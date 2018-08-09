【電影冷知識】Christopher Nolan的角色字謎

《頂尖對決》（The Prestige）的兩個主要角色名字加姓氏分別為Alfred、Borden、Robert和Angier，第一個字母組合起來是ABRA，指的是魔術師經常念念有詞的咒語： Abracadabra。

《全面啟動》（Inception）的所有角色都刻意不提到她們的姓氏，通通只有名字。夢幻團隊六個成員的名字Dom（Cobb的小名）、Robert、Eames、Ariadne、Mal和Saito，第一個字母組合起來正好是DREAMS。

如果再加上另外三個角色Peter、Arthur和Yusuf，則會變成DREAMS PAY。用作夢來賺錢，不是嗎？

《星際效應》（Interstellar）的字謎還沒有人解出來。倒是Anne Hathaway的角色名字Amelia有很明顯的引用來源。

Amelia Earhart是擁有多項飛行紀錄的女飛行員。1937年，當她嘗試全球首次環球飛行時，在飛越太平洋期間失蹤。就跟《星際效應》中的Amelia一樣，她們都是獨自飛向從來沒有人去過的領域，迄今行蹤成謎、生死未卜（如果沒有續集的話）。

另外一個角色的名字（也算是角色啦），他們駕駛的太空船「堅忍號」（The Endurance）則是來自另外一個人類冒險傳奇：1914年「堅忍號」的南極探險。

1914年探險家Ernest Shackleton帶領「堅忍號」探險船從倫敦出發，目標是徒步橫穿南極大陸，但不久即遭浮冰圍困棄船。Ernest Shackleton帶領全船27位隊員，歷經700多天的雪地求生、橫渡上千公里求救，最後終於奇蹟獲救，並寫下人類冒險史上最不可思議的一頁記錄。

本文經作者授權刊登，原文發表於葉郎：異聞筆記 / Dr. Strangenote

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九