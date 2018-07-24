長照2.0新制上路半年：東部近7成照服員還在「做功德」、月薪3萬不到

提升照服員薪資是長照重點政策，衛福部長陳時中今（24）日說，全國照服員薪資採月薪制者，近6成月薪超過新台幣3.2萬元，不過目前仍有4成領月薪的全職照服員，月薪沒有達到3.2萬元的標準，其中又以東部地區最為嚴重，有近8成的照服員，月薪不到3萬元。

衛生福利部今（24）日上午舉行「長照10年有成」記者會，說明長照2.0最新進度。根據照顧服務管理資訊平台統計顯示，107年上半年新申請長照服務人數較106年同期成長69.2%，衛福部長陳時中表示，今年1到5月新申請了5萬8000人，量能成長非常大，服務數也增加了50%，從7萬6000多人，到10萬9000多人。

在長照資源布建擴增方面，陳時中指出，長照A級「社區整合型服務中心」至5月底已布建371家，目標達成率為94.4%，B級「複合型服務中心」已布建2247家，目標達成率為204.3%，C級的「巷弄長照站」則已布建1150家，目標達成率為66.9%。

而為了讓人力投入長照，衛福部5月宣布，居家照服員的月薪樓地板為3萬2000元、時薪樓地板為200元，照顧服務員往訪個案家的交通工時，交通轉場時薪樓地板為，每小時不得低於基本工資140元。

不過，外界所關注的照服員薪資，根據衛福部調查資料，截至3月專職居服員月薪以北部地區最優渥：

3萬5000元以上：北部45.81％、中部地區34.44％、南部地區37.24％、東部地區2.70％；

3萬2000至3萬4999元：北部25.99％、中部17.43％、南部17.93％、東部6.76％最低。

長照也有「城鄉差距」，東部近7成月薪不到3萬

衛福部部長陳時中表示，照服員薪資北部與中部、南部、東部地區有明顯差異，推測可能與各地物價、薪資水平不同有關，連帶影響服務量能，影響照服員薪資。

《中國時報》報導，合計來看，照服員月薪達到3萬2000元標準，北部有71.8%，超過中部的51.87%、南部的55.17%，和東部的9.46%，北部與東部相差7.6倍。如果比較最佳的3萬5000元以上，北部又是東部的17倍，明顯呈現城鄉差別，東部地區有67.57％的照服員，月薪不到3萬元，大部分落在2萬5000至2萬9999元。

《蘋果日報》報導，對於東部地區照服員月薪達3萬2千元者僅9.46％，衛福部長照司專門委員周道君表示，除了部分原因是當地物價水平，連帶影響薪資與服務量能，另一部分是，東部地區長者有很大一部分位於原鄉，地處偏遠、交通距離長，可能一天接3個偏鄉案家就是極限，雖然有偏鄉加成，但仍會影響照服員的服務量與接案意願，另外一項因素，也可能與東部兼職者比例較高有關，導致平均時薪降低。

《聯合報》報導，台灣居家服務策略聯盟理事長林金立說，要達到政府的薪資期待，9成以上的居服單位都沒問題，但「非常偏遠」的偏鄉區域，因難適用長照支付新制的辦法計算，達標可能有困難。

《關鍵評論網》今年1月刊登專文，特別點名偏鄉的長照匱乏問題。花東地區幅員遼闊，主要是以居家服務的照顧方式，但是花東很多地方的交通是個問題，不是班次少、就是要轉乘多次，導致很多照管員到案家大把時間都花在交通上，久而久之會消磨工作心力。

而目前的補助，只針對中度、重度失能者提供每月來回8趟的車資，每趟最高190元的補助金，許多第一線長照工作者，仍要自行處理交通問題。專文指出，長照工作者的交通問題如果不能解決，影響也會是相對的，可能降低民眾申請服務的意願。

衛福部次長薛瑞元就指出，照服員6～7成是採時薪制，3～4成採月薪制，而東部長照收案量有限，交通轉場時間也久，導致照服員薪資無法連動提升。

陳時中表示，衛福部已在4月30日發函給各地方政府，目前會給各機構將近半年的改善期，期望在11月前照服員月薪都能達到3萬2千元的薪資標準。

另外，根據中華民國家庭照顧者關懷總會調查，全台每年超過13萬人因要照顧家人而離職。並進一步指出，若要達到「照顧不離職」，建議可參考日本提供93天的「顧老假」。對此，陳時中回應，放不放假是勞動部的權責，衛福部第一步要把系統做好。記者進一步問到，若未來勞動部通過了，是否會支持？他仍保留表示，不便先做預設立場。

而據《經濟日報》報導，勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛昨天表示，日本的「顧老假」經費來自社會保險，若台灣也要採用保險模式，就需要額外提撥；除了財源，雇主人力如何調派也必須考量。他說，衛服部現正建立長照系統，將解決部分長照面臨困境，若特定時間有照顧者需求，目前仍須採多元方式處理，是否建立顧老假，勞動部還在蒐集資料，必須找出可行的財源方式，從長規畫。

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核稿編輯：羊正鈺