《人類圖》：四個古老的奧祕系統與現代科學的結合

文：拉・烏盧・胡（Ra Uru Hu）、鈴達・布乃爾（Lynda Bunnell）

人類圖曼陀羅：四個古老的奧祕系統與現代科學的結合

Photo Credit: 本事出版社

上面這張美麗的人類圖曼陀羅是一個不可思議的結合，包含了四種古老的奧祕系統，也就是早期的科學──四種了解生命韻律和流動、了解宇宙，以及人類內在本質的不同途徑。西洋占星學和中國易經是曼陀羅的外環，而印度婆羅門教的脈輪系統和卡巴拉《光輝之書》的生命之樹，則構成了人體圖的主要部分，位於曼陀羅內的中心。

這六十四個閘門的人類模型，是人類圖系統獨有且最重要的特徵。這四個系統和它們貢獻的部分，還有微中子和磁單極將之帶進生命中所發揮的作用，稍後會分別討論，說明它們在人類圖曼陀羅中的位置，以及它們在整體中如何相互運作。它們共同建立一個新的、多元化又深刻複雜系統的基礎，提供了解生命奧祕和宇宙運作機制的全方位工具──即是人類圖系統。整體的共同作用，讓這個系統比許多部分加起來的總和還多。

人類圖是一面鏡子，反映出當代的全球化和綜合體制。在此隱藏真正的危險──執著於相對的絕對──因為這股力量會讓我們持續受制約，而無法接受我們的一體性。人類圖並不是要你看見或接受一條特定的道路。所有的道路都是路。這個綜合系統包含了所有文化和體系所集結的智慧，對於起源較早的知識體系與智慧，並沒有排除或縮減其價值。人類圖將之結合成整體，讓它們各安其位，使其貢獻能被適切認知與尊崇。每一個文化在演化的過程中，都探索並發現了真理的各種面向。這些不同層面的結合，創建出一套完整的知識體系，如同數學定律已然證明：整體大於各部分之和。 ──拉．烏盧．胡

占星學──人類圖曼陀羅的內環

人類圖曼陀羅的內環，體現了占星對此綜合體系的貢獻。這個三百六十度的圓環上有十二個西洋星座（牡羊座、金牛座、雙子座等等）的符號，這是早期人類描述宇宙，以及追蹤夜空中天體運動的方式。人類圖系統運用曼陀羅，在這套綜合體系內，記算並記錄了兩個精確時刻。第一個時刻，是根據你出生的確切時間，記錄下來的是「個性」資料（Personality data）。第二個時刻，則是太陽弧的八十八度，或是你出生前的三個月，記錄的是「設計」資料（Design data）。這兩個計算結果的運用，把人類圖系統和傳統的占星學區別開來。（資料的計算會在本章第三節中有詳細的說明。）

Photo Credit: 本事出版社

我們被巨大的恆星場所圍繞，它所產生的微中子流，不斷滲入其穿透的物體，為之帶來訊息。當微中子穿透物體時，其極微小的質量與該物體發生交互作用或磨擦，在這個過程中產生了訊息的交流。舉例來說，當微中子流穿過火星，會和火星互通訊息，交流於焉發生。滲透過火星之後，微中子流再穿過人體，於是有了另一次交流。這就像是一輛黑色的車和一輛白色的車相撞，於是白車上有了一點黑漆，黑車上也有了一些白漆。兩輛車在相撞後都改變了，如同我們與微中子交流後也改變了。透過這種方式，每個行星在微中子留下印記，也貢獻了它的本質。雖然我們都活在相同的微中子程序中，但我們體現該程序的獨特方式，是由各自精確的出生時間及上述兩種計算結果所決定。

易經──人類圖曼陀羅的外環

「人類圖曼陀羅中所包含的訊息非比尋常，優美對稱。輪軸上的卦象與我們的遺傳密碼相關，直接對應密碼子。人類氨基酸密碼子基礎的運作方式，是透過特定的印記。如果你深入細胞自身結構內的細胞核，進入它的DNA，會發現所有的東西，所有構成人體的基本組成要件，都在那裡。不論是血球細胞還是肌肉細胞，都是如此。」──拉．烏盧．胡

Photo Credit: 本事出版社

古老的中國《易經》（或稱「變易之書」）是最早的文獻之一，讀起來宛如一部經典，闡釋人生時節的智慧。不過，讓易經在這個綜合體系中顯得如此特別，並不是它的哲學或倫理道德內容，而是六十四卦的驚人數學結構。具體來說，你在人類圖曼陀羅外環看到的六十四個數字區段，代表著《易經》的六十四卦。每一個畫在輪軸外圍的卦象，都是由六條斷開（陰）或完整（陽）線段的特定組合所構成。六十四卦，每卦有六個爻，總共形成三百八十四條線段標記，圍繞在這個外環上。每個爻都針對它在卦上的特定位置，包含一「段」訊息。

一九五○年代，生物學家華生（Watson）和克里克（Crick）破解了遺傳密碼，就在這個時候，專家觀察到一個現象：DNA密碼子和易經卦象同樣有二元結構。我們的遺傳密碼由四種化學鹼基組成，三個鹼基排成一組，就像是易經卦象裡上下三爻的組合。每一種化學組合連結到一個氨基酸，形成所謂的密碼子。我們的遺傳密碼中有六十四個密碼子，如同易經裡有六十四卦。圍繞在外圈輪軸的這六十四卦，在人體圖中轉化為「閘門」，可以用來理解人類圖的主題，或解釋我們的遺傳印記，也為每個人身上的特徵提供非常具體的說明。

卦象（閘門）與度數之間的關係

一般來說，人類圖曼陀羅的內環是用來計算的，而外環是用來解釋的。如圖所示，每個對應到閘門的卦象都有特定的位置，並且在外環上有一個測量弧度。為了決定它的位置，我們需要再次了解這六十四卦（每卦六爻），總共有三百八十四爻，而十二星座的每個宮位包含三十度，總共三百六十度。

Photo Credit: 本事出版社

在外環上可見三百八十四爻區別環繞，當這些刻度和內環的三百六十度對齊並測量度數時，可以看到每卦所占的空間／時間為五度三十七分三十秒弧。這個弧度是一個印記區域，也就是宇宙中的一個空間；當行星通過它，訊息就會經由微中子流在此交換。

我們出生時即被賦予某些特質，這些特質來自人類圖每個特定行星（或是月交點）的特定卦象。微中子流所攜帶的訊息，在特定的時刻印在我們身上，以這種特殊的方式伴我們渡過餘生。那個時刻被捕捉下來，將此瞬間記錄在我們的人體圖中，成為我們的定義，我們的設計藍圖。

上圖是一個計算運用的實例。如果我們知道行星在星象內環上的位置，就可以看出它所對應的外環卦象。上面的例子中，太陽位於水瓶座的黃道帶，對到了易經輪軸上相應的第十三卦。這個訊息接著轉換到人體圖上。我們將在本章稍後有詳細的探討。

印度婆羅門教的脈輪系統──九個能量中心

印度婆羅門教的脈輪系統是這個綜合體系的第三部分，帶我們來到九個能量中心。傳統脈輪系統與下圖所示的九個能量中心，二者主要差異，僅僅在於脈輪有七個，而能量中心有九個。這個差異反映了宇宙的轉變，也就是發生於一七八一年的訊號，指出人類的演化進程從七個能量中心轉變為九個能量中心。

Photo Credit: 本事出版社

這個過程涉及複雜的內部形式重組，並非單純增加兩個能量中心而已。九個能量中心裡的每一個中心，都是一個能量中樞，各自代表不同的生物學相關性。（我們將在第二章深入討論能量中心。）

卡巴拉生命之樹──三十六條通道與六十四個閘門

來自卡巴拉傳統《光輝之書》的生命之樹，是這個綜合體系的第四個部分。它的貢獻是作為途徑，透過閘門讓能量通過，以連接不同的能量中心。這些被稱為「通道」的途徑，創造了一個能量流通的活化迴路，統合了整個人體圖，並且指出其內部能量流動的方向（如下方左圖所示）。在每條通道的任何一端，是通道通往能量中心的地方，你會看到一個數字表示一個特定的閘門（如下方右圖所示）。這六十四個閘門與人類圖曼陀羅外環的六十四卦互相連結，讓我們能夠將來自卦象的訊息直接導入人體圖中。

Photo Credit: 本事出版社

單一閘門是能量進出能量中心的開口；這些閘門對通道的另一端開放，迎接來自彼端的能量。通道兩端的兩個閘門都要被啟動，才能讓這條通道完整，成為有所定義的通道。對個人來說，我們可以同時擁有兩個被啟動的閘門，因而啟動了某一條特定的通道；或者我們也可以只有一個閘門被啟動，然後遇上另一個使我們的通道得以完整的人。

舉例來說，如果一個人擁有一條通道其中一端的閘門，那麼他會被擁有此通道另一端閘門的人所吸引。當他們在一起就會形成新的完整通道，使彼此完整，也連接了彼此之間的能量。在他們的生命中，能量接通的感受如同電磁連接一般。這感覺就像吸引力的火花。這是我們設計的眾多面向之一，讓我們在生命中與他人相遇及互動。基本上，通道會連接兩個不同能量中心的能量，因此產生一些新東西，稱之為量子。每條通道都有自己的特性和基調，但仍保有能量的彈性或動態量子，這些能量來自於通道所連結的兩個閘門、十二條爻線和兩個能量中心。定義（或有顏色）的通道會成為一個人生命中的主要特徵，我們把這個定義稱為你的「生命動力」（life force）。關於這部分，我們在本章第三節有詳細的討論，也會在第六章說明。

相關書摘 ▶《人類圖》：活出自我與主張個人獨特的生命轉化實驗

書籍介紹

本文摘錄自《人類圖：區分的科學（人類圖國際總部 Jovian Archive 唯一授權定本）》，本事出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：拉・烏盧・胡（Ra Uru Hu）、鈴達・布乃爾（Lynda Bunnell）

譯者：Joyce Huang（喬宜思）

人類圖結合西方占星、猶太教生命之樹，和印度脈輪、中國易經等古老知識，並加入當代基因遺傳及量子物理學等現代科學。這張圖揭露你的基因密碼，造就你獨特的人格特質、天賦才華，是你的人生使用說明書，指引你回到內在權威，在人生道路中大大小小的旅途，做出正確的決定，活出自己，毫不費力。

人類圖起源於西班牙Ibiza，由加拿大籍的拉・烏盧・胡於1987年創立，至今已推廣到全球40餘國。由於人類圖體系博大精深，具備扎實的科學及邏輯基礎，可以應用的範疇非常廣泛，除了自我認識，還可運用在愛情、職場、教養、健康等，是近年來最受矚目的一門學問。

Photo Credit: 本事出版

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航