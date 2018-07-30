喀麥隆內戰雙方的暴行：只找到母親的頭顱和內臟，剩下的都被燒光了

人權觀察7月19日發布報告指出，喀麥隆政府安全部隊和分離主義武裝團體，雙方均對該國英語區居民犯下嚴重暴行。該地區因不斷的抗議和暴力衝突陷入動盪，其深層原因在於該國操英語少數族群長久以來的政治不滿。

該報告依據該地區實地調研、衛星影像分析和視頻分析做成，內容計59頁，題為《「可以阻止的殺戮「：喀麥隆政府與分離主義團體在該國英語區的暴行》。報告指出，政府軍和分離主義武裝團體雙方均在該國西部省分對平民施暴，自2017年12月迄今已導致逾18萬人流離失所。英語區分離主義團體對平民實施強征物資、綁架和殺戮，並阻止兒童上學。政府軍為應對分離主義武裝團體的抗爭和暴力攻擊，也對平民進行殺戮，對示威群眾濫用武力鎮壓，對涉及分離主義和在押人員實施酷刑與不當對待，並在多座村莊焚毀數以百計民宅。

「喀麥隆人權狀況已達危機水平，而且可能繼續惡化，」人權觀察非洲區主任茂絲・色岡（Mausi Segun）說。「必須發起國際行動，要求雙方保護平民，為平民遭受的罪行伸張正義。」

人權觀察對該國政府軍和各個分離主義武裝團體，自2016年底到2018年5月之間的諸多暴行做了記錄。人權觀察訪談了51名受害者、受害者家屬或暴行目擊者，以及31名教育和醫護人員、律師與主要國際訊息源。以上訪談均於今（2018）年4月在喀麥隆西北和西南地區進行。

人權觀察還分析了該地區各村落的衛星影像，檢閱了當地民間團體在政府軍施暴後收到的書面舉報，並收集到數十件影音與照片，內容顯示政府安全部隊虐待平民或焚毀村落當時或事後的情形。其中六份影片已由人權觀察確認其攝制地點和時間。

英語區的危機情勢源自2016年底，當地律師和教師發動多次集體抗爭，要求尊重該地區的英語教育和司法制度。政府安全部隊激烈鎮壓導致情勢升高，演變成武裝對抗。喀麥隆政府於2017年初開始和律師與教師協會展開協商，但安全部隊持續鎮壓英語區示威活動，並在2017年1月17日逮捕兩名重要協商代表。

在此同時，主張該國英語區獨立建國的分離運動人士開始對學校縱火，並為執行其自行宣布的罷課行動而攻擊學校師生。2018年6月，聯合國兒童基金會（UNICEF）報導，自2016年危機爆發以來已有58所學校遭到損壞。人權觀察記錄到19起威脅或實際攻擊學校的事件，以及10起威脅或實際攻擊教育人員的事件。

2017年底，旅居海外的英語區僑民成立自稱為「亞巴佐尼亞共和國」（Republic of Ambazonia）的臨時政府，呼籲民眾群起抗爭。政府安全部隊以暴力回應，造成20多人死亡、數百人被捕。

2018年1月29日，47名英語區分離運動人士——包括「亞巴佐尼亞共和國」臨時政府總統——遭尼日利亞當局逮捕並移交喀麥隆當局。此後，分離主義武裝團體獲得更多人力與財政支援，對政府安全部隊的攻勢節節上升。

Photo Credit: Reuters/達志影像

對此，政府安全部隊在該地區實施血腥平叛行動。2018年1月到4月之間，政府安全部隊在該國西北、西南地區對12座村落實施武裝行動，總共擊斃平民逾12人，其中至少七人是無法或不願逃亡的身心障礙人士。目擊者告訴人權觀察，至少四名年長女性因無法隨家屬逃離而在安全部隊對民房縱火時被活活燒死。

一名43歲男性談到，2018年3月23日政府軍攻擊西北城鎮波爾（Bole）後，他找到69歲母親的遺體。「我回家看到所有東西都被燒掉了，包括我的母親，」他說。「軍隊打來時，我的太太、小孩都跑掉了，但我母親沒辦法。她死得好慘。我們只找到她的頭顱和內臟，剩下的都被燒光了。」

人權觀察檢視了西北地區131座村莊的衛星影像。其中20座村莊有民宅被焚毀的明確跡証。總計被摧毀的建筑物至少有1800幢。

人權觀察的受訪者包括前述20處地點中五座村落的居民，他們談到自己在安全部隊進村時逃出村外，並從遠處看見村中升起濃煙。

數則張貼在YouTube和Twitter上的視頻，似乎記錄到西南地區部分民宅被焚毀的情形。經人權觀察查証，其中六件視頻的拍攝地點分別位在四座被毀村莊。在其中一座村莊孟吉（Menji）拍到的視頻中，可看到安全部隊正在對一棟民房縱火。

據聯合國機構統計，截至今年5月，至少16萬人在境內流離失所，80％躲進森林。另有至少兩萬喀麥隆民眾自2017年底以後抵達尼日利亞避難。

6月份在首都雅溫得（Yaoundé）會晤人權觀察時，喀麥隆部長級官員表示，保羅・比亞（Paul Biya）總統已授權調查相關暴行案件，並承認某些安全部隊人員可能行為「過當」。但相關官員仍對政府軍向民宅縱火的報導表示懷疑。然而，該國政府於2018年6月制定的人道援助計劃，編列了重建一萬棟民宅的預算。

人權觀察表示，喀麥隆政府應迅速落實承諾，調查相關舉報案件，以透明化方式實施，並應拿出具體行動保護平民，例如在對抗分離主義武裝團體的行動中，派遣軍法官隨同部隊執行任務，以便監察安全部隊的行為，並適時為部隊指揮官提供意見。喀國亦應允許獨立的國際監察員到達當地開展工作，包括聯合國人權事務高級專員辦事處。

7月16日，喀麥隆政府已對人權觀察的調研結果提出正式回應。

人權觀察表示，各分離主義武裝團體的領袖應呼籲支持者停止對平民施暴，允許兒童返校上學。

包括聯合國和非洲聯盟，以及喀麥隆的國際合作伙伴——美國、法國——應當向衝突雙方施壓，要求採取迅速、具體的行動保護平民，並為受害平民伸張正義。

「雖然分離主義武裝團體不斷施暴和挑舋，政府也絕不應該攻擊平民、焚燒村莊，」色岡說。「雙方均應承認，他們不可能通過以暴易暴達到目標，並應努力通過協商尋求解決方案。」

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航