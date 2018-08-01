《川普要什麼？》：政客説必須「學會與恐怖主義共存」背後的盤算

文：丹尼爾・奎恩・密斯（Daniel Quinn Mills）、史蒂芬・羅斯菲爾德（Steven Rosefielde）

與伊斯蘭國共存？

據說赤柬（Khmer Rouge，或稱紅色高棉）有句說法：留下你沒好處，殺掉你沒損失。

伊斯蘭國似乎採納了與赤柬相似的觀點，而對此，西方政府目前看來也無法保護國內公民。法國警方早知《查理周刊》（Charlie Hebdo）是目標，槍擊事件爆發之前，曾部署安全人員在《查理周刊》的辦公室，卻完全擋不住恐怖襲擊。位於佛羅里達州奧蘭多的脈衝夜店（The Pulse nightclub）在爆發槍擊案之前，兇手曾多次光臨，而且曾多次於社群媒體表達對伊斯蘭國的支持，並表明他有意採取行動；美國聯邦調查局（FBI）知道這個人，也與他面談過幾次，但在該次槍擊事件發生之前卻沒有先拘留或逮捕他。世貿中心以前曾遭炸彈攻擊，但美國當局卻無法防範於2001年9月11日再度發生的恐怖攻擊。

相反地，在眾多人員死傷後，西方政客才向死者表達崇高敬意，然後揚言要報復恐怖份子。就好比在馬匹逃走後才關上馬廄門，他們沒有採取充分的措施來預防事件再次發生；他們調查攻擊事件，並試圖表明這不是恐怖攻擊，即便是恐怖攻擊的話，也可能因持槍限制或一些類似規定而無法阻止；然後政客們繼續醉生夢死，直到事件再次發生。德國總理梅克爾（Angela Merkel）與法國前總統歐蘭德（François Hollande）告訴悲傷的人們要微笑忍耐生活的新常態，一切會隨著時間好轉。

西方政客的態度經由精算而來。美國是泱泱大國，約有3.19億人口；法國較小，但也有約6,000萬人口。到目前為止，恐怖份子的攻擊僅能殺害少數人，故其政治算計就是，每個西方國家可以忍受約數百人或數千人遭殺害，比起破壞幕後支持的穆斯林勢力所需付出的代價，損失似乎比較小。因此，相對較少的公民喪命只是意料中事，恐怖攻擊後的憤慨發言也大多是虛情假意。當然政客們會否認這樣的政治盤算，但大家心知肚明，也深知弦外之音。政治領導人之所以建議西方民主國家必須「學會與恐怖主義共存」，背後就是基於這樣的態度。

因此，西方一般民眾的危險性很可能會不斷增加，警方的努力將因為民選政治人物的政治算計而受到動搖。一旦美國的競爭對手取得力量，他們便會像伊斯蘭國一樣，公然地支持恐怖主義攻擊美國；或如同伊朗一般，暗地裡與美國較量。

美國對伊朗的賭注

雖然伊斯蘭國現在是較明顯的敵人，但伊朗更危險。伊朗是重要的民族國家，在該地區的重要性日益突出。歐巴馬（Barack Obama）政府似乎認定伊朗將成為該地區的崛起大國，與其挑戰伊朗，不如與伊朗合作，所以願意以各種形式將中東地區的主導地位讓給伊朗。由於歐巴馬傾向「親伊斯蘭」（Islamophilic）才合乎美國利益的想法，前述舉措正好與其立場一致。該舉措或許有效，但這是一場豪賭，因為美國無法確定伊朗的野心是否止於中東地區。

無論伊朗核子協議本身的優點、或是促使美國接受的動機如何，伊朗的核子協議代表了歐巴馬政府明確接受世界分裂成多極化，美國不會再嘗試灌輸自己的信念給盟國或保護盟國。在伊朗核子協議上，歐巴馬政府的發言人辯稱，之所以無法擴大對伊朗的制裁或進一步影響伊朗改變現狀，原因是中國、俄羅斯和部分歐洲國家沒有加入制裁行動，但據說伊朗核子協議出於多國共同協議的結果（譯註：伊朗核子協議是由伊朗與美、俄、英、法、中與德國共同達成）。當川普（Donald Trump）競選時表示美國應該採取更多制裁措施，以達成更好的協議時，歐巴馬政府給予的回應不言而喻：「這想法過時了，現在我們不再有權這麼做。」

核子協議第一個重要的教訓：美國現在接受一個完全多極化的世界，各國總統發現這樣行事很方便。美國不再是世界唯一的超級大國，是幾個大國之一。（歐巴馬政府的影子發言人很巧妙地使用「大國」這個術語。）

第二個教訓則是進一步確認，多極化世界就是世界走向核武擴散。伊朗正積極從事核武擴散，中國似乎對核武擴散問題漠不關心，俄羅斯則尾隨他們的腳步。

或許伊朗更在乎於，能不能進口武器或出售石油（隨著對伊朗的制裁結束，現在這些已獲准），同時繼續資助並增加整個中東地區的不穩定，而不是獲取核武。因為明白美國只在意伊朗的核武企圖，而非扼殺其他更重要的目標，伊朗或許能夠更有效地操縱美國，所以伊朗或能利用核武議題來獲取得他們更想要的事物；但伊朗也可能在獲取了所需要一切的同時，結束制裁並取得核武。

美國國會為何通過伊朗核子協議？

因為被隱瞞得很好，真正重要的事情往往難以證實，但還是能從推測得知。我們認為，華爾街與歐洲商業利益隱藏在伊朗核子協議的背後，換句話說，該協議的主要動機並非核武，而是換取經濟制裁的結束，哪怕西方金融與商業利益對核子協議的影響僅占部分而已，美國政府還透過扮演和平大使，從核子協議中獲利。

情況讓人聯想起2000年代初期，只因當時認為中國具有龐大的商機，在將中國納入世界貿易組織（WTO）的時候，美國應該謹慎行事，但小布希政府卻沒有想到安排任何安全防護網。

伊朗政府同意簽署關於核武的國際協議時，預期將獲益兩次：一次是簽署，一次是違反。他們現在已於簽署時獲益，現在他們會找尋更好的機會來違反協議，然後從中獲利。

然而，為什麼美國國會不顧以色列總理的強烈反對而通過伊朗核子協議？ 尤其是猶太人群體在美國決策過程內擁有強大的影響力，結果怎會如此？

真相在美國國會反對核子協議失敗之後幾個月才浮現。2015年11月，美國期刊《評論》（Commentary）出版了篇幅很長的評論集，題為《猶太人的未來》（The Jewish Future）。投稿者全是美國猶太人，幾乎所有文章都提到以色列，但50人當中只有一人，對於以色列50年來的成功倖存表達質疑，除了這位投稿者，其他49人似乎都沒有認真看待伊朗對以色列的威脅。以色列總理堅稱，核子協議對以色列的生存構成了威脅，但最重要的美國猶太人並不相信。如果如同這些美國猶太人一般，都不重視伊朗對以色列的威脅，也難怪美國國會會批准美國政府對伊朗核子協議的提案。

俄羅斯與伊朗暗通款曲

2015年4月，俄羅斯取消對伊朗出售S-300俄製導彈系統的禁令，為俄羅斯往後向德黑蘭銷售強大的防空系統，奠定了合法的基礎。

俄羅斯出於什麼動機？俄羅斯自1992年開始協助建設伊朗的核子能力，雖然歷史上俄羅斯曾與伊朗在裏海（Caspian Sea）發生衝突，但從1970年代以來，伊朗一直是俄羅斯扶植的盟國。

這些舉措顯然是以俄羅斯的戰略機會主義（strategic opportunism）理論為指導原則，克里姆林宮並沒有制式的遊戲模式，但它們試圖從意外的收穫中創造有利條件。

俄羅斯與伊朗的導彈交易可能基於多種理由，包含要讓美國與沙烏地阿拉伯感到緊張、拉攏伊朗成為克里姆林宮的重要盟友以分裂中東地區。美國不太可能弄清俄羅斯的動機，但無論俄羅斯出於何種動機，可以肯定俄羅斯的舉措是刻意為之。

相關書摘 ▶《川普要什麼？》：不稱職的媒體和總統合作促成美國「政治化妝術」

書籍介紹

本文摘錄自《狂妄而務實的川普要什麼？》，好優文化

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作者：丹尼爾・奎恩・密斯（Daniel Quinn Mills）、史蒂芬・羅斯菲爾德（Steven Rosefielde）

譯者：陳珮榆

川普的「美國優先」與國際戰略布局，

美國將往哪裡去？

美國拒絕無條件擔當民主制度與全球秩序的守護者，全球如何應對？

面對俄羅斯再度復興、中國的崛起與威脅、

伊斯蘭恐怖主義仍未消散，

川普會有如何出人意表的回應？

亞洲局勢瞬息萬變，

台灣會是川普手中制衡中國的棋子？

還是不離不棄的盟友？

本書將提供讀者了解川普的國際戰略思維，

在川普反覆無常的談判手段下，

將會走出怎樣可預測的脈絡與路線，

並在多極化的全球詭譎情勢下，

嚴正思考國家的未來與應對之道。

Photo Credit: 好優文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航