希臘度假勝地遭十年來最嚴重大火滅村，釀74死上百傷

熱浪席捲歐洲，希臘首都雅典近日高溫達到攝氏40度，野火昨（23）日下午開始失控焚燒，蔓延燒至林地和村落，已經造成死亡人數超過74人，至少有187人受傷，官方表示這是希臘超過十年來最嚴重的大火，而且這還不是最後的數目。

《法國廣播電台》報導，這場大火於23日傍晚，發生在距離首都雅典以東29公里處的度假城鎮馬蒂（Mati），這是希臘自2007年伯羅奔尼撒半島山火以來最嚴重的一次火災；由於高溫乾旱，希臘每年夏季都面臨著巨大的防火壓力。2007年希臘的發生山林火災，造成約80人遇難。

直到今天黎明時分，雅典周圍大火仍在燃燒，同時還有另外的一些大火在夜間其他地方爆發。據政府發言人Tzanakopoulos稱，政府正在疏散附居民。

在雅典3條不同的線上，有15場大火幾乎同時爆發，《轉角國際》報導，除了雅典城東外，雅典城西的金內塔市（Kineta），23日亦遭到野火包圍。由於金內塔地區，剛好是雅典通往伯羅奔尼薩半島的高速公路幹道，野火濃煙的低能見度，也癱瘓了首都出入的公路交通。

《ETtoday》報導，政府官員派了幾架由美國政府提供的無人駕駛飛機追查任何可疑的行動，他們認為雅典的東、北、西方等地區同時發生15場森林大火是一件很奇怪的事情，也不知道是什麼原因點燃野火，超過230名消防員在第一時間救援，但大火仍持續延燒，數以千計的房屋和汽車都被燒毀，狹窄的逃生路線很快就被火勢阻擋。

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《新頭殼》報導，大部分受害人在住宅或汽車內被消防人員發現，許多人來因為濃煙和快速的火勢來不及逃生，整個馬蒂鎮幾乎可以說是被大火燒個精光，滿街都是火燒過的黑灰，估計300輛車燒毀，而房屋毀損難以估算，這裡的居民大多以觀光業者與退休老人為主，不少人走避不及而葬身火場。

《ETtoday》報導，醫院治療數據指出，至少有187人因野火受傷，大部分多為燒傷，其次是呼吸道嗆傷，有10個傷患情況較為嚴重，正在緊急治療。



拉斐那碼頭一夜之間成了臨時醫院，醫護人員在救援船支援檢查逃難的倖存民眾。拉斐那市長布魯斯（Evangelos Bournous）表示，他看著房屋被燒毀，他的家人為了逃難而進入海裡。一名生還者表示，他緊抓著妻子逃到了海邊，在海邊待了2個小時，「火勢延燒情形發生在幾秒鐘內，令人難以置信，家用瓦斯桶正在爆炸，燃燒的松果到處噴飛。」

《蘋果日報》報導，當地居民和遊客被迫在海邊或車上過夜等待救援，甚至有3女1童跳海逃生不幸溺斃，包括漁夫、海岸防衛隊划船從海邊救起至少700人。往雅典的高速公路被逃難車潮塞得水洩不通，雅典重要古蹟暫時不受大火威脅，但帕德嫩神廟上空都是煙。

Sad news from Greece. My thought are with all living things & my condolences to the families of the victims #Greecefires #AthensFires #Athens #greecefire pic.twitter.com/n5k8dVJYS3 — Aydin?? (@AydinMsn) 2018年7月24日

是什麼原因造成大火死傷慘重？

今年是有史以來最為炎熱的反聖嬰年，全球發生高溫極端熱浪，歐美地區都出現罕見高溫，不只是希臘，瑞典、葡萄牙等多處也都發生森林大火，《New York Times》報導，不尋常的夏季炎熱乾燥肆虐著歐洲，打破了過去的溫度記錄；這些極端氣候發生的情況，也和科學家所做的歸因氣候變遷研究結果相符合，以熱浪為例，由於大氣中溫室氣體的增加，可以承受更多的太陽熱量，因而提高全球氣溫，較熱的氣候反過來改變了空氣和洋流在地球周圍移動的方式，這又進一步讓某些地方的溫度更高，例如地中海。

「在地中海地區，我們也看到了一種乾燥效應：如果土壤更乾燥，它的加熱速度會更快」牛津大學環境變化研究所副主任弗里德里克・奧託說。

《自由時報》報導，希臘的乾燥天氣，與風向不定的強風，助長了這次的火勢蔓延，1名54歲的倖存者表示，她目睹了家中2輛車因高溫爆炸，與她一同逃命的表哥，腳上穿的鞋子甚至因高溫而熔化，「整個地面都在燃燒」。

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《聯合新聞網》報導，希臘已向國際請求協助，希臘民事保護發言人喬治烏（Spyros Georgiou）表示，希臘23日稍晚向歐盟求助希望控制大火。

而目前已有義大利、德國、波蘭與法國都派出相關人員與車輛協助滅火，西班牙與塞浦路斯也早就伸出援手，而馬其頓總理Zoran Zaev則在推特宣布，將提供約10萬歐元的經費助希臘重建。

希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）稍早宣布全國為火災喪生的民眾哀悼3日，法國、德國等歐洲國家領導人也公開為災情致意，鄰近的義大利與克羅埃西亞，更提供消防飛機協助救災。

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核稿編輯：楊之瑜