【插畫】爸媽手中的「孝順遙控器」

謝立聖插畫

媽媽的遙控器雖然聽起來像是電視影集的道具，但有種稱做「孝順」的遙控器，其實在我們的成長環境中隨處可見。

畢竟學校讓我們讀了那麼多古人的美德和智慧，注釋裡寫說不孝順就是千古罪人、會有報應，在這樣的制約下，許多人常跟著這個遙控器動作，一動，一靜，若不順從，則會迎來各樣的情緒勒索，但我們卻忘了，就連《孝經》裡都有一章，說明明知道長輩有錯而盲目順從，是不能稱為孝的。

父有爭子，則身不陷於不義。故當不義，則天不可以不爭於父，

臣不可以不爭於君，故當不義則爭之，從父之令，又焉得為孝乎。

父母親真正該做的，應該是在成長過程中提供必備的知識和品格教育，讓子女長大後有能力靠自己選擇正確的發展道路，畢竟再好的遙控器有朝一日也會沒電，如果孩子的一生只有壓抑，失控那一天帶來的反彈，可是難以想像的。

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責任編輯：丁肇九

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