《停滯的帝國》：中國婦女總是被出賣，差別在出賣一小時還是一輩子

文：阿朗・佩雷菲特（Alain Peyrefitte）

可有救你女兒的法子？

——既做人家的媳婦，要打要罵，概由人家，我怎能作得主？——葉聖陶《一生》，1919年

我們的旅行者一涉及這個有趣的課題，馬上就擴大了他們的調查範圍。他們不費勁地發現賣淫並不是中國婦女體現其商品價格的唯一現象。一個中國作家寫道：「窮人家中只要有一個漂亮女孩，馬上就會形成彩禮競爭，而父母把女兒許給付彩禮最多的人。」女孩沒有選擇餘地，她將去出價最高者的家裡。因此，中國婦女無論其身分如何，總是被出賣的——出賣一小時或是出賣終身。

巴羅寫道，事實上，男人在這方面沒有得到好處，因為，「在姑娘乘坐花轎被一長列人送到他家之前，他不能見她。然而，如果他用事先給他的鑰匙打開關著他未來妻子的轎子時，發現她不合他的胃口，他可以將她退回給她父母。但這樣他就失去了已經交出的彩禮。」

巴羅難以理解這種感情不起任何作用的家庭包辦。確實，直到那時歐洲大陸的習慣仍然是協商婚姻，但在英國這種婚姻方式開始讓位於戀愛結婚。「人們根本不允許訂婚者事先進行交談。在中國沒有表示關切和溫存的無聲形式。男人娶女人是因為習俗對他的要求。」一個二十多歲的獨身男子就叫「老光棍」，被人瞧不起。

如果說儒家思想社會幾乎不承認婦女的一切權利，首先包括出生後生存的權利，婦女還剩下一個權利，即結婚的權利。結婚為她提供了生育男孩的機會——她通向權力的唯一途徑。

根據巴羅的說法，年輕婦女在其丈夫家中首先「是一件無生命的家具，與在娘家時一樣」。古伯察神父以挖苦的筆調寫道：「打妻子成了具有如此高雅的事情，以至做丈夫的盡量避免錯過機會：否則就會表明他是個笨蛋，有損於他的尊嚴。」

報復也是一道中國菜——有時是熱菜，有時則是涼菜；我們的旅行者如果讀過中國故事中丈夫挨妻子打的不幸遭遇，他們對兩性之戰的看法就會全面一些。最愉快的報復方法就是不忠貞，中國文學中有許多挖苦的話，人們以為它們出自於女人心或弄臣：

水性從來是女流，

背夫常與外人偷。

如果說這個主題在各國到處可見，那麼我們的英國人沒有注意到另一種更為奇怪的現象，所有的年輕妻子都是婆婆的僕人。在中國，年輕姑娘更多是作為媳婦，而不是作為妻子進入一個家庭的。中國人不說娶老婆，而說娶媳婦。

服從父母使年輕的丈夫不能向著妻子反對母親；而年輕的妻子對公婆盡的義務要比對丈夫盡的義務還要多。

唯有歲月能解決這種不合常理的現象，使狀況顛倒過來，年齡最終將使媳婦變為婆婆。最初是女孩，當年齡允許她戴簪子時便成了媳婦，後來成為婆婆；這是中國婦女的三部曲，她最後成為受闔家尊敬的老祖母。

兩性間的鬥爭

相反地，一夫多妻的現象沒有躲過我們旅行者的目光。它是正常現象。巴羅解釋道：「當丈夫將第二、第三個老婆帶回家時，第一個妻子『既不嫉妒，也不難受』或者，她『認為什麼都不流露出來更為明智。』」這種克制是有道理的。因為沉默並不能抑制不和：《金瓶梅》中不抱幻想地指出：「一個碗內兩張匙，不是燙著就抹著。」

「妾」這個概念激起巴羅的反感，他對此做了玩世不恭的解釋：「在婚姻是一種合法賣淫的國家裡，當妾的也就不會有什麼羞恥了。」

巴羅繼續說：一夫多妻制「是一種能在自身找到治療方法的弊病。在這個國家裡，十分之九的男人為養活一個妻子所生的孩子尚感到十分困難。如何又能買第二個妻子呢？何況，在一個許多小女孩被遺棄，而習俗又要求每個男子都結婚的國家裡，誰討兩個老婆就會妨礙另一個男人找到妻子。妻妾成群只存在於上等人家或一些富商家庭。限制奢侈法禁止修建漂亮的房子和一切講究排場的行為，而鼓勵人們偷偷地沉湎於聲色之中。」梁棟材神父哀嘆改信基督教的人太少，他把這種情況歸咎為「中國人沉溺於肉體享受。」

巴羅報導說：「國家的每個高級官員根據其經濟狀況和對女色喜好的程度，有六個，八個或十個妻子。廣州的商人也都妻妾成群。」我們今天知道中國有錢人家的私生活就是變著花樣集體戲耍。他們的私生活以「內宅」為舞台。人們在那裡首先翻閱許多床頭經：「兩個並肩疊股而坐，展開春意二十四解本兒，從頭至尾，看了一遍，不肯放手……然後離座上床就寢，在錦帳之中，效于飛之樂。」

在「可愛的英格蘭」與維多利亞時代的英國之間的我們這些英國人，真不知道他們應該對此表示反感還是嫉妒。

但當有人談到皇帝的後宮有幾百名美女時，他們尤其感到困惑不解。就是他年輕時也怎麼能應付得了呢？

他們不了解道家生理學及由此產生的性實踐。根據這種學說，男性的要素陽為男人帶來了無窮的精力。但是要有若干條件。它應經常與女性的要素「陰」接觸。並在讓女人充分舒服時全部汲取「陰」的精。他自己要全神貫注，但是並不釋放自己的精。男人就這樣延年壯身。

中國男人與眾多的妻妾頻繁發生關係，卻又不讓自己洩精，這樣他就能夠滿足眾多妻妾，因為她們的滿足對增強他的陽是必要的，所以也能使她們感到滿足。當他決定要孩子，他便能生出傳宗接代、強壯的男性繼承人。

但是女性的陰有它自己的利益，與男性的陽的利益發生矛盾：陽達到極度興奮時，陰便得到增強。有些內行的女人成功地挫敗了男人的計謀，使他控制不住。在兩性間的鬥爭中，她們就取勝了，她們的陰精從陽精方面得到增強。這些女人懂得「採戰之術」，道教的傳統賦予她們永恆的魅力。

絲綢的祕密

蘇州是女人的都城，也是女人最珍貴的外衣——絲綢的都城。大運河現在確實經過種植桑樹的地區。出使的一個目的就是調查種植桑樹、養蠶繅絲等有關絲綢的技術，以便把它們引進印度。但是中國人對此保持著警戒。

自古以來，絲綢在中國一直是國家祕密，也是整個民族的祕密，出賣這個祕密者要被處死。

在運河的兩岸，只見桑林圍繞的極大的村莊。桑葉已經摘去：為什麼呢？赫托南只得到極少的情報：「種桑樹的人不管養蠶。他們把桑葉按分量賣補給蠶的城市居民。」根本不可能帶走這些小樹的樹苗和蠶的樣品。絲綢還將保持著它的謎。

「總不知足」

還是11月8日這一天，松筠的一份奏摺似乎離中國卡普阿的樂趣甚為遙遠：

咭唎貢使懇請仍由廣東行走，當經松筠峻詞斥駁。而該貢使等淚隨言下，亦只可准其所請。奴才又將浙江省停泊夷船擅自開行一節向其明切嚴諭，據稱他們管船之人如此不遵教令我等實在羞愧無地。奴才遵將恩旨宣示，該貢使免冠屈膝，喜溢於色，據稱我等蒙大皇帝憐憫從此得有活命平安回國。復稱前蒙大皇帝恩典准我等在寧波地方買些茶葉絲斤，但我等所帶銀兩無多，現在浙省停泊之船原系一隻貨船，不知可以將洋貨兌換否？ 奴才諭以寧波地方向無洋行，爾等既稱乏銀，想在寧波斷不能多買茶葉、絲斤，況爾等又可赴澳門、黃埔，爾等所存貨物仍應赴彼處交易。該地方自然欽遵恩諭概免納稅。

皇帝接到該奏摺後，用硃筆批注道：「總不知足。」

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書籍介紹

本文摘錄自《停滯的帝國：一次高傲的相遇，兩百年世界霸權的消長》，野人文化

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作者：阿朗・佩雷菲特（Alain Peyrefitte）

譯者：王國卿、毛鳳支、谷炘、薛建成、夏春麗、鈕靜籟

西元1792年，當東方首次遇上西方，

當「天下唯一文明國家」遇上「世界最強盛的國家」，

撞擊出什麼樣的火花？世界命運從此有了什麼改變？

★內附大英圖書館珍貴館藏、馬戛爾尼使節團隨行畫師威廉・亞歷山大彩色手稿！

兩百多年前，大英帝國以向大清乾隆皇帝祝壽為名，派出馬戛爾尼勛爵率領的龐大使節團出使中國，但實際上意圖與清政府談判以加強兩國的貿易往來。然而由於文化背景與政治觀念的不同，大清帝國認為英國是仰慕中華文明才遣使臣遠渡重洋為乾隆皇帝祝壽，於是這場「聾子對話」尚未開始就已注定失敗。

作者從世界史的角度切入，將這次長達兩年的出使行動，視為東、西方文化的首次撞擊，意即「天下唯一文明國家」遇上「世界最強盛國家」產生的衝突，不僅打破了西方世界對中國的迷戀誤解，也成為日後世界霸權版圖劇變的轉捩點。

本書以詳實的史實、有趣的細節、精彩的筆觸，揭示中西文明巨大的差異和衝突。透過考察大量未曾公開的筆記、日記、檔案、文獻，還原了那次名聞遐邇的出訪，並澄清了一些鮮為人知或被故意隱瞞的事實，且由此展開探討：為什麼幾乎所有領域都領先其他文明一大截的中國，後來會變成「停滯的帝國」？而其他國家的發展又是如何？時至今日，當年中國的命運會不會成為現在西方國家的命運？

藉由回首東西方文明相遇的關鍵時刻，以宏觀的角度看「西方人眼中的中國」，重新思考全球化時代的國家未來。

Photo Credit:野人文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航