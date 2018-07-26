不敢生，真的只是因為你比較窮嗎？

回顧歷史，出生率下降的問題其實並不是現代社會才有的。

早在古希臘和古羅馬的時代，當這些文明去到頂峰時期，出生率就會開始下降。以古羅馬為例，奧古斯都是羅馬帝國的代表君主，是羅馬走向強盛和繁榮的頂峰時代，可是在他的那個時候開始，羅馬的生育率已經開始下降。

在之前的時代，羅馬一個家庭有十個小孩也很正常，但隨著帝國的建立，經濟和政治都穩定下來，漸漸地每個家庭都變得跟今天一樣，只有一兩個小孩。因為在繁榮的時代，人類不論階級和男女，都渴望追求更舒適以及自由的生活，至少不要使現在的生活品質受到削弱。而生育率下降的現象，也是羅馬帝國最後被蠻族入侵而崩潰的原因之一。

兩種養育模式

婚姻和生育，有其代價，因為養育兒童會產生經濟負擔、身體負擔、責任，並會減少行動自由。所以，生育變成最適合在以下兩種情況發生：

養育成本極低 養育資源極多

貧窮的社會，就算你不生育，你都不會有甚麼好的生活，不生育的夫妻省下來的時間和資源，也不會給你甚麼更好的機會。所以他們生育的前題，就是既不會花很多時間去教育、養育，也不會好好呵護，抱著粗放的心態，天生天養，孩子夭折也沒甚麼大不了，沒書讀也沒甚麼大不了，補習之類更是不會想，小孩子隨便餓他不死就行了。

這就是我們常看到網絡上被罵的那種「沒能力養就不要生」，這種家庭自然會產生很多意外，孩子的未來也十分堪憂，但是不要忘了的是，這就是構成我們理想生育率的真相。理想的生育率背後，就是能令最多小孩吃到食物就好，甚至可以吃不飽，而且跟大家理想中的相反：正是沒能力養的人才生。這些孩子大部分都有不幸和艱苦的人生，但兄弟姊妹多的話，互助能力也強。

另一種情況就是你的資源極多，你可以一直生，都能夠保證每個孩子，都擁有充足的食物、教育、居住、機會等資源。那意味著你不僅能夠完全照顧好自己的生活，同時也能夠付得起錢，去支援一個孩子要投資成材的所有錢和服務，包括教育、補習、道德、情感、快樂的童年，以及將來出社會時有充足的準備。

Photo Credit:Reuters/達志影像

資源不夠，卻追求品質

如果你堅持要保持父母或孩子都能擁有一定的生活品質，那麼你的想法就是追求第二種的生育模式，但那不等於你還有第一種低成本模式的生育能力。所以這就是生育率下降的原因：我們教育出大量已經準備好追求品質的人，可是我們的社會卻只能提供不追求品質的資源。

受過教育、對生活有要求，並在經濟發達的社會中，才會覺得「窮」是不生育的理由，這是因為意識到生育的代價就是把生活品質再下降。而所謂窮，總是衣服得暖，飯吃得飽，行動多少有自由，心理上是捨不得讓生活更糟糕的。

窮並不是理由。窮，但對生活有品質要求才是理由。如果你接受五十年前小孩的養育和生活水準，生育並不是問題。可是那樣的水準，在今天看可能會被視為虐待兒童。

這和生物學上的「r/K選擇理論」一樣。生物的生育策略分為r-type（不是駕駛戰機射異形的那個）和K-type，前者就是低投資多生產，後者就是高投資少生產。正好對應人類社會中養育成本低和高的策略。

要敢生，得少想一些問題

生得多的好處是，就算每人的品質都不好，但兄弟姊妹數量多，他們之間的互助關係也可以產生力量。所以一旦放棄了教育品質，就會大量的生，生到可以單靠親屬就形成一支團隊為止。

其實在古代，包括日本戰國時代，戰爭的其中一個起因正是因為農村剩餘人口過多。也就是說，生產力始終還是受限於土地質量（天然資源），而不僅僅是勞動力。這也是為何人類的社會不斷循環著土地兼併、最後陷入亂世的原因，因為當人口走過生產力的飽和點，人類就會突然察覺，人口必須配合足夠質量的土地才能夠進行生產。

去到今天也是一樣的，就算我開的是遊戲公司，也一樣要租辦公室供水電，雖然我不是種田，土地去到今天變成房地產和其他資產。只是古代的人不可能有這樣的遠見、理性和教育程度，去了解事情的本質，他們在生孩子的時候沒想到土地會不夠，總是要等孩子成人後才發覺土地不夠。

所以，關鍵的差別並不是古代農業社會和現代社會的生產模式，而是我們在生孩子以前，已經有了選擇策略的偏好，而且多考慮很多問題。少想一些，你會敢生，但這已經不是多數人想要的。

本文來源由鄭立的SOS reader編輯，光輝歲月網站

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航