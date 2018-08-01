《川普要什麼？》：不稱職的媒體和總統合作促成美國「政治化妝術」

文：丹尼爾・奎恩・密斯（Daniel Quinn Mills）、史蒂芬・羅斯菲爾德（Steven Rosefielde）

現在，政治化妝術是美國政治文化的一部分，也被視為良性的。《紐約時報》甚至為宣傳話術辯護，稱其為美國政治文化中，積極正面的一部分。實則不然，政治化妝術根本不誠實，且嚴重干預政府運作。操弄政治議題限縮了辨別公共問題的能力，增加問題分析的難度，並實際阻礙公共問題的解決，例如，美國失業問題，涉及經濟成長緩慢、基礎建設破敗不堪等。政治化妝術否定這些問題的存在，進而排除了解決方案，造成嚴重的後果。

操弄議題帶風向

政治化妝術通常是特定政治人物或政黨為了某些事件，企圖邀功或推卸責任，而提供一套有利於政客或政黨的解釋說詞，它「操弄」（spin）了議題新聞，讓情況有利於政客或政黨；政治化妝術往往不願承認真正的問題，硬要將問題扭曲成表面良性的外表，就像化妝品一樣，並不真實。這種化妝術在美國政治文化中隨處可見。

在美國政治文化裡，政治化妝術大部分是瞬息發生，例如，2016年6月23日，英國人民公投脫歐，讓歐洲大陸、英國和美國的執政當局相當錯愕且強烈不滿；一開始，執政當局還不知道怎麼操作、扭轉這個事件，但幾個小時內，支持既存體制的媒體開始應戰。

《華盛頓郵報》在網路上發表一篇報導，寫道：「公投脫歐後幾個小時，英國人開始瘋狂在Google搜尋歐盟是什麼。」熟悉虛假政治資訊的人們馬上就意識到，這篇報導可能在「帶風向」，其目的是為了表達英國選民因無知而在公投中犯下大錯。公投結果公布後的24小時，大西洋兩岸的執政當局開始發展出一個完整的議題操弄模式，並且透過媒體大量湧出，彷彿這些宣傳是真的新聞一樣，直指公投脫歐是英國選民的無知，卻從來沒有考慮平衡報導那些支持英國脫歐者的相反論點。

政治化妝術使人難以追蹤現實，政治化妝術是「新聞」的長期經營手腕，以撇除責任，爭取民眾的信賴。在政治操弄的環境中，想解決公共問題並讓公民瞭解實情，非常困難。

政治化妝術除宣傳之外無他，它在蘇聯曾被公認為「黨路線」的現代標籤，現在仍為中國共產黨所奉行。本書作者之一有次訪問蘇聯時，一位蘇聯政府指派的隨行者，都會謹慎地聆聽「美國之音」（the Voice of America）每晚播放的世界新聞，隔天早上也會閱讀共產黨報紙《真理報》（Pravda），來瞭解黨的路線（或是如美國今日標記的「政治化妝術」）。透過這樣的過程，他可以明白什麼是現實、什麼是宣傳，並做好身為護送美國訪客通過蘇聯的共產黨官員的任務。

今天在美國也是如此，但稍微複雜一點。我們每日從大眾媒體、社交媒體、專業新聞等各種來源蒐集新聞。自由派透過《紐約時報》為左翼護航，保守派透過《華爾街日報》大肆宣傳右翼理念。宣傳的目的是告訴我們該如何解釋事件，一名警察在美國一座城市遭槍殺身亡，是長期受到歧視的非洲裔美國人正當的報復行為？或是凶狠恐怖份子謀殺優秀公僕應受譴責？

根據選民的政治信仰，《紐約時報》與《華爾街日報》會告訴民眾應該如何思考。

美國的政治化妝術

宣傳話術在美國政治生活中無所不在，到如今已被廣泛接納。無論自由派或保守派的民眾往往直接忽略大眾媒體，尋找自己想要的話術。例如，當總統舉行一場種族關係的討論會時，意在表明政府正在處理這項公共議題，以尋求解決辦法，於是便得到了很多宣傳，特別是那些傾向自由主義的大眾新聞媒體。

但那些宣傳只描述與會者來自多元族群，並沒有提到與會者幾乎都是民主黨人，也沒有提到該會議之所以選在特定地點，是因為民主黨人掌控了該州政府，更甭提一個真正具包容性的會議應該選在由共和黨掌控下的州舉行，且沒有過多宣傳包裝。所以，這場活動實際上是為了政治宣傳而舉辦，也達到了功效；會議結束後，美國並沒有變得比之前更好，但或許有助提升民主黨在美國選民的腦海中的印象。

對於任何旨在真正解決國家重大問題的最佳政策，長期採取政治化妝術只是自尋死路。因為政治方面的成功變得只需要表面上的關注與效果，而不是實際達成任務，政治化妝術讓政策虛有其表，卻沒有解決任何事。因此，幾十年下來問題變得越來越嚴重且惡化，公眾也日益反感。

在美國，政治化妝術的存在，是由不稱職的新聞媒體和總統合作所促成。根據前白宮媒體助理告訴本書作者，有位負責兜售歐巴馬政府伊朗協議的白宮政治宣傳戰略家抱怨：關於今日美國新聞媒體，「所有這些報社過去都有駐外辦事處，現在都沒了，他們要求我們向他們解釋在莫斯科與開羅發生的事情，大多數媒體都從華盛頓的消息來源（政府準備的新聞稿要點）報導世界各地的大事；記者平均年紀為27歲，唯一的報導經歷就是政治活動……他們什麼都不懂。」

如果說，白宮是可靠的資訊來源，情況還算好，但偏偏白宮不是，反而抓準美國不稱職的新聞媒體所創造出的機會，為了政治效果而編織各種劇情，結果造成越來越多謠言被包裝成新聞，餵給美國公眾。

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書籍介紹

本文摘錄自《狂妄而務實的川普要什麼？》，好優文化

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作者：丹尼爾・奎恩・密斯（Daniel Quinn Mills）、史蒂芬・羅斯菲爾德（Steven Rosefielde）

譯者：陳珮榆

川普的「美國優先」與國際戰略布局，

美國將往哪裡去？

美國拒絕無條件擔當民主制度與全球秩序的守護者，全球如何應對？

面對俄羅斯再度復興、中國的崛起與威脅、

伊斯蘭恐怖主義仍未消散，

川普會有如何出人意表的回應？

亞洲局勢瞬息萬變，

台灣會是川普手中制衡中國的棋子？

還是不離不棄的盟友？

本書將提供讀者了解川普的國際戰略思維，

在川普反覆無常的談判手段下，

將會走出怎樣可預測的脈絡與路線，

並在多極化的全球詭譎情勢下，

嚴正思考國家的未來與應對之道。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航