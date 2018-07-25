布魯斯史普林斯汀：九一一那天，駕駛衝著我大叫「布魯斯，我們需要你」

文：布魯斯・史普林斯汀（Bruce Springsteen）

躍升

一九九九年巡迴後，我帶樂團進錄音室進行初步的錄音。我們前往紐約的老聚會所：金曲工廠錄音室。我有〈希望與夢想之境〉、〈美國皮膚〉和幾首我和匹茲堡藍領搖滾歌手喬．格魯舍基（Joe Grushecky）合寫的歌曲。我召集老製作班底，包括查克．普拉金，花了好幾天錄製手邊的歌。我原本已經幫新歌錄了相當不錯的試聽帶給樂團做藍本，而這會兒我們帶著八首左右已基本錄製完成的作品回家。

幾週後第二次聽，覺得不大對勁。樂團表現精湛，錄音也沒問題，但沒有新鮮感，沒有火花，沒有重心，不像唱片。音樂單調地躺在帶子上，好像什麼事也沒發生。所有偉大的搖滾唱片都能讓你相信一個基本事實：出事了！你必須聽聽是什麼事！許多值得一聽的了不起的唱片能吸引你注意，因為它們不枯燥，它們用能抓住耳朵的方式撰寫、編曲並製作。或許算不上藝術，卻是值得讚揚的工藝品。當我回頭聽我們錄好的東西，我最終判定：我們好無聊！我知道我寫的歌並不無聊——可以掀起一陣爛風暴——但我們把這些歌做得無聊透頂。

成功了四分之一個世紀後，我和強必須承認我們已經不知道該怎麼做唱片了。製作的技藝今非昔比，我們的構想和技術已不再流行、順耳、令人興奮或滿意。我們現在是好的歌手、詞曲創作者、表演者和經理人，但不是好的唱片製作人。接受吧！再來怎麼辦？我們仍渴望做出優質唱片。現在我們必須開放我們非常封閉的小宇宙，找出因應之道。

幾年前，當時哥倫比亞唱片的總裁唐．英納（Don Ienner）告訴我，珍珠果醬樂團（Pearl Jam）和討伐體制樂團（Rage Against the Machine）的製作人布倫登．歐布萊恩（Brendan O’Brien）有意與我合作。現在他和其他幾位製作人的大名再次浮現。強和我邀請布倫登到我紐澤西的自家錄音室會面。我們會聊一聊，我會彈唱一些手邊的歌給他聽，看看能怎麼處理。那天到來，我見了歐布萊恩先生，三十幾歲的他外表很年輕，頭腦清楚，平易近人也很健談，不做作且充滿自信。我拿我的東西請他批評指教，包括近期的錄音、舊的和新的試聽帶。他著眼於一些歌曲，說他過來只是想確定「我還是那個我」，而他認為我還是，於是我們敲定了下次去他亞特蘭大總部碰面並錄音的日期。我們將在那裡為彼此進行完整的面試，但在那天來臨前，一個陽光普照的秋日將在三州地區（Tristate area，一般指紐約大都會區。涵蓋紐約、紐澤西及康乃狄克三州的部分地區）炸開。

二○○一年九月十一日，我下床走進廚房，在我家工作的一位女士告訴我，一架飛機衝撞世界貿易中心。印象中曾有小飛機在濃霧中撞上帝國大廈，於是我的第一個念頭是：「可憐的傢伙。」我以為是某個缺乏經驗、飛錯航道的飛行員讓他的小飛機偏離目標，只是個倒楣的意外。我坐在陽光遍灑的早餐桌前，外面的天空晴朗得不能再晴朗，不可能是能見度出問題。心生好奇，我進客廳打開電視，巨浪般的煙從其中一棟世貿中心滾滾而出，就在我眼前，另一架飛機衝撞第二棟樓。不是小飛機，而是一架大客機。我得知第一架也是。不久後報導指出，還有一架衝進五角大廈。我們遭到攻擊了。我坐著，一如全國其他民眾，呆若木雞地望著電視螢幕，看著意想不到的事情正在發生，覺得接下來好像什麼事情、任何事情，都有可能發生。我們像是被解開繩子，飛快掠過致命且完全不可預期的海域，接著我看著那幾棟大廈接連倒塌——如此不可思議，令人不知所措，連現場的新聞記者都不敢相信自己親眼目睹了什麼，並未即時報導正在發生的事。

當天快傍晚時，我開車到拉姆森錫布萊特大橋。晴朗的日子從橋頂望去，雙子星大廈會在地平線上畫出兩條細小的垂直線。今天，洶湧的煙霧從曼哈頓島的盡頭，搭船僅二十五公里處竄入天空。我把車停在附近的海灘，走到海水邊緣，往北方看：一條煙、土和灰構成的灰色細線，往東方延伸，越過海岸線。就像秋天的大西洋鋪了一條硬質的藍色床單，床緣摺出煙燻過的痕跡。

我獨自坐了一會兒，靜得詭異的天空下，九月的海灘空空蕩蕩。我們住在一條忙碌的空中走廊旁，不斷有飛機從東部沿岸飛向甘迺迪和紐華克機場。一如輕輕碎裂的浪，飛機引擎的嗡嗡低鳴也是澤西海岸地區的背景音樂，但今天沒有，空中交通全部停擺，如科幻小說《海灘上》（On the Beach）般的死寂籠罩沙灘。

片刻後，我準備回家，載派蒂一起去學校接小孩。經過海灘俱樂部停車場的石子路時，我猶豫了一下，還是駛進海洋大道的車流中。就在這時，一部搖搖晃晃駛出拉姆森錫布萊特大橋的汽車飛馳而過，車窗開著，駕駛認出我，大叫：「布魯斯，我們需要你。」我大概懂他的意思，可是……

回家的路上，我仍無法消化早上那個事件。我能回想的只有高中時，我穿著運動服在足球場上，有人從學校自助餐廳穿過停車場跑來，邊跑邊叫。我記得我的臉貼著鐵絲網，聽到：「總統被暗殺了，甘迺迪中槍了。」我把車停在拉姆森縣立托兒所前面，一群神情緊張而沉默的家長正在接小孩。我看到伊凡、潔西和山姆，帶他們回家。

蒙茅斯縣失去了一百五十位丈夫、兄弟、兒子、妻子和女兒。一連好幾個星期，不時有黑色長轎車停在教堂門口，燭光守夜在鄰近的公園舉行。拉姆森這個住了許多華爾街通勤上班族的城鎮，幾乎每個人都有認識的人失去親友。一場義演在貝西伯爵劇院舉行，當地音樂人齊聚一堂，為眾多倖存的家庭募款。我在這裡結識「澤西女孩」（Jersey Girls，又名「澤西寡婦」〔Jersey Widows〕，四個丈夫喪命於九一一事件的紐澤西婦女，協助遊說美國政府對此恐怖攻擊行動展開調查），她們即將迫使政府公開表示對那一天的事件負責，她們的努力將促成九一一委員會設立。國家欠她們恩情。

《躍升》專輯起源於我們在九一一後一週獲邀上的馬拉松式全國聯播節目。我為節目寫了〈赴湯蹈火〉（Into the Fire）（結果沒寫完，我只好表演一年前為阿斯伯里帕克寫的〈我的廢墟城市〉〔My City of Ruins〕）。那一天眾多悲劇性的畫面中，我無法忘懷的一幕是在其他人衝下樓逃生的同時，消防人員卻得爬上樓梯。那股責任感和勇氣，昇華成什麼？宗教的升天意象，從這個世界，這個血緣、工作、家庭、你的子女、你肺裡的呼吸、你腳下的土地的世界，所謂人世，越過那條線進入下一個世界的意象淹沒了我的想像。如果你熱愛生命，或生命的任何部分，他們奉獻的深度令人難以想像、無法理解，但拋下的東西卻十分明確。死亡，連同所有憤怒、痛苦和失去，為生存的可能打開一扇窗，掀開「平凡」輕輕垂掛在我們眼前的帷幕，失而復得的景色，英雄送給被拋下者最後的禮物，愛的禮物。

對於獲得保護而倖免於難的人而言，馬拉松式的電視節目似乎是一種渺小的致謝方式。感謝那些人和他們的家人，把沉重的責任視為日常生活的一部分，承擔著。

我沒有閒坐在那裡猶豫該不該為那一天寫點東西。我提筆就寫了。我帶著〈赴湯蹈火〉和〈你不在了〉（You’re Missing）去亞特蘭大。

布倫登為這支樂團的聲音和演出帶來嶄新的力量與焦點。他並未對題材發表意見，只說：「這些很好。回家再多寫一些吧！」我一開始就知道，如果要繼續主題式的創作，我的歌不能單純綁在那起事件上。它們需要獨立的生命，就算沒有九一一，其內蘊的連貫性也能被徹底了解。所以我寫搖滾樂、情歌、分手歌、聖歌、藍調、流行金曲，允許我的主題和那天的事件自由呼吸，在我創造的架構中找到自己的位置。我回家，在本子裡找尚未完成的歌曲，繼續創作。

〈在晴天等候〉（Waitin’ on a Sunny Day）我已經寫好一年多，而它在新的題材裡找到自己的定位。我們重錄了〈無足輕重的人〉（Nothing Man）——一九九四年的歌，曾和〈祕密花園〉（Secret Garden）一起收錄在〈費城街道〉同張專輯。它呈現倖存的尷尬和孤立，「我不記得我有何感受……我從不認為我會活下來……」。〈空蕩的天空〉（Empty Sky）是我寫的最後一首。我的藝術總監寄來一張雲朵在空蕩天空上的照片，幾天後，坐在亞特蘭大飯店的床緣，我把歌寫好了。而〈不同的世界〉（Worlds Apart），我想要其他國家的聲音和情境，不只美國的。九一一是國際性悲劇。我想要東方的聲音，阿拉的存在，我想要找到不同世界碰撞、交會的地方。老友查克．普拉金協助我獲得巴基斯坦卡瓦力歌手阿席夫．阿里．汗（Asif Ali Khan）和其所屬團體的聲音，錄進〈不同的世界〉。〈交個朋友〉（Let’s Be Friends）是海灘音樂！〈再進一步〉（Further On），樂團會掀掉屋頂。〈保險絲〉（The Fuse）是尾隨九一一而至的戰爭時代，家庭生活的畫面。

唱片的氣氛隨著〈瑪莉家〉（Mary’s Place）的家庭派對高漲，這是一首藏了藍調的派對音樂。我想要一些《狂野、純真與東街舞步》和家鄉的溫暖與熟悉感，當面臨危機，音樂和友誼可以帶來慰藉。〈躍升〉是專輯中比較晚寫好的一首歌，和〈赴湯蹈火〉相呼應。世俗的苦路、出於責任不能折返的階梯、將生命與愛情拋在腦後的艱難，然後是開闊的天空。同樣在後期創作的〈天堂〉（Paradise）探討了對於來世的不同觀念。第一段主歌中，一個年輕的巴勒斯坦炸彈自殺客思忖他在塵世的最後時刻；第二段，一個海軍的妻子思念她在五角大廈罹難的亡夫，沒有肉體，沒有氣味，渴望恢復完整；最後一段，我的人物在不同世界之間的深海裡游泳，遇到逝去的愛，而後者的眼神「如天堂般空洞」。死者有自己要做的事，生者也是。最後，我們走了一圈，回到〈我的廢墟城市〉，我最愛的六○年代唱片的靈魂福音，描述的不只阿斯伯里帕克，也包括其他地方、其他國家。這就是我的唱片。

許多年來，我們樂團陪伴大家度過艱難的時期。當人們想要對話，想要聊聊國內外事件，我們發展出一種適合那些時刻的語言。我們在那裡。我希望那是可以娛樂、鼓舞、安慰人心、揭露事實的語言。專業技術、表演技巧和努力工作固然非常重要，但我始終相信，正是這樣的對話、這樣的語言，維繫了我們和觀眾的默契。《躍升》重啟那樣的交談，更新鍛造我們樂團的概念。

次年，東街樂團在全美各地奔走，試著將不可脈絡化的事情脈絡化。或許是身體和心靈的恐懼凌駕了音樂藝術的交流、解釋、療傷、甚或評論的能力。我不曉得。為了向那些來自嚴重受創的地方，在原爆點值勤的消防員和駕駛渡輪穿梭桑迪胡克灣載運生還者、甲板積灰一寸的船長致意，我想用身為樂手學到的語言整理腦海中的思緒，於是寫了這些歌。首先，你只為自己而寫，一直都是，以便理解事情的經過與對周遭世界的意義。這是我維持神志正常運作的方式。我們的故事、我們的書、我們的電影，都是當我們遭遇生命中隨機發生、造成創傷的混亂時，用以抗衡的方式。當那個男人大喊「布魯斯，我們需要你」時，那近乎苛求，但我明白他的意思。我也需要某樣東西，某個人，當我在孤寂的日子開車回家，再次見到我的孩子、妻子，我的親人，還有你，我訴諸我會的唯一一種語言來擊退夜裡的恐懼，結合真實與想像、一再出現的恐懼。這是我唯一能做的。

相關書摘 ▶藍領搖滾教父：像我們這種一無所有的人，生來就是要奔跑

書籍介紹

本文摘錄自《生來奔跑：「藍領搖滾教父」布魯斯・史普林斯汀的生命故事》，新經典出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：布魯斯・史普林斯汀（Bruce Springsteen）

譯者：洪世民

「人們聽你唱歌，不是想知道你，而是想了解自己。」

來自紐澤西小鎮的傳奇巨星布魯斯・史普林斯汀後勁醇厚的人生故事

費時七年親筆記述，獨家珍藏唯一自傳

他叱吒歌壇45年，影響了女神卡卡、紅髮艾德……成為「史上最傑出藝術家」。

他能讓16萬聽眾跟著他唱、讓歐巴馬落淚、讓村上春樹震撼， 從代表作《生來奔跑》專輯開始，他始終為普通人而唱，為那些在日日求溫飽中有希望也有絕望的人們，唱出救贖的力量。

24頁全彩印刷，收錄「60幀史普林斯汀首次披露的私藏照片&歷史經典照」，搭配親筆撰寫的圖說文字，原文完整呈現，深具收藏價值；另附「搖滾大事紀拉頁年表」，紀錄史普林斯汀在本書中說明對他深具意義的重要時刻，匯集成一份以史普林斯汀的眼光回望人生的獨一紀錄。

七歲起為夢想奔走、衝撞，他從沒有敗給現實：「我要捍衛你的夢想和願景，我要知道『愛』是否真實存在。」

60年代時，紐澤西小鎮上，人們對搖滾樂一無所知，日子是工作戀愛喝酒生養小孩工作，天主教學校把史普林斯汀判定為不受教的孩子、苦悶的小鎮生活、令他害怕的酗酒父親……一直到7歲聽到電視節目《艾德・蘇利文秀》上的貓王唱歌，他被吉他與音樂召喚。父親憂鬱成疾，家裡全靠母親工作維生，他租來第一把吉他卻什麼也不會，只能拿著敲打、跳舞、對它說話，就是沒有彈奏。之後，他努力自學得到母親的支持，兩人傾盡所有買下最便宜的一把電吉他。雖然吉他音色不準讓他被樂團除名，他卻更下定決心，要走上音樂這條路。

一直生活在美國世界的邊緣，自父母移居加州開啟新生活，史普林斯汀也開始了漂泊的音樂路。遠征西岸敗興而歸、被製作人放鴿子、零收入……直到被發掘巴布・狄倫的傳奇製作人約翰・漢蒙注意，簽入哥倫比亞唱片公司。經過兩張失意的專輯，他明白已是最後一擊的時刻，一定要做出「世人前所未聞，彷彿地球最後一張」的唱片。終於，《生來奔跑》爆發了，而他在此訴說這件事實：「這個國家不再是50年代所說的純真之地，政治謀殺、經濟不公和種族主義強大而殘酷，這些議題以往被貶謫到生活的邊緣，但不復如此。」自此，史普林斯汀走上為藍領階級的平凡人們發聲的終身志業。

費時七年完成，誠實、溫柔而深刻，親筆記述冒險精采的一生

2009到2016年的七年間，史普林斯汀努力撰寫自己的生命故事，賦予本書他在歌曲中呈現的誠實、幽默與獨創性。他敘述在紐澤西菲力荷天主教家庭的成長過程，這段充滿詩歌、危險且黑暗的歲月如何推動他，帶領他來到改變人生的一刻。他誠懇生動地描述矢志成為音樂人的過程、組樂團叱吒家鄉酒吧的年輕歲月，以及陪伴他40多年的東街樂團的崛起。並首度透露是什麼樣的奮鬥歷程激發他寫出最出色的作品，以及轟動整個世代的〈生來奔跑〉一曲的含意，比世人了解的更深。字字句句坦白率真，動人心弦。

很少有表演者能如此強而有力並鉅細靡遺地訴說自己的故事。一如史普林斯汀許多傳唱於世的歌曲（〈雷霆路〉、〈不毛之地〉、〈河〉、〈生在美國〉等等）。對於他的歌迷來說，這部自傳極具意義。然而，這不只是一位傳奇巨星的回憶錄，而是獻給所有藍領階級和夢想家、雙親和子女、戀人和獨行俠、藝術家和怪胎，以及每一個夢想進入搖滾聖河受洗的人，用心體會，細細咀嚼。

Photo Credit: 新經典文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航