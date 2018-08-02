《停滯的帝國》：清朝傳驛一天跑300公里，讓英國人欽佩的效率

文：阿朗・佩雷菲特（Alain Peyrefitte）

英國人注意到朝廷的書信來往頻繁。建立在龐大的物力組織基礎上的郵件傳驛使他們大為讚嘆。他們不像我們那樣自從有了電報、電話、無線電和電傳後就麻木不仁了。他們不停地計算著距離和時間，然後與英國郵政所需時間加以比較。英國人是出色的運動員，他們對優良成績表示欽佩。「騎馬送信相當迅速，通常只需十來天時間就能跑完從廣州到北京的1,500英里路程。」

官方文書由負責軍馬的部門傳送。大量的驛站從北京開始，星羅棋布地伸向全國。它們由「驛丞」來負責。

使團離京越遠，傳送書信的速度就越快。前往天津途中，傳送的速度是每天400里（200公里），而南下時，達到了最高速度：600里（300公里）。

根據朝廷和使團間互通的信件上的日期可以看出，一封信從京城到杭州大約需要五天。十天可以抵達廣州，而使團將用80天左右的時間完成這段行程，對使團行進的路上評論的傳送速度要比使團的速度快八倍。

唯有國家才能通信

英國人的欽佩被證明是有道理的，在同一時代，英國郵政創下的最輝煌的成績遠遠比不上中國驛傳。

當然，在中國只有官方郵件才這樣傳送。對於私人郵件，皇家傳驛部門除了少數例外都不管，對帶的信件則無一例外都要進行檢查，以作為傳遞的代價。北京和廣州的傳教士之間的通信需要三個月。「透過謹慎而簡便的途徑」——即透過一名樂於助人的官員——，神父們得以把信偷偷塞入官方郵件中。但是幾乎肯定要被拆開看過。

在英國和在整個歐洲一樣，「郵政信件」是為所有人服務的公益部門。它確保社會的無數分支之間的溝通，而不設法進行監督。在中國，唯有國家才能通信，而且只是為自己進行；當它照顧某些人允許為他帶信時，這些人已被當作人質控制在手。

為保證對皇帝的服務，中國的所有效率都越來越高。自唐朝起就是如此。在中國建立傳驛制度十個世紀之後，由於法國王家郵政部門取得的最新進步，塞維涅侯爵夫人在維特雷只需八、九天便能收到在布里尼昂的女兒的來信，他竟然為此驚嘆不已。法國郵政部門的速度只是中國的三分之一。

馬可波羅描繪過徒步或騎馬的、身上帶鈴的信使。清朝皇帝保留了徒步信使，他們平均每小時走七公里，中間互相替換。這有時是一種可花錢找人代替的勞役，有時則是世襲的差使——儘管酬勞不高和工作辛苦，郵件送晚了或損壞了都將挨竹板子；而且無論什麼天氣都要趕路。

進步路上你追我趕

17世紀末期，驛站間的距離為70至100里，這就使馬跑得疲乏不堪。到乾隆時，出於作戰的需要，驛站成倍地增加。帝國政府買了數千匹馬：每個主要的驛站甚至能有100匹，只有很少的官員有權使用這些馬，如外地發生叛亂時的炸藥專家等。

皇家驛站還有自己的傳說。八世紀初唐玄宗時的絕色美人楊貴妃愛吃荔枝；而荔枝長在廣東，離當時的京城長安有3,000里。天子為了讓她高興，就動用了他的傳驛。荔枝的保存不能超過三天，驛馬必須每天跑1,000里，即500公里的路程……

我們的英國旅行者多次見到這些馬上驛使。安德遜為他們拍了一張快鏡照片：「我們見到傳驛的信差，他們迅速地沿著運河在路上經過。」信差的背上用布帶繫著一個大竹簍，裡面封著信件和郵包。「有幾名士兵護送信差，其中一名掌管竹簍的鑰匙，他只把鑰匙交給驛丞。竹簍下面掛著小鈴，馬一跑就叮噹作響，成為驛使將到的信號。共有五名士兵騎馬護送信差，以免遭到偷盜。中國的路上不那麼安全，在英國亦是如此，1757年，樸茨茅斯的郵車就被劫過。」

我們的旅行者老老實實地承認英國的落後，不少觀察家對此做了證明：「郵政是聯合王國最緩慢的、最不可靠的傳送手段。為了避免偷盜造成的損失，人們習慣把鈔票或證券撕成兩半交給信差，透過不同的郵政渠道寄送這兩片紙。」保羅・瓦萊里認為：「拿破崙的前進速度像凱撒的一樣慢。」

在驛馬傳送郵件方面，歐洲永遠趕不上中國大大領先的地位。然而，雙方速度的比較將發生逆向變化。中央帝國不僅沒有進步，反而在退步；而歐洲藉由革新，不斷地快速前進。夏普發明的光學電報在1796年啟用。

十年之後，蒸汽船問世。再過了20年，出現了鐵路。由此開始了進步路上的你追我趕。而在這場競賽中，不久前還領頭的中國卻踏步不前。

英國人要是讀到竹簍裡的內容，他們就不會那麼驚嘆不已了。松筠在他們的眼皮底下把這封信放進了竹簍：「本月十三日，奴才接奉硃批奏摺，並欽奉上諭，貢使等在內地購買物件令其自行交易一節。將來奴才會同長麟、吉慶遵照諭旨令派出官役帶同鋪家持貨至該貢使前，令其自行交易。……該貢使等倍沐皇上恩待，詞色之間頗知感念。又見天朝法制森嚴，兵威整肅，亦頗形凜威。將來令其在船順道觀覽，俾知民物康阜，更足以慰其傾心向化之忱。」

以下是朝廷的官員於10月21日放入竹簍內的信件：

欽差戶部侍郎松、兩廣總督長、浙江巡撫吉：

上諭：松筠奏摺，諸凡皆妥，覽奏欣慰。此事松筠在軍機處行走面聆諭旨，其顛末系所深悉。松筠起身時，朕復詳加面諭。令該貢使等沿途行走甚為安靜，能知小心畏法自無虞其耽延，但其人心志詭詐，總宜持之以法不可犯，毋任使巧。現據吉慶奏於初五日已抵浙任事，長麟因其細心亦已有旨令其回浙同辦。計松筠於十月半間可抵浙江。如該貢使等置買茶葉絲斤完竣，限其上船開行回國。固屬其善，倘該貢使等尚有藉詞逗留之處，想松筠等定能面為曉諭，詞嚴義正，飭令即行開船，該貢使自必察遵。欽此。

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書籍介紹

本文摘錄自《停滯的帝國：一次高傲的相遇，兩百年世界霸權的消長》，野人文化

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作者：阿朗・佩雷菲特（Alain Peyrefitte）

譯者：王國卿、毛鳳支、谷炘、薛建成、夏春麗、鈕靜籟

西元1792年，當東方首次遇上西方，

當「天下唯一文明國家」遇上「世界最強盛的國家」，

撞擊出什麼樣的火花？世界命運從此有了什麼改變？

★內附大英圖書館珍貴館藏、馬戛爾尼使節團隨行畫師威廉・亞歷山大彩色手稿！

兩百多年前，大英帝國以向大清乾隆皇帝祝壽為名，派出馬戛爾尼勛爵率領的龐大使節團出使中國，但實際上意圖與清政府談判以加強兩國的貿易往來。然而由於文化背景與政治觀念的不同，大清帝國認為英國是仰慕中華文明才遣使臣遠渡重洋為乾隆皇帝祝壽，於是這場「聾子對話」尚未開始就已注定失敗。

作者從世界史的角度切入，將這次長達兩年的出使行動，視為東、西方文化的首次撞擊，意即「天下唯一文明國家」遇上「世界最強盛國家」產生的衝突，不僅打破了西方世界對中國的迷戀誤解，也成為日後世界霸權版圖劇變的轉捩點。

本書以詳實的史實、有趣的細節、精彩的筆觸，揭示中西文明巨大的差異和衝突。透過考察大量未曾公開的筆記、日記、檔案、文獻，還原了那次名聞遐邇的出訪，並澄清了一些鮮為人知或被故意隱瞞的事實，且由此展開探討：為什麼幾乎所有領域都領先其他文明一大截的中國，後來會變成「停滯的帝國」？而其他國家的發展又是如何？時至今日，當年中國的命運會不會成為現在西方國家的命運？

藉由回首東西方文明相遇的關鍵時刻，以宏觀的角度看「西方人眼中的中國」，重新思考全球化時代的國家未來。

Photo Credit:野人文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航