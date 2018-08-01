《蔬菜美味的秘密》：基改作物如何對農民與你的健康造成傷害？

文：岡本順孝

取得專利權的不自然種子

基改作物的種子受專利權保護。原本，不該有任何人擁有植物種子這種高等生物的專利權，這是全世界的共識。因為植物不是人類製造出來的產品，而是大自然培育出來的。

然而，開發基改種子所費不貲，企業為回收成本必須獨占權利，不能讓其他公司也開發相同產品。所以開發出基改作物的企業，意識到為種子取得專利權的必要性。為此，這些生技公司砸下龐大的金額進行政治遊說，企圖將認定種子等高等生物專利權的權力，移轉至世界貿易組織（以下稱WTO）身上。

像WTO這種跟聯合國有關的組織，原本就和美國生技企業關係密切，所以不用太久，專利權的管轄權就成功地移轉了。WTO在一九九四年制定《與貿易有關的智慧財產權協定》（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，一般稱TRIPS協定），不顧開發中國家主張生物不應有專利權的要求，也還未確定它與《生物多樣性公約》（Convention on Biological Diversity）及《卡塔黑納生物安全議定書》（Cartagena Protocol on Biosafety）能否整合，就准許基改種子的技術取得專利，認定耕作者若採種或留種即是侵權行為。此外，若有WTO會員國拒絕基改種子和作物的進出口，就是製造貿易壁壘。而規範基改作物的進口也是不當行為，這些規定讓基改種子和作物大舉入侵全世界。於是，這些企業得以銷售基改種子給以前栽培本地種作物的農家，並在專利權保護下，開始禁止農家自行採種。

此事非同小可。一直以來，農夫都是自己保留種子、守護適合土地的種子，但他們也被基改種子的優點洗腦，在人人都買的風潮下跟著買進，於是，自此陷入必須持續購買生技企業昂貴種子的惡性循環。

本來，任何農夫都有保存種子的權利。種子不是單一企業的財產，而是大自然經年累月孕育而出的。企業光是利用基因工程，在這些種子中插入幾個基因，就將種子變成私有財產，等於是剝奪了農民栽培作物的權利。

以前，一個國家想支配他國，會以武力入侵，這種事現在也還在發生，例如，在中東一帶為確保油田開採權和油管所引發的戰爭就是。企圖侵略他國者，會將目標國的政權塑造為惡政，以正當化自己的入侵行為。能源戰爭就是這樣。

現在，取而代之的是糧食戰爭和穀物戰爭。想控制一個國家，就控制它的穀物，將有專利權的穀物種子賣給那個國家的人民去種植。等到種植基改種子成為當然的事之後，一旦與該國出現紛爭，只要威脅不賣種子給對方就行了。只要能控制糧食，就沒有國家敢反抗。支配種子，幾乎就等於能支配世界，掌握保存種子的權利，就等於掌握一個國家。

「有專利權的種子」讓農民無法工作

不出所料，基改種子取得專利權後，在世界各地引發了問題。印度的種苗公司完全被開發基改作物的生技企業收購，好讓他們只銷售取得專利權的基改種子。基改種子的價格，由於還包括專利使用費，當然不便宜。而且，種子無法再利用，不論怎麼貴，農民還是得每年買。可是，這種子又不像本地種一樣非常能適應當地環境，一受到氣候影響就可能欠收，這對農民來說更是雙重打擊。事實上，也有農民借錢購買昂貴的基改種子及農藥卻沒有收入，無法還錢，最後破產的例子。

加拿大還有個案例。有專利權的菜籽，因為花粉飄散至鄰田的一般菜籽上，導致作物雜交，鄰田的菜籽也混入了有專利權的基因。結果，擁有專利權的生技企業，竟控告鄰田的農民侵害專利權。原本，作物被基改作物花粉污染的農民才是受害者，但卻演變成加害者控告受害者的荒謬狀況。

這個問題在各地上演，讓沒有使用基改種子的農民極為惶恐。他們擔心鄰田若使用基改種子，自己的農田也可能遭污染，因為這種不安而無法耕作。

美國也有類似的訴訟案件，農民以為自己購買的是非基改種子，但其中卻混有基改種子。這類事情若一再發生，結果就是未使用基改種子的農民破產，荒廢農地，不再務農。

但若持續使用基改種子，就一定得支付專利使用費。再者，生技公司的契約會強制使用者購買特定農藥，所以，只要使用過一次基改種子，就再也無法回頭。如此一來，本地種便漸漸消失。

另外，依據與生技企業訂的契約，農民購買種子後的三年內，必須同意接受調查，以確認是否有不當使用基改種子的狀況。當然，農民隔年如果不想栽培基改作物也可以，但事實上，由於基改作物多數是穀物，而穀物基本上就是種子。穀物很可能在收成前，種子就迸出掉落，留在土壤內。這樣一來，當然就可能跟前述的菜籽一樣，與鄰田的作物花粉發生雜交的情況。因此，就算農民隔年不使用基改種子，也可能發生無意間還是栽培了基改作物的狀況。現實中，很難判定農民究竟是有意或無意，但若演變成訴訟，農民勝訴的例子則是少之又少。如果敗訴，就只能放棄農田，或是只好繼續購買基改種子。

另外，要是知道鄰田使用基改種子栽培，標榜有機栽培的農家也會十分擔憂，就怕哪天基改種子混入自家農田，或發生作物雜交的情況。萬一基改作物在自己的田裡生長，還得擔心訴訟。結果，導致很多農家陷入是否要放棄務農的窘境。

以上說明的，就是利用基改種子以控制糧食的一個大致情況。

Photo Credit: Reuters/達志影像

「不自然的作物」對健康造成的傷害

飲食是我們打造自己身體的神聖行為。身體是由自己所吃的食物組成的，飲食的重要性自不待言。我們是以希望自己吃得健康為前提，為了健康，而選擇適當的食材烹調。

可是，我們吃的食物卻愈來愈不對勁，到處都充斥吃了會不健康的食物。食品添加物是其一，有農藥殘留的作物也會有害健康。近來備受矚目的食安問題，就是基改作物對健康的危害。

基改作物的問題，不只是種子專利權背後的糧食支配問題，它對我們身體的影響也受到質疑。以下是基改作物對健康造成的三個傷害。

首先，是腫瘤。

法國坎城大學的塞拉里尼（Gilles-Éric Séralini），曾祕密進行一個讓老鼠吃基改玉米的七百天實驗。之所以祕密進行，是因為這個實驗和開發基改種子的生技企業做的實驗，有著完全不同的著眼點。

一般來說，根據美國食品與藥物管理局（FDA）的規定，基改作物必須經過九十天實驗鼠測試，以確定其安全性。不過，這只是短期的毒性試驗，而很多學者都指出，沒有做慢性毒性試驗，基改作物的安全性不得而知。很可能現在吃下基改作物後，幾年內對健康不致造成影響，但它會慢慢傷害身體，數十年後才出現狀況。

因此，塞拉里尼展開為期七百天的實驗，這也是老鼠大概能存活的最長壽命。但生技企業要是知道這個實驗，可能會加以阻礙，因此必須祕密進行。

根據實驗結果，驚人的是，實驗組（餵食基改玉米）雌鼠的死亡率，竟是對照組（未餵食基改玉米）的二至三倍，而且不論雌鼠或雄鼠的腫瘤，都更大二至三倍。

雌鼠在食用基改玉米後第七個月，乳腺長出腫瘤，最後有七○％提早死亡。雄鼠在食用後第四個月，肝臟出現問題，有五○％提早死亡。至於未食用基改玉米的對照組，雌鼠早逝的比率是二○％，雄鼠早逝的比率是三○％（實驗使用的原本就是容易長腫瘤的老鼠）。

在這個實驗中，有一點發現尤其重要：雌鼠是在食用後第七個月身體出現問題，雄鼠是在第四個月。生技企業的實驗只進行三個月，因此能在實驗鼠長出腫瘤前宣稱自己的產品安全無虞。

基改作物對健康的第二個傷害，是造成過敏。

二○一一年，加拿大在九三％的孕婦及八○％的胎兒身上，檢驗出基改玉米所殘留的有毒成分Cry1Ab。這是一般稱為蘇力菌毒素（BT毒素）的殺蟲成分，但基改玉米及大豆中，都會插入產生這種毒素的基因。

根據《血液學期刊》（Journal of Hematology）的報導，有實驗結果顯示，蘇力菌毒素會造成紅血球損傷。

此外，研究已知，身體會吸收被置換的小分子核糖核酸（miRNA），並判定它是異物，因而擾亂身體的免疫系統。這種傷害經由血液在體內擴散，可能會引起癌症、白血病、神經系統疾病、過敏等免疫系統疾病。這種狀況下，最危險的是胎兒和新生兒。

第三個傷害是不孕症。

美國環境醫學會（AAEM）曾發表報告指出，經動物實驗以及基改作物如何影響家畜的調查結果，他們判定基改食品會造成生殖系統的功能障礙。

再者，也有很多實驗結果顯示，吃了基改大豆的老鼠，睪丸會從正常的粉紅色變深藍色，精子畸形。而餵食基改玉米的老鼠產子量變少，生下來的老鼠也比較小隻。

此外，美國還有二十位養豬戶控訴，他們所飼養的幾千頭豬在食用基改作物後不孕。

光是這樣信手拈來，就能舉出這三個基改作物對身體造成的嚴重傷害，世界各地很多學者也提出警告。最近，甚至也有人推測，自體免疫疾病的非乳糜瀉麩質敏感和乳糜瀉，或是腸黏膜損害的腸漏症候群，也或許都跟基改作物有關。

「不自然的作物」是造成饑餓的原因

你曾經想過嗎？ 非洲的農業為什麼不發達，為什麼會有饑餓問題？

很多人將原因歸咎於土壤和氣候不宜耕種、人口過量、農業機械不普及，也有人無法理解非洲人沒有勞動意願的這種價值觀差異。更有人堅信，非洲就是需要已開發國家提供糧食援助。

非洲的土壤確實偏酸性，不宜耕種。此外，也確實有農民以無法永續的火耕方式耕種，或是採行的放牧方式讓牧草難以再生。不過，不管是農業無法永續或是饑餓問題，原因都指向一個，那就是國際組織、軍火商、已開發國家的農產企業等的外來干涉。

首先，讓我們思考一下饑餓問題之所以產生的因果關係。

饑餓問題發生的原因之一是紛爭，而紛爭則來自部分人士獨占財富，宗教戰爭的根源其實也是一樣的。把持國際組織的軍火商巴不得製造紛爭，因此貸款給反抗份子或政府，好將武器賣給他們。人們一旦有了武器，紛爭就會產生，紛爭一多就無法好好生產糧食，以至於造成饑餓問題。

另一個原因是經濟作物的栽培。國際組織或其他國家的農產企業，會以幫助貧窮國家變富裕的名目提供貸款，以銷售農藥及肥料。讓取得農藥及肥料的農民，耕種能銷售海外的經濟作物，像是白米、玉米、大豆、砂糖、咖啡、可可、棕櫚油及生物燃料的原料等。這些想利用經濟作物賺錢的人，進行的是會破壞環境──不永續的耕種方式。

他們甚至大肆收購農地、開墾森林，擴大農業規模。買下這些經濟作物的其他國家的人則霸占這些財富。不久後，小型農家消失，為別人耕作以賺取廉價工資的農民增加，多數人無法自給自足、買不起食物，陷入饑困。

在這背後是栽培基改作物的大國，以糧食支援之名，製造出一個能大舉銷售基改作物的市場，好方便自己大量銷售基改作物種子。

要發展非洲農業，終結饑餓，應該是幫助人民糧食自給。只要其他國家不介入，農民不耕種經濟作物，就不會有獨占財富的問題，也比較不會有紛爭產生。

再者，負有國際支援責任的國際組織，應該將支援對象改成非洲各國的國內創業家，幫助他們整頓能生產出糧食的農地、能運送灌溉設備及糧食的道路，並打造能配銷糧食的市場及零售業，好讓他們能栽培自己吃的作物。如果能做到，起碼非洲這些國家能糧食無虞。

另外，只要他國不干涉，就算非洲各國的人口數目前還是持續增加，但或許在某個時間點就會自然調整到減少的狀態。這是大自然的定律。

還有另一個重要問題：自由貿易。您知道什麼是自由貿易嗎？我認為，自由貿易只是製造出貧窮的諸惡根源。以下，我就以農業為主要著點眼，用過去的例子做個簡單說明。

所謂自由貿易，就是富裕國，尤其是產油國，打著自由經濟的名號，以過度借貸的方式讓錢流進開發中國家。開發中國家拿到借來的錢，栽培經濟作物供應出口需求，根本不耕種國民所需的糧食，造成糧食自給率下滑。很快的，用來出口的經濟作物由於產量過剩，價格暴跌，害得開發中國家還不了債。

結果富裕國為回收債款而進入欠債國，輸出產業甚至資源，控制該國以賺取外匯。當然，在此狀況下，開發中國家的產業和資源等於是遭受掠奪。但在自由貿易的大帽子下，開發中國家政府也無法介入自己國家的經濟，實施保護政策。

而由於富裕國是用借貸做為武器來保護自己國家的農業，致使開發中國家也在價格競爭上也沒有著力點，所生產的經濟作物，價格一直下滑，這些國家於是變得愈來愈貧窮。提供貸款的富裕國，卻靠著這些便宜輸出海外的作物賺取龐大金額。更進一步說，在此狀況下獨占財富的，是在富裕國政策下受到保護的企業。這就是自由貿易的真相。

所謂的自由貿易，在一九四○年代綠色革命時已經造成貧富差距，而現在，包括進口基改大豆的巴西、輸入基改棉花的印度等多個國家，也都有明顯的貧富差距。

從許多角度來看，基改作物改變了世界。當然，這應該是開發基改種子的企業和國家原本的目的之一，目前的發展或許正如他們所想。但是，從我們的角度來看，這種不自然的農業、不自然的食物，只是一直在破壞世界。正因如此，我非常推薦無農藥、無施肥的栽培方式，以做為現代掠奪型農業之外的另一個選擇。

這種栽培方式也是一種生活方式。不污染地球、不欺騙自己，不違抗自然，就是守護我們賴以生存的地球，也是守護未來代代子孫的一種手段。

相關書摘 ▶《蔬菜美味的秘密》：為什麼「不使用肥料，就不需要農藥」？

書籍介紹

本文摘錄自《蔬菜美味的祕密：從蔬菜生長的科學，告訴你如何選好吃的蔬菜，自家種好吃的蔬菜》，如果出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：岡本順孝

譯者：李靜宜

有機蔬菜一定比較安全？不施肥，蔬菜不可能長大也不可能美味？日本自然農業推廣達人，要教你分辨真正的蔬菜！

有機並不代表安全

現行的有機農法種類太多，沒有明確的規範。 使用的肥料可能未經長時間發酵，仍含重金屬及有毒物質。 穀飼動物的糧食經常是基改作物，糞便做出來的肥料，可能有毒物殘留。 有機並不一定就是無農藥，事實上，有機栽培能使用許多生物性農藥，也不見得安全。

肥料會讓蔬菜變難吃！

平衡的礦物質是蔬菜美味的祕密。無論是化肥或有機肥，任意添加肥料會破壞土壤礦物質的均衡，施肥會把蔬菜的細胞撐大，就像吃太多加工食品的人，只是虛胖。肥料正是讓蔬菜變難吃的原因。

施肥的蔬菜才需要用農藥

不施肥的蔬菜不需要農藥。施肥的蔬菜容易引來害蟲，無法抵禦害蟲及其所帶來的病菌，耕作者只好使用農藥。用農藥就像人打抗生素，會殺光植物僅存的微生物，破壞生長所需要的自然循環，造成惡性循環，變成不施肥就無法成長的蔬菜。

真正的蔬菜，尺寸都不會太大

蔬菜有它原本該有的大小，這從植物植株的大小就能分辨得出來。長得太大的蔬菜，一定用了人工的方式來幫助它長大，都不自然，也會影響風味。真正的蔬菜不會腐爛，只會枯萎。真正的蔬菜將自身的養分，即氮，還有礦物質，連同水分一起排出，然後枯萎。枯萎後，又被微生物或土壤動物分解化為培養下一代的養分。施肥會導致蔬菜水分含量太高、微生物失衡，反而會腐敗。

Photo Credit: 如果出版

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航