但是等到儀式結束後，生活回到常軌，我們要做的決定不再是喪禮的相關細節，或是來訪的家人要睡在哪裡，而是要決定如何繼續過日子、如何面對這靜默。此時的我們將會需要勇氣和毅力。

而且，我們會需要堅持很長一段時間，因為我們必須努力在這條面目全非的道路上重新找到立足之地。失去這條路上的一名同伴之後，我們需要勇氣日復一日走下去，需要信心去相信，我們能夠達成自己從前設定或重新設定的目標。

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給我勇氣讓我能夠堅持下去，有勇氣走完每一天的旅程。

6月22日

現在很重要，不是因為現在是銜接過去與未來的橋梁，而是因為其包含的一切，若能領會，將能填滿我們的空虛，成為我們的一部分。 ──道格・哈馬紹，第二任聯合國祕書長

悼念之時，我們心中時常溢滿從前的回憶。有些回憶讓我們回到撼動人生的喪親事件之前，那個更快樂、更無憂無慮的世界（至少這是我們記憶中的樣子！）。有些記憶可能讓我們懊悔，因為我們再也不可能「做出彌補」。不回憶過往時，我們可能想著未來永恆的空白，想著我們將會歲歲年年思念摯愛之人。

但是等等。現在就是此刻，是我們擁有的今日。

為了領會今日所包含的一切，可以試試看這樣的練習：站在原地，想像自己放下所有殘存的過去、所有對未來的想法，讓這些從你身上滑落，像是脫下的衣服那般在腳邊堆成一圈。然後，你跨出這個圈子，走進下一個房間四下環顧。

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我會試著專心活在今日，今日何其珍貴，和我曾經度過或將會度過的其他日子都不一樣。

6月23日

⋯⋯最荒謬的習俗，莫過於大家在特定的一天統一致哀，然後就此結束。喪親者的悲傷明明將會延續終身，這樣的悲傷是如此刻骨銘心，永遠都會是「現在進行式」。談這件事永遠不嫌晚，也永遠不嫌重複。 ──普魯斯特，法國作家

這件事很微妙。有些人認為，提起「舊傷」會使原本可能已經不再疼痛的傷口再次裂開，或至少是又再次疼痛起來。

或許，這要看受傷的嚴重程度。如果受的傷看似一輩子不會痊癒，像是失去孩子，那麼傷痛將永遠不會結束。會有不同的階段，但始終存在，而身為父母的我們，會真心感謝有人在這麼久之後關心這永不消失的傷痛。

至少我和我先生就很感激。在女兒過世許久之後，有好幾次我們遇到久未謀面、但聽說了這件事的朋友，趁著見到我們的機會致意。我想大部分人會寧願別人冒險多表示一些關心，而不是無謂的壓抑自制，徒然讓我們懷疑他們究竟是不知道，還是不關心。

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是的，如果你提到這件事我可能會哭出來，但我還是很高興有你的支持。

6月24日

天空是眼睛每日的糧食。 ──愛默生（Ralph Waldo Emerson），文學家、詩人、思想家

對有些人來說，凝望大海可以獲得心靈的平靜。

不是每個人都有機會看海。

但所有人都能仰望天空！天空的情緒更複雜多變，更能激發想像，充滿更多驚奇，遠遠超過最廣袤的海洋。

《聖經》〈詩篇〉中有這樣的一段話：「我看見祢指頭所造的天，目睹祢陳設的月亮星辰，就想道：凡人算什麼，祢竟惦記他？世人算什麼，祢竟眷顧他？祢叫他比神一樣的靈體卑微一點，賜給他榮耀光彩做冠冕。」

觀望天空思索造物之神奇，可以讓我們重新洞察世事，見證寬廣無邊的造物主傑作，或許還能感受到我們與摯愛之人被如此精妙、萬能而不可思議的天地造物所環繞，盡享平安關愛。

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在浩瀚的天空下，在遼闊的雲朵與星辰下，我能感受到世界的秩序，因而感覺安心。

6月25日

未來尚不屬於我們，或許永遠不會到來。就算未來到來，也可能和我們所預想的全然不同。所以且讓我們閉上眼睛，不去看上帝不讓我們看見的東西，未來是留存於祂深遠計畫中的珍寶。讓我們在不得見中敬拜神；讓我們靜默；讓我們安守平靜。 ──法蘭索瓦・芬乃倫（Francois De Salignac De La Mothe Fénelon），神學家

我們花了多少時間為沒有摯愛之人的未來苦惱？花了多少時間，去預想所有那些我們期待與摯愛之人共享、共度的時光？

未來不可知，我們自己都不一定能出席這些可能讓人傷感的場合。為何還要把精力浪費在不可知的未來？明明現實世界就在我們身邊，時時如此，日復一日。此時此刻的悲傷已經夠多了。我們不需要預測既不可知也無法控制的未來，因而更加重悲傷。

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當我停止想像未來的悲傷，認真活在當下，我感覺到無比的自由。

6月26日

愛我就讓我走。 ──出處不詳

我不知道這句話出自何處。我在一首流行歌裡聽到很類似的句子，時間是在女兒過世數個月後。多年的經驗告訴我，在我腦海裡留下印象的歌曲往往是要告訴我一些事。這首歌的曲調我並不熟悉，歌詞是：「愛我就讓我知道」，但是在我耳中成了：「愛我就讓我走」。

有人說，死者的靈魂以某種方式在附近逗留，直到確認我們安然無恙，才能安心離開。如果這是真的，那麼或許女兒正在透過我靈魂內的某種機制在對我說話。當時我是這樣解讀這條訊息的。

當然，一切純屬猜測。誰知道我們是不是把自己的想望投射於這些「接下來會發生什麼」的情景上頭了？還是，我們憑直覺真的感應到了某些事實？

不論出處為何，不論有無證據，對我而言這句話來的正是時候。

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祝福你，親愛的故人。不久以後我就會追上你的腳步。

6月27日

最初的傷悲讓她重新降生於世，讓她完全醒覺，此後她的體內生出了源源不絕的同情心，像是流過地底深處的一泓活水，透過這份同情她認識了自己和其他人和這個世界。 ──溫德爾・貝里，作家

這樣的重生、在經歷傷痛後得到徹底醒悟，不是容易的事，不是人人都能在走過這一切之後變得高尚。但若是做得好，所獲得的回報將多如天上的繁星，因而我們確實應該傾盡全力走好這段旅程。

該怎麼做？注意自身的需求、自己的心態。閱讀、休息。願意接受自己再次變得脆弱。或許，找人諮商。和能夠理解的朋友聊聊天。有些人會選擇禱告、冥想或加入療癒團體。

可以肯定的是，我們將會變得不一樣。我們會變得悲傷且怨天尤人？還是充滿同情心並體會到某種深層的快樂？這不是完全由我們所決定的，但我們對於結果或許能發揮超出預期的影響力。如同所有生命的誕生，過程中有痛苦有危險，但這一切都是為了新生命──新生命！

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我會用盡我所有的智慧和力量，走好這段旅程。

6月28日

她教導我，悲傷是一段需要度過的時間，需要全心去體驗，在這樣的時刻即使對神發怒，天空也不會因此而崩塌。 ──伊莉莎白・華生

人有時候很難察覺包含在悲傷之中的憤怒。或許我們會對醫護人員生氣，因為他們沒有治好我們摯愛之人，或是無法減輕他所受的苦，又或者是因為他們沒有在第一時間通知我們。

或許，我們會對摯愛之人生氣，因為他沒有盡力讓自己好起來，沒有好好照顧自己，或單純只是氣他離開了我們。或許我們對自己生氣，或是對神生氣。

就算我們不認為，特定的對象或神應該為摯愛之人的死亡負責，我們還是生氣。我們的生活給打亂了，想要的東西遭剝奪──就算只求心情平靜也不可得。

憤怒如同悲傷的其他面向，我們必須承認它並表達出來。對親人和朋友可能需要小心，但是在神面前就不用擔心，可以盡情發洩。

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憤怒是理所當然的，如果我能承認憤怒並表達出來，怒火將會更快消逝。

6月29日

日子煎熬，有如黑影絆心腸，想往日快樂更神傷。 ──史蒂芬・福斯特（Stephen Foster），詞曲作家

有時候，人很難想起以前的日子是什麼感覺，在喪親如山崩又如地震般改變我們腳下的大地之前是什麼樣子？

有一段時間我們彷彿得了某種「事發之後第一次」症候群，為各種事件標上第一次。起初是身邊非常平凡的事：第一次上雜貨店⋯⋯第一次洗車⋯⋯第一次去看電影。然後是季節性的里程碑：第一次的國慶日⋯⋯第一次的感恩節⋯⋯第一次的生日等等。而且這些事件全部蒙上了喪親的陰影，我們做的每一件事、發生的每一件事都因此黯然無光。

我們懷疑這種情況會不會一直持續下去，如果會，我們該如何忍受？

喪親會改變我們人生組成的排列組合，這是無法改變的事實，但其稜角會變柔和，也會有其他事件豐富我們的人生，因而使得這看似將永遠佔據「前排中央座位」的悲傷在不知不覺中退居至背景，我們的心往往能夠再次感受到深刻的喜悅。

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悲傷會在一段時間內佔據全部的風景，但歡樂將再次降臨。

延伸閱讀

書籍介紹

本文摘錄自《當摯愛遠逝：走過悲傷的每日沉思》，如果出版

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作者：瑪莎・惠特摩爾・希克曼（Martha Whitmore Hickman）

譯者：葛窈君

作者瑪莎・希克曼，二十世紀暢銷童書暨心靈作家。作為人妻、為人母，她的一生深受悲傷經驗影響，她曾經歷十六歲愛女墜馬身亡的椎心之痛，晚年又獨自面對丈夫、兒子、媳婦、孫兒們相繼辭世。

她曾緊抓著悲傷不放，害怕一旦停止悲傷，就等於是忘了離去的親人；也曾怨天尤人，悔恨過去，一心執著於：「但願⋯⋯就好了。」但最終，她堅強地走過了死蔭的幽谷，一直到八十九歲去世前，仍持續用愛與幽默，勇敢面對自己的人生。

這本《當摯愛遠逝》是她在二十多年前寫下，記錄自己在經歷悲傷過程中的所思所感，她深信，獻給逝者最好的禮物不是悲傷，而是感恩，聯繫彼此的那份愛永遠不會斷絕。這本書感動了無數曾失去摯愛的人，成為傳頌數十年的經典之作，至今仍高踞亞馬遜書店銷售總榜前一千名。

Photo Credit: 如果出版

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航