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2018/07/24, 教育
【插畫】爸媽手中的「孝順遙控器」
謝立聖插畫
我們想讓你知道的是
許多人常受「孝順」遙控器控制，一個命令一個動作，但就連《孝經》裡都有一章，說明明知道長輩有錯而盲目順從，是不能稱為孝的。
唸給你聽
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媽媽的遙控器雖然聽起來像是電視影集的道具，但有種稱做「孝順」的遙控器，其實在我們的成長環境中隨處可見。
畢竟學校讓我們讀了那麼多古人的美德和智慧，注釋裡寫說不孝順就是千古罪人、會有報應，在這樣的制約下，許多人常跟著這個遙控器動作，一動，一靜，若不順從，則會迎來各樣的情緒勒索，但我們卻忘了，就連《孝經》裡都有一章，說明明知道長輩有錯而盲目順從，是不能稱為孝的。
父有爭子，則身不陷於不義。故當不義，則天不可以不爭於父，
臣不可以不爭於君，故當不義則爭之，從父之令，又焉得為孝乎。
父母親真正該做的，應該是在成長過程中提供必備的知識和品格教育，讓子女長大後有能力靠自己選擇正確的發展道路，畢竟再好的遙控器有朝一日也會沒電，如果孩子的一生只有壓抑，失控那一天帶來的反彈，可是難以想像的。
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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