《人類圖》：活出自我與主張個人獨特的生命轉化實驗

文：拉・烏盧・胡（Ra Uru Hu）、鈴達・布乃爾（Lynda Bunnell）

引言：活出自我與主張個人獨特的生命轉化實驗

人類圖系統是區分的科學。它告訴我們，每個人來到地球上，擁有獨一無二的設計，以及特別的使命要完成。在我們的基因陣列中，蘊含著無窮無盡的可能性，造就各式各樣個體的獨特性。人類的變異性數以百萬種，可是我們每個人都有一個特定且獨一無二的人類圖結構，具備清楚的「策略」，讓我們毫不費力地與自我的獨特密合。人類圖系統不會要你信奉什麼。它邀請你參與一個可能轉化生命的生活實驗，並且提供讓你活出自我所需要的實用方法和資訊。如果沒有這些個性化（以及個人化）的生活實驗，人類圖就只是一個複雜的系統，以吸引人的資訊來娛樂頭腦而已。

如果看了成千上萬張圖，就會發現一個明顯的事實──沒有一模一樣的兩張圖。即使某人的圖跟你的非常相像，那也不會是你。不過，要如何確定我們獨特的設計呢？

Photo Credit: 本事出版社

人類圖是一份精緻的地圖，也是一本使用手冊，讓你看見我們的基因設計如何與世界結合，我們獨特的內在指引系統又是如何運作。過去，我們從未清楚看到自己的每個部分；我們意識與潛意識的部分、沒有人能從我們身上拿走的部分，以及我們過去被教導或被制約，以為屬於我們的部分，其實並不然。

就像拉烏盧胡常說的：「你可以依靠的，在你過往人生中從未依靠過；你不能相信的，這輩子卻一直試圖去相信；你一直相信的，向來就不是你；而你一直忽略的，始終都是你。試著去相信真正的你，然後看看會發生什麼。」我們每個人都注定跟別人不一樣。現在我們能夠明白，並且觸及那些差異了。

我們來到這世界上，是為了以自己的方式活出生命，表現自身的真實。理解這一點，就足以讓人卸下肩頭的重擔。我們有多常拿自己跟別人比較？當我們還是小孩的時候，多常被父母、師長或同學拿來與人相比？這讓我們內在深處留下烙印，以為做自己是不好的。當我們在童年時受此印象制約，會發現自己嘗試改變，或調適行為以迎合他人，這讓我們離自己原本的樣子愈來愈遠。若開始了解並接受自己的獨特之處，內在的某些部分會敞開並且放鬆，慢慢地卸下層層制約。而自己注定成為的模樣，其內在的本質，將開始浮現。

第一步是取得你的人類圖

閱讀這本書，你會希望拿出家人和朋友的圖相對照。你可以經由下列任何一個經授權認證的人類圖機構，取得免費的人類圖：

經授權認證的人類圖機構（其他語言）完整名單，請見本書第十一章。你也可以在官方認證的「邁亞機制圖像處理器」（Maia Mechanics Imaging）下載免費版軟體，自行跑出圖像。

你的人類圖所顯示的內容

你的人類圖顯示出你獨特的基因設計：闡明你到底是什麼樣的人，如何做自己，以及如何身處瞬息萬變的世界中，成功航行。

人類圖提供你所需的方法，活出覺知與覺醒的人生──你可以信任一個簡單的「人生策略」，可靠地連結你和你個人的「內在權威」，讓你時時刻刻做出正確的決定。如此一來，你獨一無二的人生使命就會自然展開。

你的人生策略會幫助你消除阻力（沮喪、憤怒、失望、苦澀）和恐懼，讓你以放鬆、獨特、充滿創意且進化／革新的方式過生活。

你的人類圖會顯示你的人際關係動態，幫助你了解自己與別人相處時，彼此如何吸引、產生共鳴和發生衝突。

引導你與正確的人建立聯結，讓你的周圍充滿可提升活力、支持你的人生使命，並且與你共享真實人生道路的人。

藉由了解其他人的圖，知道身邊的人（像是家人和朋友）真正獨特且個人的本質，以及如何尊重他們、與他們互動。

最重要的是，人類圖告訴我們如何為孩子創造最好的環境，讓他們活出自己的獨特性，學習並發展成獨一無二的自己。

你是誰──四種人類圖類型

人類圖提供類型、人生策略和內在權威（身體核心的智慧）等工具，顯示出你被設計的方式，你可以如何過人生，同時如何與世界互動。儘管人類有數以百萬種不同的設計，卻只有四種「類型」。每個人都屬於其中一種，而且終其一生都不會改變。以下是四種類型非常簡短的解釋。（關於類型的深入說明，請見第四章。）

生產者，建造世界的人，約占總人口的70%。他們與生命連結的策略，是等待事物來到面前，如此他們便能做出回應。如果他們沒有等待和回應，反而主動發起，最後通常會感到沮喪。生產者是地球上生命的動力，他們的設計藉由觀察自己有所回應的事物，來認識自己。透過回應，他們會在生活和工作中體驗滿足。而他們所從事的工作就是帶給這世界的禮物。 投射者，指導別人的人，大約占總人口的20%。他們與生命連結的人生策略是，等待自己獨有的特質被識別，而被邀請參與某事。透過邀請，他們會在生命中體驗到認同和成功。如果他們主動發起而未等待，就會遭受抵抗和排斥，最後可能變得苦澀不堪。投射者帶給世界的禮物是理解並引導他人。 顯示者，發起事情的人，約由總人口的9% 組成。他們的人生策略是採取行動之前，將自己的決定告知別人，以便消除阻力。當顯示者無法心平氣和表現自己時，他們會感到憤怒。顯示者的設計擁有強大的影響力，而且是能影響其他類型的發起機制。發起就是他們帶給世界的禮物。 反映者，區分事物的人，大約占總人口的1%。他們的人生策略是在做出重大決定之前，等待一個完整的月亮週期。反映者喜愛生命中的驚奇。當他們主動發起而沒有運用人生策略，最終會對生命感到失望。反映者被設計為人性的仲裁者，會把不公不義的人性作出仲裁。他們能夠清楚區分世界上形形色色的「這個和那個」，這項能力就是他們帶給世界的禮物。

活出人生策略和內在權威的實驗

人類圖系統在靈性層面的核心價值，在於帶來覺醒的可能，這透過真實活出你的獨特設計而發生。人生策略和內在權威（本書後面會詳細解說）是讓你活出自我的入口，由此開始闡明你究竟是誰，並且理解和釋出非你的部分。

過去，我們以頭腦來駕馭生命，好像它是最終的決策者。如今，頭腦不能繼續為我們做這件事了。頭腦的真正天賦是收集資訊和經驗，衡量這個、對比那個，思考那些可以與他人分享的獨特認知和想法。它只能做這些事，然而，在此同時，它不能為我們做決定。頭腦現在正坐在最好的座椅上──以內部觀察員的身分，觀看一場電影，欣賞生命的風景。

真正推動我們走上生命獨一無二道路，是超意識或我們身體的智慧、我們存在的形式。人類圖系統揭示我們如何運作，以及如何依據個人內在權威為指導。每個人的設計都有一套獨特的方式，依照我們的身體意識來做決定，而每個決定都非常重要，推動我們走上特定的生命軌道。一個錯誤的決定可能會將生命帶往錯誤的方向，迎向嚴重的後果。頭腦的決策與擲銅板猜正反面（50/50 的機率）無異，這並非值得信賴的個人指導系統。若要在地球上存活，每個人都需要知道如何使用自己的內在權威。這些來自內在深處的決定，能把我們帶回原本的道路，或是維持在正確的人生道路上，使我們活出個人的真實，領略真正生命的意義。

人類圖系統的覺醒方式與眾不同。一旦熟悉了自己的獨特設計，並且學會有效運用人生策略和內在權威，你就能立即實驗，發現它們可以如何轉化你的生命。依照設計活出你的生命，活出自己，你的頭腦會開始扮演一個非常不同卻更合宜的角色，成為客觀的觀察者和資源。放手讓自己體驗，成為一個覺醒和覺知的乘客，會是什麼感覺。頭腦會參與你自我發現的過程，但不會介入你每天的諸多抉擇。人類圖提供方法並指出方向，不過是否要使用它，得由你來做決定。

「如果依照你個人的人生策略和內在權威而活，你什麼也不用做──該做的事情自會發生，而『你』不會被干擾。」──拉烏盧胡

真實自我

在這整本書中，我們將不斷比較真實自我（或稱真我）和非自己。當我們談到真實自我或真我時，指的是我們純粹、自然的行為本質，其設計能在這個世界行事作為不受阻礙。另一個在這裡使用的名詞是我們的「使命」（purpose），也就是我們來到這世上的理由──成為我們生來就該成為的那個人。非自己則是會掩蓋真實自我的制約程式。當我們透過自己的人生策略和內在權威，逐漸覺察何謂非自己，便會慢慢意識到真實自我始終存在，只不過隱藏在非自己身後。自我憎恨也源自於非自己；我們痛恨自己的失敗，無法符合來自外在的種種期待。當我們可以安定並真實地學會了解而接受──並且實踐──我們才能愛自己。

當你更深入認識自己的個人實驗之旅，將見證非自己制約的各種變形，以及它所產生的阻力。你愈明白這個道理，愈能清晰看見真我。認識自己是通往愛自己的道路，人類圖系統將告訴你如何做到。

人類圖著眼於生命的健康、穩定性和方向，這些都包含在我們體內。一旦表現形式（身體）以最佳狀態運作，我們的心靈（人格），或說是靈魂，就會透過清晰而溫和自在的思想、話語和行動而閃閃發亮。這就是真實──活出我們原本應有的樣子。

「去制約」的過程

「去制約」（deconditioning），如同人類圖系統中所言，是一個過程，讓我們放下不屬於自己的部分。這個過程很緩慢，因為它是深刻的歷程。當我們重新找回內在權威，改變人生中做決定和航行的方法，我們實際上也改變了體內細胞運作的方式。生命以七年為週期運行著，如同我們體內所有細胞大約七年重新更新一次。當我們開始與自己擁有的本質合而為一，讓身體暢行無阻地活出自己的生命，我們便展開了去制約的深刻過程。七年後所呈現的自己，會更接近天生該有的樣子。對於成年人來說，開始去除制約並不容易，但就像我們不斷聽到的那句話──開始永遠不嫌晚。

早在中國古代，思想家和哲學家就贊成「無為」也是一種做事的方法。如果你活出自己的生命，臣服於內在的導引系統，喜樂自在會油然而生。相較於活在不清醒且迷失在同質化世界的期待與制約中，自己覺醒而覺知，真實活著並與你的設計和諧共存，這樣會有意思得多。學習依循你的內在權威來做決定，你和其他人才能夠充分受益，因為你會成為自己，而不是另一個人的複製品；這值得我們付出必要的努力、時間和耐心去達成。認識自己就是愛自己。我們將在本書中重複討論去制約這個主題。

阻力的指標

一旦我們開始透過類型、人生策略和內在權威，真實地活出自己的生命，我們就能夠留心沿途所體驗到的，究竟是自在還是阻礙。若不斷根據理性思維來做決定，進而採取行動，而不是依循人生策略和內在權威，就會感到阻力。持續用頭腦做決定，意味著我們活出的並非自己的生命，而這些行為所積累的壓力會危害身體、心理和情感的健康。憤怒（顯示者）、沮喪（生產者）、苦澀（投射者）和失望（反映者）等非自己主題是阻力的指標，提醒我們已然偏離軌道，沒有依循人生策略，也忽略了自己的內在權威。換言之，遭受阻力的是非自己的行為和決定，而非來自真實的自我！如果把這些看成是針對個人，我們會以為所受到的阻力，是別人在抗拒或壓抑我們的真我。另一方面，如果開始有所察覺，同時了解阻力如同指標，就會有機會向後退一步，讓我們找到重新評估自己的方法、行為和言語。當我們生病、心神不寧或容易發生意外時，我們會明白這些接連不斷的外在阻力其實顯示了我們的內在狀態。當我們活出真實，我們的人生目的將獲得解放，完成此生重要的任務，並且帶來屬於真我的豐厚恩典：滿足、成功、平和與驚奇。（這個主題將在第四章有更全面性的探討。）

重點──覺醒

人類圖是一種新的覺醒方式。它是進入覺知的過程，讓我們的身心合一，恰如其分扮演其角色。這個過程需要藉由了解我們自身設計的機制，替頭腦找個盟友，同時根據人生策略和內在權威活出我們的生命。一旦理解真我和非自己的本質，並且依照個人的內在權威做出人生中的決定，就能放下對頭腦的依賴，並放開頭腦對生命的控制，讓它展現神奇的天賦為眾人服務。當我們這麼做時，會成為覺知而覺醒的乘客，而頭腦則是成為我們對生命的客觀觀察者。每個個體通往覺醒的奇妙旅程，始於逐漸覺察我們複雜的身體所增長的智慧，並且深信這智慧會為人生帶來指引。我們不能（也不敢）放下頭腦的控制，除非我們明白可以毫無保留地信任自己。藉由完全信任自己導航生命的能力，我們會更能接受自己，也更能真誠地愛自己──以及別人。在人類圖中，這就是個人轉化的重點──看透幻象，在覺醒和覺知的生命中前行。

如何使用本書

雖然人類圖系統是一套有深度又複雜的知識體系，卻是人人都能理解。這本書的目的是要帶你按部就班、一層一層建構這些知識。每個章節都以特定的次序來呈現，逐一介紹與解釋你需要的用語辭彙。一開始你可以一章一章地讀下去，有助於理解。一旦你熟悉了各種層級的資訊，以及它們之間的相互關聯，就可以把這本書當成參考書使用。

第一章 一個革命性新觀點的基礎：人類圖的開始

本章概述並介紹人類圖系統的基本概念和起源，為你的個人實驗奠定基礎。

第二章 九大能量中心：能量的流動

本章讓你了解能量中心的概念，這是人類圖知識的基石。為了揭開你的類型、人生策略、內在權威和最終真正的自己，你必須了解這些能量中心如何運作。

第三章 內在權威：我們獨特的真實本質

我們所做的決定是在人生中航行的鑰匙，也是活出真實和人生使命的關鍵。運用我們個人的內在權威來做決定，就是賦予自己主宰的權力。了解如何做出決定，能讓你走在正確的人生道路上。

第四章 四種類型與人生策略：活出我們的設計

本章詳細探討四種類型的細微差別，以及每種類型的人生策略。了解在人生中前行的正確方法，能讓我們放輕鬆並臣服於自己獨一無二的人生使命。

第五章 五大定義：能量動態

本章讓你了解能量流動的路徑。能量流動的路徑顯示我們如何處理訊息，以及與他人互動的最佳方式。

第六章 迴路、通道與閘門：生命動力的電路板

我們是家族、社會和個體生命能量的混合體，這些是我們面對世界的不同方式，例如，我們會支持彼此、共同分享、啟發並且改變彼此。

第七章 十二種人生角色：人生目的的外衣

人生角色幫助我們了解自己扮演的角色，以及我們在人生舞台上表達自己獨特性格的方式。當我們活出自己的人生角色，就會通往我們的人生使命。

第八章 輪迴交叉索引：我們真正的使命

本章介紹我們獨一無二的人生使命；當我們活出真實的生命，就會完成並體現我們的人生使命。

第九章 範例概述：人類圖的實際演練

本章提供每種類型的圖例概述，附上一個簡單的代表性關鍵字（keynoting）範例，以及分析師在解讀人類圖時會做的綜合分析。深度解讀（由受過專業訓練的分析師來做）的基礎，由兩部分交織而成：你的遺傳訊息，以及讓你活出獨特人生的實用工具。

第十章 關於卦象中爻的描述：更深入的探索

本章提供進一步探索人類圖系統的資源。爻線的描述讓你更深入了解人類圖，來到爻線層級的特質，同時帶你進入美妙的冥想，思考成為你自己的意義。

第十一章 其他資源：詞彙表、關鍵字與更多訊息

本書雖然充滿了深厚而實用的資訊，但並不能取代經過嚴格培訓的IHDS認證人類圖分析師所做的個人解讀，分析師為你解讀的過程本身就是一個生命轉化的經驗。你可以在這個網站上找到通過IHDS認證的分析師名單，或是與本章所列出經授權認證的人類圖國家機構聯繫。

在做個人基礎解讀前，閱讀本書是非常好的準備，它同時也提供你一個穩固的平台，讓你根據自身的設計來做實驗，並且在未來繼續學習。本章也列出人類圖系統中可以探索的其他領域。如果你有興趣進一步學習，請造訪以下兩個網站：Jovian Archive和International Human Design School。（編按：人類圖中文分部為亞洲人類圖學院）我們有各個國家人類圖機構的全球網路，還有非常優秀的分析師和教師，準備支持並引導你探索這門知識。

相關書摘 ▶《人類圖》：四個古老的奧祕系統與現代科學的結合

書籍介紹

本文摘錄自《人類圖：區分的科學（人類圖國際總部 Jovian Archive 唯一授權定本）》，本事出版

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作者：拉・烏盧・胡（Ra Uru Hu）、鈴達・布乃爾（Lynda Bunnell）

譯者：Joyce Huang（喬宜思）

人類圖結合西方占星、猶太教生命之樹，和印度脈輪、中國易經等古老知識，並加入當代基因遺傳及量子物理學等現代科學。這張圖揭露你的基因密碼，造就你獨特的人格特質、天賦才華，是你的人生使用說明書，指引你回到內在權威，在人生道路中大大小小的旅途，做出正確的決定，活出自己，毫不費力。

人類圖起源於西班牙Ibiza，由加拿大籍的拉・烏盧・胡於1987年創立，至今已推廣到全球40餘國。由於人類圖體系博大精深，具備扎實的科學及邏輯基礎，可以應用的範疇非常廣泛，除了自我認識，還可運用在愛情、職場、教養、健康等，是近年來最受矚目的一門學問。

Photo Credit: 本事出版

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航