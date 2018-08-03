《失敗的力量》：「黑盒子思考術」如何幫助我們孕育成功？

我覺得《失敗的力量》是本被錯誤包裝的書，不論是Google、皮克斯、F1車隊，都不是本書的主軸，也許加上這些關鍵字，以及「失敗的力量」斗大的標題，可以吸引更多的關注。但這些內容並不是本書的主軸，於是我只好困惑地去找了英文版的書來對照，作者馬修・席德（Matthew Syed）原本所定的標題叫做「Black Box Thinking」，也許可以叫做「飛航黑盒子思考術」吧。

沒錯，這就是本書的主軸，如今的飛航雖然安全，但只要一發生事故，勢必造成大量的傷亡。從飛行發展史來看，幾乎是以著無數的犧牲與失敗來堆疊今日的成就。因著正視失敗的態度，將每一次的失誤轉化成造福後人的寶貴經驗，將飛航的黑盒子資料做整理，歸納出更多飛航的原則與應變守則。

作者將外科手術與飛航事故做比較，當執行成功率極高的例行性手術，發生醫療意外時，當下醫生如何面對這個問題、以及事後如何歸咎與檢討。航空事故中，傾向用開放的態度去檢討每一次的失誤，從新去思考每一個流程與設計。在做緊急應對時，決策者很容易發生「認知失調」，自己的想法被限縮在問題本身。即使身旁的人已經想到了其他的可能性，但組織的結構導致助手、下屬無法直接的說出建言，或是建言無法被採納。

為此航空業者在駕駛艙資源管理的課程中加入了「機組員自信訓練」，推行採用「參與式管理」，所有的機組人員均有參與維護安全飛航的權力。課程中教導副駕駛員如何在飛航中保持自信，機長要學習傾聽、注意別人提出的建議。

緊急應對的口訣為P．A．C．E

Probe：平緩地提出其他可行方案

Alert：警告潛在的問題

Challenge：以挑戰決策者、領導者的口吻發言

Emergency：緊急地採取應變設施，防範災害的發生

沃爾德與戰鬥機

沃爾德（Abraham Wald）是一名出生於20世紀初的猶太數學家，因著納粹在二戰的迫害，導致他輾轉來到美國，協助軍方進行應用數學的研究。空軍搜集了每次從作戰中返回的戰鬥機機身上的彈孔，根據統計試圖找出需要強化的部件，以提升戰機在戰場上的存活率。得出的結論是，「駕駛艙與尾翼」均未被擊中，統計數字越多，這樣的結論越明顯。

但沃爾德對於這樣的統計結果並不滿意，空軍只考慮到了「歸回」的戰鬥機，卻忽略了「未歸來」的戰鬥機，也就是事實上「駕駛艙或尾翼」被擊中的戰機，往往都無法安然地回到基地。因此這才是需要強化的部分，其他的部分即使受損，依然可以維持一定的飛行能力。

並不是每個人都能從失敗中學習，我們如何看待失敗的經驗，才真正影響下一次能否成功。飛機擁有機密的黑盒子，如何去分析、思考其中的數據，這是本書所想要帶給讀者的思考模式。

2009年一名全美航空的機師沙林博格，在起飛過程中遭遇了鳥襲，導致飛機引擎停止運轉，他在一瞬間做出決定：「我們即將在哈德遜河降落。」最後他將這輛重達七十噸的飛機迫降在哈德遜河上，沒有造成任何致死的傷亡。他一時間成為譽滿國際的傑出飛行員，至今依然致力於協助改善飛航安全的設計。這並非只是個人的英雄主義，在迎接到這次「成功」的背後，它奠基於過去航空飛行中無數的「失敗」，以及針對這些失敗經驗的研究，成就了他能在瞬間的十幾秒中，做出最適切的應對。

在航空界知道的任何事、每項規則、每項程序，我們很清楚這是因為某人在某處死去換來的……我們以極大的代價換得這樣的成果，我們得將這些成果化為組織性的知識來保存，傳遞給之後的世代。——沙林博格

導致錯誤判決的原因：認知失調

「認知失調」指的是，人們因為錯誤的引導或是自我的心理因素，合理化結果的一種狀況。常見於請目擊證人指認犯人時，偵辦人員理當站在客觀的角度來辦案，但是往往利用語氣、問題，引導目擊證人去指認特定的對象。但是透過研究發現，其實目擊證人臨場的記憶資訊，往往都模糊不清、甚至與事實大相徑庭。更常見的「認知失調」，發生於人們用來「合理化」自己的判斷與決定。

法律上的誤判，特別是刑事上的判決，當偵辦人員有先入為主的想法時，很容易採納穿鑿附會的證據，選擇性地採納部分的證據，將罪名強加在清白的人身上。

九零年代的美國，一名十一歲的少女獨自在家，被不明入侵者強暴，並且隨即被殺死，身中二十七刀的死者，幾乎無法辨認原貌。四天後，住在南方幾里外的十九歲少年璜．李維拉被重案組抓獲，在高壓、非人道的收押環境下，他的手腳被同一副手銬固定，以蜷曲的方式被限制在一個鋪著軟墊的房間中。

即便李維拉所有的生物特徵、指紋都與命案現場的線索不符，但最後根據他「非自願性地」寫下的自白書，他被宣告判處終身監禁。

後來隨著DNA的鑑識技術的進步，許多冤案得已平反，重新調查此案時，證實了死者體內殘存的精液並非李維拉的。即便如此，法官還是提出新的對於案情的解析，認為另有他人先與死者發生關係，但李維拉在這之後進行犯案。法律的攻防，讓案件進行到四審，最後才定讞李維拉的清白，但為此他已在牢獄中度過十九年的歲月。當律師告知他被釋放時，他反而感到極度的不安：「我有一種他們會想辦法把我繼續關在監獄裡的畏懼感。但即使我對他們提出的新故事感到相當震驚，目前似乎沒有任何方法，可以讓他們相信我真的沒有犯案。」

面對這十九年的無妄之災，他付出了難以想像的代價，背負了龐大的精神壓力與折磨，然而他說：「所有人都想傷害我、他們以為我是兒童性侵犯。不過其中最難熬的是——堅信自己是清白的。無論他們是怎麼用扭曲的情節來解釋這項新證據，至少我還能堅信真相。」

並非所有的失敗都是成功之母，唯有向失敗學習，才能孕育出成功

面對失敗時，連我自己也不例外，時常會不自覺的辯解、反對、拒絕承認自己的錯誤、合理化自己的行為。如果無法面對失敗，即便是未嘗敗果的人物、團隊，亦可能被一次失敗就徹底擊潰。航空業面對失敗、尚未失敗但存在潛在風險，他們總是以謹慎、客觀地態度來處理。作者希望能否提倡人們，以正面的態度去取代責備、謾罵，如此在各個領域中都建構出健全、永續成長地環境。

當聚焦在人們成功、出眾的部分時，不論是欽佩、羨慕還是嫉妒。忽略了這些成功，皆是來自於過往無數次的練習與嘗試。雖然面對失敗是一個陳腔濫調的課題，但如果要繼續前進，就必須告白：

「失敗、挫折，請教導我吧！」繼續前進，終有一天能夠與失敗揮別。

本文經作者同意授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航