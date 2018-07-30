【電影冷知識】《超人特攻隊》衣夫人的原型是誰？

告誡大家千萬別用披風的衣夫人（Edna Mode）是《超人特攻隊》（The Incredibles）中最受歡迎的角色。犀利、毒舌、要求完美的性格設定，使得「這個角色靈感來源到底是誰」成為熱門話題，導演Brad Bird說他至少聽過十五種振振有詞的說法說這個角色的原型是來自於某某人。

《穿著Prada的惡魔》本人、Vogue雜誌總編輯Anna Wintour是頭號人犯。髮型、穿著、性格都有八分像，但一個人衍生這麼多電影有點太過自私。

入圍35次奧斯卡最佳服裝設計並贏得八座的好萊塢服裝設計師Edith Head，則是另外一個熱門人選。曾為Audrey Hepburn、 Grace Kelly、Bette Davis、Lucille Ball設計戲服，留著西瓜皮瀏海的她和衣夫人相似度更超過九分。

老牌喜劇演員Lily Tomlin則是身形和喜感近似衣夫人。事實上她原訂要為衣夫人配音。但在和導演開會，聽過Brad Bird親自示範他要的表演之後， Lily Tomlin說「你們其實已經有最適合的人選了啊」。最後衣夫人正是由導演Brad Bird親自配音。

至於靈感來源到底是誰，導演Brad Bird偏偏要掃大家的興。他一概否認衣夫人角色跟這些真實人物有任何關係，他說真正的靈感來源是Pixar公司裡頭用的某個客製軟體名叫「EMode」。同時也取Mode一詞在法文、德文中的意思：時尚。

延伸閱讀

Edith Head用Audrey Hepburn當Model解說《羅馬假期》風格服裝，衣夫人你就別裝了！

本文經作者授權刊登，原文發表於葉郎：異聞筆記 / Dr. Strangenote

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九