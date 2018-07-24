與核廢料共存36年，政院拍板7千萬替蘭嶼人「免費」健康檢查

核廢料在蘭嶼貯存超過30年，是否對當地居民健康造成影響一直備受關注，行政院長賴清德今天核定「蘭嶼居民健康檢查專案捐助計畫」，將提供設籍蘭嶼的5000多人免費健康檢查，預計最快9月可實施。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今（24）日表示，有鑒於蘭嶼居民憂心核廢料貯存場對健康的影響，行政院長賴清德今核定「蘭嶼居民健康檢查專案捐助計畫」草案，將提供蘭嶼地區總戶籍人數5035人，以及曾參與核廢料桶鏽蝕檢整作業的工人約100人免費健康檢查。

《聯合報》報導，適用對象除目前設籍蘭嶼的5035人（國家衛生研究院去年查訪估算），還包括曾參與核廢料桶鏽蝕檢整作業的工人約100人。據《新頭殼》報導，由於蘭嶼核廢料貯存場曾發生核廢料存放桶鏽蝕、核廢料外露事件，當時負責檢整作業的工人在沒有任何防護的情況下，暴露在輻射粉塵中，因此，當時從事檢整作業的100名工人也被納入此健康檢查專案計畫內。

此外，有鑒於曾長期居住蘭嶼的民眾憂心核廢料貯存場對健康的影響，行政院也希望納入曾設籍或實際居住於蘭嶼的居民，但這部分人數涉及回推居住時程及界定方式，尚待經濟部邀集相關機關研議。

Kolas表示，預估該計畫總經費約7279萬元，包括所有參與健檢的蘭嶼鄉民健康檢查費用、一日工資、午餐費、蘭嶼島內到台東部立醫院健檢的來回機票跟住宿費等，由台電的核後端基金支應。

《中央廣播電臺》報導，根據計畫內容，健康檢查為一次性補助，檢查項目包含生化血液檢查、腫瘤指標、尿液檢查、綜合檢查，甲狀腺超音波、肺功能、胸部X光。蘭嶼居民健康檢查專案捐助計畫預計最快9月實施，並於4個月內辦理完畢。

至於若健檢發現任何疾病的後續醫療費，Kolas說，如果因核污染造成疾病，傾向由政府提供補助，但要怎麼做，目前經濟部跟衛福部還在討論中。



Kolas表示，這項計畫她在當立委時就非常關心，也曾多次到蘭嶼與居民座談；今天賴清德正式核定，是回應過去30年來蘭嶼人的吶喊，也落實總統蔡英文的原住民族轉型正義政策。

曾提撥6400萬「健檢預算」，一部分被拿去做學術研究

其實，這不是國家第一次編列預算給蘭嶼居民做健康檢查。

蘭嶼從1982年起接收第一批1萬08桶的核廢料，原預計2014年遷出，現在台電仍然「違約」繼續存放核廢料。因應蘭嶼核廢料一直無法遷移，立法院2015年決議，要求原能會與衛福部等單位研商，提供蘭嶼居民與蘭嶼貯存場檢整作業現場工人全身健康檢查，衛福部則委託國衛院協助辦理「蘭嶼低階核廢料對居民長期健康與安全評估及健康流行病學調查先驅研究」（2014/12～2019/12）。

不過，時代力量立委高潞．以用2016年3月質詢時指出，台電2014年由核後端基金編列6400萬預算補助衛福部進行全達悟族人的健康檢查，不過這筆錢不但未用於健檢，卻轉發包出4個研究計畫，在其中一份《蘭嶼低階核廢料對居民長期健康與安全評估流行病學先驅研究》中，載明「前2年先驅規劃研究，後3年實施低階核廢料安全評估、居民健康檢查。」針對期程拖延，台電當時也承諾，將提前執行後3年健康檢查的部分。

高潞．以用也指出，2013年台電擴大辦理「蘭嶼鄉全體鄉民全身計測活動」，這個活動立意本為完成2200人次的檢測目標，然而，這筆預算卻被台電委託給鵬程旅行社辦理3天2夜活動行程，參訪海生館、義大世界等等，質疑是不實執行預算。

蘭嶼部落文化基金會執行長希婻．瑪飛洑2016年7月接受《原民台》訪問時也表示，原同意要提供給蘭嶼居民每年一次健康檢查，但卻沒有一位居民接受過健康檢查，甚至將健檢導向學術研究，變成學術界跟政府「分贓」。

國衛院直到2016年9月7日，才在蘭嶼紅頭村舉行「蘭嶼居民健康計畫」辦公室揭牌儀式，辦理蘭嶼居民的全身健康檢查。健檢團隊將向蘭嶼衛生所借用多功能行動醫療車，至各部落設立據點進行健檢；健檢委託台北醫學大學辦理，團隊包括北醫附醫、雙和、萬芳及台東馬偕醫院。

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核稿編輯：羊正鈺